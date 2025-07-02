Должностные обязанности Инженер-сметчик
Должностная обязанность Инженера-сметчика
Общие положения:
Инженер-сметчик играет важную роль в подготовке сметы на строительные и инженерные работы в компании. Задача инженера-сметчика состоит в анализе проектной документации, определении затрат на строительство и составлении сметы на основе норм и стандартов.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области строительства, экономики или эквивалент.
— Знание методов и норм составления смет.
— Опыт работы в области подготовки сметы и оценки затрат на строительство.
— Умение анализировать проектную документацию и определять объемы работ.
— Знание строительных норм и стандартов, а также цен на материалы и работы.
Должностные обязанности:
— Анализ проектной документации и определение объемов работ.
— Оценка стоимости материалов, работ и оборудования для строительства.
— Составление сметы на строительные и инженерные работы.
— Подготовка различных расчетов и оценок затрат на основе сметы.
— Координация работы с подрядчиками и поставщиками для уточнения цен и спецификаций.
Отчетность:
Инженер-сметчик отчитывается перед руководством о составленной смете, анализе работ и затратах. Отчеты также могут включать информацию об изменениях в ценах на материалы и работы.
Права:
Инженер-сметчик имеет право:
— Анализировать проектную документацию и определять объемы работ.
— Оценивать стоимость материалов, работ и оборудования для строительства.
— Взаимодействовать с подрядчиками и поставщиками для уточнения цен и спецификаций.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер-сметчик несет ответственность за точность составления сметы, оценку затрат на строительство и соблюдение норм и стандартов. Оценка эффективности может быть основана на точности оценок затрат, снижении стоимости проектов и удовлетворенности клиентов и руководства.
Для подбора опытного и эффективного Инженера-сметчика, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста в строительстве по составлению сметы в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.