Должностная обязанность Инженера-технолога

Общие положения:

Инженер-технолог играет важную роль в оптимизации технологических процессов и улучшении производства в компании. Задача инженера-технолога состоит в разработке и внедрении оптимальных технологий, контроле и оптимизации процессов производства, а также соблюдении норм и стандартов производства.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области инженерии, машиностроения или эквивалент.

— Знание методов оптимизации технологических процессов и оборудования.

— Опыт работы в области разработки и внедрения технологий.

— Умение проводить анализ производственных процессов и разрабатывать меры по их улучшению.

— Навыки работы с компьютерными программами и системами управления производством.

Должностные обязанности:

— Разработка и внедрение оптимальных технологических процессов в производстве.

— Оптимизация и контроль производственных процессов и оборудования.

— Анализ и улучшение технологических процессов, включая разработку мер по их оптимизации.

— Соблюдение норм и стандартов производства.

— Сотрудничество с другими отделами компании по вопросам производства и оптимизации.

Отчетность:

Инженер-технолог отчитывается перед руководством о внедренных оптимальных технологических процессах, выполненных анализах и оптимизации производства. Отчеты также могут включать информацию о соблюдении норм и стандартов производства.

Права:

Инженер-технолог имеет право:

— Разрабатывать и внедрять оптимальные технологические процессы в производстве.

— Оптимизировать и контролировать производственные процессы и оборудование.

— Сотрудничать с другими отделами компании по вопросам производства и оптимизации.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер-технолог несет ответственность за качественное внедрение оптимальных технологических процессов, соблюдение норм и стандартов производства, а также удовлетворение потребностей заказчиков. Оценка эффективности может быть основана на успешном выполнении проектов, сокращении времени и затрат на производство и качестве разработанных технологических процессов.

