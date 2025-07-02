Должностные обязанности Инженер проектировщик

Должностная обязанность Инженера проектировщика

Общие положения:

Инженер проектировщик играет важную роль в создании и разработке проектной документации для различных инженерных систем и конструкций в компании. Задача инженера проектировщика состоит в разработке технических решений, создании проектных чертежей и документации, а также соблюдении норм и требований проектирования.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области инженерии, архитектуры или эквивалент.
— Знание методов и стандартов проектирования.
— Опыт работы в области разработки и проектирования.
— Умение читать и создавать техническую документацию и чертежи.
— Навыки работы с компьютерными программами и CAD-системами.

Должностные обязанности:

— Разработка технических решений и создание проектной документации.
— Создание чертежей и спецификаций для инженерных систем и конструкций.
— Соблюдение норм и требований проектирования.
— Сотрудничество с руководством и отделами компании по вопросам проектирования.

Отчетность:

Инженер проектировщик отчитывается перед руководством о разработанных технических решениях, проектной документации и выполненной работе. Отчеты также могут включать информацию о соблюдении норм и требований проектирования.

Права:

Инженер проектировщик имеет право:
— Разрабатывать технические решения и создавать проектную документацию.
— Использовать необходимые программы и инструменты для проектирования.
— Сотрудничать с руководством и отделами компании по вопросам проектирования.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер проектировщик несет ответственность за качественное разработку проектной документации, соблюдение норм и требований проектирования, а также удовлетворение потребностей заказчиков. Оценка эффективности может быть основана на успешном выполнении проектов, сокращении времени и затрат на проектирование и качестве разработанной документации.

 

