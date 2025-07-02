Должностные обязанности Инженер-сметчик

Должностная обязанность Инженера-сметчика

Общие положения:

Инженер-сметчик играет важную роль в подготовке сметы на строительные и инженерные работы в компании. Задача инженера-сметчика состоит в анализе проектной документации, определении затрат на строительство и составлении сметы на основе норм и стандартов.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области строительства, экономики или эквивалент.
 — Знание методов и норм составления смет.
 — Опыт работы в области подготовки сметы и оценки затрат на строительство.
 — Умение анализировать проектную документацию и определять объемы работ.
 — Знание строительных норм и стандартов, а также цен на материалы и работы.

Должностные обязанности:

— Анализ проектной документации и определение объемов работ.
 — Оценка стоимости материалов, работ и оборудования для строительства.
 — Составление сметы на строительные и инженерные работы.
 — Подготовка различных расчетов и оценок затрат на основе сметы.
 — Координация работы с подрядчиками и поставщиками для уточнения цен и спецификаций.

Отчетность:

Инженер-сметчик отчитывается перед руководством о составленной смете, анализе работ и затратах. Отчеты также могут включать информацию об изменениях в ценах на материалы и работы.

Права:

Инженер-сметчик имеет право:
 — Анализировать проектную документацию и определять объемы работ.
 — Оценивать стоимость материалов, работ и оборудования для строительства.
 — Взаимодействовать с подрядчиками и поставщиками для уточнения цен и спецификаций.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер-сметчик несет ответственность за точность составления сметы, оценку затрат на строительство и соблюдение норм и стандартов. Оценка эффективности может быть основана на точности оценок затрат, снижении стоимости проектов и удовлетворенности клиентов и руководства.

 

