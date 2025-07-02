Должностные обязанности Инженер-конструктор КТО
Должностная обязанность Инженера-конструктора КТО (Конструкторско-технологического отдела)
Общие положения:
Инженер-конструктор КТО играет важную роль в разработке и проектировании технологических процессов и оборудования в Конструкторско-технологическом отделе компании. Задача инженера-конструктора КТО состоит в разработке технологий производства, оптимизации процессов и создании проектных решений для реализации производственного процесса.
Квалификационные требования:
— Высшее техническое образование в области инженерии, машиностроения или эквивалент.
— Знание методов и стандартов проектирования и разработки.
— Опыт работы в области конструирования и разработки технологий.
— Умение работать с 3D-моделированием и CAD-системами.
— Навыки работы с производственным оборудованием и инструментами.
Должностные обязанности:
— Разработка технологий производства и создание проектных решений.
— Создание чертежей и спецификаций для производственного оборудования и инструментов.
— Проектирование и конструирование деталей и сборочных единиц.
— Внедрение и оптимизация технологических процессов.
— Сотрудничество с другими отделами компании по вопросам разработки и производства.
Отчетность:
Инженер-конструктор КТО отчитывается перед руководством о разработанных проектных решениях, спецификациях и результате работы. Отчеты также могут включать информацию о выполненных проектах и достигнутых результатов.
Права:
Инженер-конструктор КТО имеет право:
— Разрабатывать технологии производства и создавать проектные решения.
— Работать с производственным оборудованием и инструментами.
— Сотрудничать с другими отделами компании по вопросам разработки и производства.
Критерии эффективности и ответственность:
Инженер-конструктор КТО несет ответственность за разработку и оптимизацию технологических процессов, создание проектных решений и достижение целей в производственном процессе. Оценка эффективности может быть основана на точности проектирования, эффективности технологических процессов и достижении ожидаемых результатов.
