Должностная обязанность Инженера-сметчика

Общие положения:

Инженер-сметчик играет важную роль в подготовке сметы на строительные и инженерные работы в компании. Задача инженера-сметчика состоит в анализе проектной документации, определении затрат на строительство и составлении сметы на основе норм и стандартов.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области строительства, экономики или эквивалент.

— Знание методов и норм составления смет.

— Опыт работы в области подготовки сметы и оценки затрат на строительство.

— Умение анализировать проектную документацию и определять объемы работ.

— Знание строительных норм и стандартов, а также цен на материалы и работы.

Должностные обязанности:

— Анализ проектной документации и определение объемов работ.

— Оценка стоимости материалов, работ и оборудования для строительства.

— Составление сметы на строительные и инженерные работы.

— Подготовка различных расчетов и оценок затрат на основе сметы.

— Координация работы с подрядчиками и поставщиками для уточнения цен и спецификаций.

Отчетность:

Инженер-сметчик отчитывается перед руководством о составленной смете, анализе работ и затратах. Отчеты также могут включать информацию об изменениях в ценах на материалы и работы.

Права:

Инженер-сметчик имеет право:

— Анализировать проектную документацию и определять объемы работ.

— Оценивать стоимость материалов, работ и оборудования для строительства.

— Взаимодействовать с подрядчиками и поставщиками для уточнения цен и спецификаций.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер-сметчик несет ответственность за точность составления сметы, оценку затрат на строительство и соблюдение норм и стандартов. Оценка эффективности может быть основана на точности оценок затрат, снижении стоимости проектов и удовлетворенности клиентов и руководства.

