Должностные обязанности Инженер по строительству

Должностная обязанность Инженера по строительству

Общие положения:

Инженер по строительству играет важную роль в процессе строительства и реализации проектов в компании. Задача инженера по строительству состоит в управлении строительными процессами, координации работы субподрядчиков и контроле качества выполнения работ.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области строительства, инженерии или эквивалент.
— Знание методов и технологий строительства, включая применение соответствующих строительных материалов и оборудования.
— Опыт работы в области строительства и управления строительными процессами.
— Умение читать и понимать строительные чертежи и техническую документацию.
— Наличие соответствующих сертификатов и разрешений будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Управление строительными процессами и координация работы субподрядчиков.
— Контроль строительных работ и обеспечение их соответствия проектной и технической документации.
— Участие в планировании бюджета и ресурсов для строительных проектов.
— Организация и контроль качества выполнения строительных работ.
— Работа с государственными органами и экспертами по вопросам строительства и соблюдения норм и стандартов.

Отчетность:

Инженер по строительству отчитывается перед руководством о проведенных работах, полученных результатах и соблюдении требований качества и безопасности работы. Отчеты также могут включать информацию о расходах на строительство и выполнении проектов в установленные сроки.

Права:

Инженер по строительству имеет право:
— Управлять строительными процессами и координировать работу субподрядчиков.
— Контролировать выполнение строительных работ и обеспечивать их качество.
— Взаимодействовать с государственными органами и экспертами по вопросам строительства.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по строительству несет ответственность за успешное завершение строительных проектов, соблюдение качества и сроков выполнения работ, а также соблюдение правил и норм строительства. Оценка эффективности может быть основана на успешной реализации проектов, минимизации затрат и рисков, а также удовлетворении клиентов.

 

