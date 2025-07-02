Должностная обязанность Инженера по строительству

Общие положения:

Инженер по строительству играет важную роль в процессе строительства и реализации проектов в компании. Задача инженера по строительству состоит в управлении строительными процессами, координации работы субподрядчиков и контроле качества выполнения работ.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области строительства, инженерии или эквивалент.

— Знание методов и технологий строительства, включая применение соответствующих строительных материалов и оборудования.

— Опыт работы в области строительства и управления строительными процессами.

— Умение читать и понимать строительные чертежи и техническую документацию.

— Наличие соответствующих сертификатов и разрешений будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Управление строительными процессами и координация работы субподрядчиков.

— Контроль строительных работ и обеспечение их соответствия проектной и технической документации.

— Участие в планировании бюджета и ресурсов для строительных проектов.

— Организация и контроль качества выполнения строительных работ.

— Работа с государственными органами и экспертами по вопросам строительства и соблюдения норм и стандартов.

Отчетность:

Инженер по строительству отчитывается перед руководством о проведенных работах, полученных результатах и соблюдении требований качества и безопасности работы. Отчеты также могут включать информацию о расходах на строительство и выполнении проектов в установленные сроки.

Права:

Инженер по строительству имеет право:

— Управлять строительными процессами и координировать работу субподрядчиков.

— Контролировать выполнение строительных работ и обеспечивать их качество.

— Взаимодействовать с государственными органами и экспертами по вопросам строительства.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по строительству несет ответственность за успешное завершение строительных проектов, соблюдение качества и сроков выполнения работ, а также соблюдение правил и норм строительства. Оценка эффективности может быть основана на успешной реализации проектов, минимизации затрат и рисков, а также удовлетворении клиентов.

