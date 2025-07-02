Описание должностных обязанностей Инженера (сметчика) производственного отдела

Общие положения:

Инженер (сметчик) производственного отдела играет важную роль в разработке смет и технической документации для производства продукции или услуг компании. Основная задача инженера (сметчика) производственного отдела — составление точных смет и расчетов, обеспечивающих определение стоимости производства и оптимизацию бюджета компании.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в соответствующей области (например, инженерное строительство, машиностроение, электротехника и т.д.).

— Знание методов и процедур составления сметы и расчетов в соответствии с требованиями производства.

— Умение работать с программами автоматизированного составления смет и расчетов.

— Знание норм и стандартов, регулирующих процесс составления смет.

— Умение работать с технической и конструкторской документацией.

Должностные обязанности:

— Составление смет и расчетов на основе технической и проектной документации.

— Оценка и анализ затрат на материалы, труд и оборудование.

— Разработка и уточнение бюджета проекта и контроль за его выполнением.

— Взаимодействие с поставщиками и субподрядчиками для получения информации о стоимости и доступности материалов и услуг.

— Проверка соответствия выполненных работ заявленным сметам и расчетам.

— Предоставление технической консультации и поддержки производственному отделу.

Отчетность:

Инженер (сметчик) производственного отдела отчитывается перед руководством о составленных сметах и расчетах, выполненной работе по оценке затрат и контроле бюджета. Отчеты также могут включать информацию об изменениях в планировании и расчетах, а также рекомендации по улучшению эффективности производства.

Права:

Инженер (сметчик) производственного отдела имеет право:

— Запрашивать и получать необходимые данные и информацию для составления смет и расчетов.

— Участвовать в процессе планирования и принятия решений, связанных с оценкой затрат и оптимизацией бюджета.

— Взаимодействовать с другими специалистами и командами для достижения целей проекта.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер (сметчик) производственного отдела несет ответственность за точность составления смет и расчетов, а также за соблюдение оценки затрат и бюджета проекта. Оценка эффективности может осуществляться на основе соответствия затрат запланированным сметам и расчетам, а также достижения установленных целей проекта.

Для поиска опытного и эффективного Инженера (сметчика) производственного отдела, мы рекомендуем обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство, успешно осуществляющее подбор персонала с 1993 года, поможет вам найти подходящего специалиста для оценки затрат и бюджетирования в вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или заполните форму на нашем сайте favorit.pro.