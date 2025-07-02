Должностная обязанность Инженера по защите информации

Общие положения:

Инженер по защите информации играет важную роль в обеспечении безопасности информационных ресурсов компании и защите от несанкционированного доступа, утечек данных и внутренних угроз. Основная задача инженера по защите информации – разработка, внедрение и поддержка мер и технических средств защиты информации.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области информационной безопасности, информационных технологий, криптографии или эквивалент.

— Знание принципов и методов защиты информации, включая стандарты и рекомендации в области информационной безопасности.

— Опыт работы с техническими средствами защиты информации, включая системы контроля доступа, шифрование, антивирусное программное обеспечение и т.д.

— Понимание угроз информационной безопасности, методов их обнаружения и предотвращения.

— Знание сетевых протоколов, операционных систем и методов аудита информационных систем.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение политики и процедур защиты информации в компании.

— Построение и настройка систем защиты информации, включая системы контроля доступа, шифрования и детектирования внедрений.

— Оценка безопасности информационных систем, выявление и анализ уязвимостей и рисков.

— Разработка и проведение обучения персонала по вопросам информационной безопасности.

— Анализ отчетов о нарушениях информационной безопасности и реагирование на инциденты.

— Сотрудничество с внутренними и внешними специалистами и организациями в области информационной безопасности.

Отчетность:

Инженер по защите информации отчитывается перед руководством о выполненных задачах и результатах в области защиты информации. Отчеты также могут включать информацию о выявленных уязвимостях, инцидентах и предлагаемых мероприятиях для улучшения защищенности информационных систем.

Права:

Инженер по защите информации имеет право:

— Планировать и вносить предложения по усовершенствованию систем защиты информации компании.

— Разрабатывать и внедрять меры по обеспечению защиты информации.

— Анализировать и реагировать на инциденты в области информационной безопасности.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер по защите информации несет ответственность за обеспечение безопасности информационной среды компании и защиту данных от угроз и несанкционированного доступа. Оценка эффективности может быть основана на эффективности систем и методов защиты информации, минимизации рисков и противодействии инцидентам информационной безопасности.

