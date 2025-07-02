Должностные обязанности Инженер-программист

Должностная обязанность Инженера-программиста (программиста)

Общие положения:

Инженер-программист (программист) играет важную роль в разработке и поддержке программного обеспечения в компании. Задача инженера-программиста (программиста) состоит в разработке, тестировании и поддержке программных решений, а также внедрении и оптимизации программного обеспечения.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области информационных технологий, программирования или эквивалент.
 — Знание языков программирования и технологий разработки.
 — Опыт работы в области программирования и разработки программного обеспечения.
 — Умение работать с различными базами данных, API и инструментами разработки.
 — Навыки анализа и решения программных проблем.

Должностные обязанности:

— Разработка программного обеспечения и программных решений.
 — Тестирование и отладка программного кода.
 — Участие в анализе и оптимизации программного обеспечения.
 — Внедрение и поддержка программных решений в компании.
 — Сотрудничество с другими отделами компании по вопросам программирования и разработки.

Отчетность:

Инженер-программист (программист) отчитывается перед руководством о разработанных программных решениях, выполненных задачах и результате работы. Отчеты также могут включать информацию о проблемах, возникших в процессе разработки и способах их решения.

Права:

Инженер-программист (программист) имеет право:
 — Разрабатывать программное обеспечение и программные решения.
 — Тестировать и отлаживать программный код.
 — Участвовать в оптимизации и внедрении программного обеспечения.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер-программист (программист) несет ответственность за качественную разработку программного обеспечения, соблюдение сроков выполнения задач, а также за безопасность и надежность программных решений. Оценка эффективности может быть основана на успешной внедрении программных решений, полноте и точности разработки и удовлетворенности клиентов и руководства.

 

