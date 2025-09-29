Должностные обязанности iOS‑разработчик

Общие положения iOS‑разработчика

iOS‑разработчик — специалист по разработке, сопровождению и оптимизации мобильных приложений под iOS (iPhone/iPad). Отвечает за реализацию пользовательского интерфейса и бизнес‑логики на Swift/Objective‑C, интеграцию с бэкендом (REST/GraphQL), обеспечение качества через тестирование и CI/CD, а также публикацию приложений в App Store. Действует в соответствии с продуктовой стратегией, архитектурными решениями команды и внутренними регламентами разработки.

Квалификационные требования iOS‑разработчика

  • Высшее образование в области ИТ или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт коммерческой разработки iOS‑приложений от 1–2 лет (Junior), 2–4 года (Middle), 4+ лет (Senior).
  • Владение Swift (обязательно); знание Objective‑C — преимущество.
  • Опыт работы с UIKit и/или SwiftUI, автолайаутами (Auto Layout), анимациями и адаптивным дизайном.
  • Знание архитектур: MVC/MVVM/Coordinator, Clean Architecture.
  • Опыт работы с сетевыми библиотеками (URLSession, Alamofire), сериализацией (Codable), GraphQL.
  • Опыт работы с локальным хранилищем: Core Data, Realm, SQLite.
  • Практика в написании тестов: XCTest, UI‑тесты, TDD/BDD — преимущество.
  • Понимание процессов CI/CD и инструментов: Git, Fastlane, GitHub Actions/GitLab CI, CocoaPods/SwiftPM/Carthage.
  • Опыт оптимизации производительности, профилирования (Instruments), работа с памятью и утечками.
  • Знание требований App Store, опыт публикации и сопровождения релизов.
  • Навыки работы с аналитикой и сервисами: Firebase, Sentry, AppCenter.
  • Английский — технический уровень для чтения документации и общения в команде.
  • Личные качества: ответственность, внимательность к UX, умение работать в кросс‑функциональной команде, готовность к менторству (для Middle/Senior).

Должностные обязанности iOS‑разработчика

  • Разработка новых функциональных модулей и поддержка существующего кода iOS‑приложений на Swift/Objective‑C.
  • Проектирование и реализация UI с учётом UX, адаптивности и производительности (UIKit/SwiftUI, Auto Layout).
  • Реализация взаимодействия с бэкендом: REST/GraphQL, WebSocket, синхронизация данных, обработка ошибок и кеширование.
  • Проектирование архитектуры модулей, участие в код‑ревью и соблюдение кодстайла.
  • Написание unit‑, integration‑ и UI‑тестов, поддержание покрытия модульных тестов.
  • Настройка и поддержка CI/CD‑пайплайнов, автоматизация сборок и выпусков (Fastlane, SPM/CocoaPods).
  • Работа с локальным хранилищем (Core Data/Realm), миграциями и оптимизацией запросов.
  • Профилирование и оптимизация производительности (CPU, память, время старта, отзывчивость UI).
  • Обеспечение безопасности: безопасное хранение данных, шифрование, работа с Keychain, безопасная авторизация (OAuth/JWT).
  • Участие в планировании спринтов, оценке трудоёмкости задач и взаимодействии с продуктовой и QA‑командами.
  • Публикация и сопровождение релизов в App Store, подготовка метаданных и взаимодействие с площадкой.
  • Менторство младших разработчиков и передача знаний по best practices.

Отчетность iOS‑разработчика

iOS‑разработчик подотчётен руководителю команды разработки (Team Lead / Mobile Lead / CTO) и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные статус‑отчёты по задачам и блокерам;
  • описания pull‑request'ов и результаты code review;
  • отчёты по покрытиям тестов, метрикам производительности и багам;
  • метрики релизов: время сборки, успешность CI, статус выпуска в App Store;
  • post‑mortem по критическим инцидентам и план действий.

Права iOS‑разработчика

  • Предлагать технические решения по улучшению архитектуры, производительности и UX приложения.
  • Останавливать релиз или отклонять PR при выявлении критических багов или проблем с безопасностью.
  • Запрашивать у продуктовой и бэкенд‑команд данные и доступы, необходимые для реализации функционала.
  • Использовать и предлагать инструменты и библиотеки в рамках согласованных стандартов команды.
  • Настраивать CI/CD и процессы автоматизации в пределах организационных правил.

Критерии эффективности и ответственность iOS‑разработчика

  • Ключевые KPI: стабильность приложения, скорость релизов, покрытие тестами, количество багов в продакшне, удержание пользователей и отзывчивость приложения.
  • Примеры целевых значений:

KPIЦелевое значениеКоличество критических багов в прод (за квартал) | 0
Время от задачи до релиза (Lead time) | ≤ 7 дней
Покрытие юнит/интегр. тестами (критичные модули) | ≥ 70–80%
Время старта приложения (cold start) | Соответствие целям проекта
Crash rate (CRASHES/MAU) | Минимально, соответствует целям SLO

  • iOS‑разработчик несёт ответственность за качество реализованного кода, соответствие требованиям безопасности и конфиденциальности, своевременное исправление дефектов и соблюдение стандартов разработки. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор iOS‑разработчиков в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Мы подбираем iOS‑разработчиков с проверкой практических навыков: тестовые задания, ревью кода, проверка релизного опыта и кейсов по оптимизации производительности. Оцениваем соответствие стеку: Swift/Objective‑C, UIKit/SwiftUI, Core Data, CI/CD, опыт публикации в App Store и работы с аналитикой.

Для оперативного подбора iOS‑разработчика, который создаст быстрые, надёжные и удобные мобильные приложения под iOS, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем найти специалиста под ваш стек, задачи и требования по качеству. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить