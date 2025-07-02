Должностная обязанность Инженера-конструктора КТО (Конструкторско-технологического отдела)

Общие положения:

Инженер-конструктор КТО играет важную роль в разработке и проектировании технологических процессов и оборудования в Конструкторско-технологическом отделе компании. Задача инженера-конструктора КТО состоит в разработке технологий производства, оптимизации процессов и создании проектных решений для реализации производственного процесса.

Квалификационные требования:

— Высшее техническое образование в области инженерии, машиностроения или эквивалент.

— Знание методов и стандартов проектирования и разработки.

— Опыт работы в области конструирования и разработки технологий.

— Умение работать с 3D-моделированием и CAD-системами.

— Навыки работы с производственным оборудованием и инструментами.

Должностные обязанности:

— Разработка технологий производства и создание проектных решений.

— Создание чертежей и спецификаций для производственного оборудования и инструментов.

— Проектирование и конструирование деталей и сборочных единиц.

— Внедрение и оптимизация технологических процессов.

— Сотрудничество с другими отделами компании по вопросам разработки и производства.

Отчетность:

Инженер-конструктор КТО отчитывается перед руководством о разработанных проектных решениях, спецификациях и результате работы. Отчеты также могут включать информацию о выполненных проектах и достигнутых результатов.

Права:

Инженер-конструктор КТО имеет право:

— Разрабатывать технологии производства и создавать проектные решения.

— Работать с производственным оборудованием и инструментами.

— Сотрудничать с другими отделами компании по вопросам разработки и производства.

Критерии эффективности и ответственность:

Инженер-конструктор КТО несет ответственность за разработку и оптимизацию технологических процессов, создание проектных решений и достижение целей в производственном процессе. Оценка эффективности может быть основана на точности проектирования, эффективности технологических процессов и достижении ожидаемых результатов.

