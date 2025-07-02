Должностные обязанности Инженер-технолог

Должностная обязанность Инженера-технолога

Общие положения:

Инженер-технолог играет важную роль в оптимизации технологических процессов и улучшении производства в компании. Задача инженера-технолога состоит в разработке и внедрении оптимальных технологий, контроле и оптимизации процессов производства, а также соблюдении норм и стандартов производства.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области инженерии, машиностроения или эквивалент.
 — Знание методов оптимизации технологических процессов и оборудования.
 — Опыт работы в области разработки и внедрения технологий.
 — Умение проводить анализ производственных процессов и разрабатывать меры по их улучшению.
 — Навыки работы с компьютерными программами и системами управления производством.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение оптимальных технологических процессов в производстве.
 — Оптимизация и контроль производственных процессов и оборудования.
 — Анализ и улучшение технологических процессов, включая разработку мер по их оптимизации.
 — Соблюдение норм и стандартов производства.
 — Сотрудничество с другими отделами компании по вопросам производства и оптимизации.

Отчетность:

Инженер-технолог отчитывается перед руководством о внедренных оптимальных технологических процессах, выполненных анализах и оптимизации производства. Отчеты также могут включать информацию о соблюдении норм и стандартов производства.

Права:

Инженер-технолог имеет право:
 — Разрабатывать и внедрять оптимальные технологические процессы в производстве.
 — Оптимизировать и контролировать производственные процессы и оборудование.
 — Сотрудничать с другими отделами компании по вопросам производства и оптимизации.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер-технолог несет ответственность за качественное внедрение оптимальных технологических процессов, соблюдение норм и стандартов производства, а также удовлетворение потребностей заказчиков. Оценка эффективности может быть основана на успешном выполнении проектов, сокращении времени и затрат на производство и качестве разработанных технологических процессов.

 

