Общие положения iOS‑разработчика

iOS‑разработчик — специалист по разработке, сопровождению и оптимизации мобильных приложений под iOS (iPhone/iPad). Отвечает за реализацию пользовательского интерфейса и бизнес‑логики на Swift/Objective‑C, интеграцию с бэкендом (REST/GraphQL), обеспечение качества через тестирование и CI/CD, а также публикацию приложений в App Store. Действует в соответствии с продуктовой стратегией, архитектурными решениями команды и внутренними регламентами разработки.

Квалификационные требования iOS‑разработчика

Высшее образование в области ИТ или эквивалентный практический опыт.

Опыт коммерческой разработки iOS‑приложений от 1–2 лет (Junior), 2–4 года (Middle), 4+ лет (Senior).

Владение Swift (обязательно); знание Objective‑C — преимущество.

Опыт работы с UIKit и/или SwiftUI, автолайаутами (Auto Layout), анимациями и адаптивным дизайном.

Знание архитектур: MVC/MVVM/Coordinator, Clean Architecture.

Опыт работы с сетевыми библиотеками (URLSession, Alamofire), сериализацией (Codable), GraphQL.

Опыт работы с локальным хранилищем: Core Data, Realm, SQLite.

Практика в написании тестов: XCTest, UI‑тесты, TDD/BDD — преимущество.

Понимание процессов CI/CD и инструментов: Git, Fastlane, GitHub Actions/GitLab CI, CocoaPods/SwiftPM/Carthage.

Опыт оптимизации производительности, профилирования (Instruments), работа с памятью и утечками.

Знание требований App Store, опыт публикации и сопровождения релизов.

Навыки работы с аналитикой и сервисами: Firebase, Sentry, AppCenter.

Английский — технический уровень для чтения документации и общения в команде.

Личные качества: ответственность, внимательность к UX, умение работать в кросс‑функциональной команде, готовность к менторству (для Middle/Senior).

Должностные обязанности iOS‑разработчика

Разработка новых функциональных модулей и поддержка существующего кода iOS‑приложений на Swift/Objective‑C.

Проектирование и реализация UI с учётом UX, адаптивности и производительности (UIKit/SwiftUI, Auto Layout).

Реализация взаимодействия с бэкендом: REST/GraphQL, WebSocket, синхронизация данных, обработка ошибок и кеширование.

Проектирование архитектуры модулей, участие в код‑ревью и соблюдение кодстайла.

Написание unit‑, integration‑ и UI‑тестов, поддержание покрытия модульных тестов.

Настройка и поддержка CI/CD‑пайплайнов, автоматизация сборок и выпусков (Fastlane, SPM/CocoaPods).

Работа с локальным хранилищем (Core Data/Realm), миграциями и оптимизацией запросов.

Профилирование и оптимизация производительности (CPU, память, время старта, отзывчивость UI).

Обеспечение безопасности: безопасное хранение данных, шифрование, работа с Keychain, безопасная авторизация (OAuth/JWT).

Участие в планировании спринтов, оценке трудоёмкости задач и взаимодействии с продуктовой и QA‑командами.

Публикация и сопровождение релизов в App Store, подготовка метаданных и взаимодействие с площадкой.

Менторство младших разработчиков и передача знаний по best practices.

Отчетность iOS‑разработчика

iOS‑разработчик подотчётен руководителю команды разработки (Team Lead / Mobile Lead / CTO) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные статус‑отчёты по задачам и блокерам;

описания pull‑request'ов и результаты code review;

отчёты по покрытиям тестов, метрикам производительности и багам;

метрики релизов: время сборки, успешность CI, статус выпуска в App Store;

post‑mortem по критическим инцидентам и план действий.

Права iOS‑разработчика

Предлагать технические решения по улучшению архитектуры, производительности и UX приложения.

Останавливать релиз или отклонять PR при выявлении критических багов или проблем с безопасностью.

Запрашивать у продуктовой и бэкенд‑команд данные и доступы, необходимые для реализации функционала.

Использовать и предлагать инструменты и библиотеки в рамках согласованных стандартов команды.

Настраивать CI/CD и процессы автоматизации в пределах организационных правил.

Критерии эффективности и ответственность iOS‑разработчика

Ключевые KPI: стабильность приложения, скорость релизов, покрытие тестами, количество багов в продакшне, удержание пользователей и отзывчивость приложения.

Примеры целевых значений:

KPIЦелевое значениеКоличество критических багов в прод (за квартал) | 0

Время от задачи до релиза (Lead time) | ≤ 7 дней

Покрытие юнит/интегр. тестами (критичные модули) | ≥ 70–80%

Время старта приложения (cold start) | Соответствие целям проекта

Crash rate (CRASHES/MAU) | Минимально, соответствует целям SLO

iOS‑разработчик несёт ответственность за качество реализованного кода, соответствие требованиям безопасности и конфиденциальности, своевременное исправление дефектов и соблюдение стандартов разработки. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

