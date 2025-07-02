Должностная обязанность Исполнительного директора

Общие положения:

Исполнительный директор играет ключевую роль в управлении компанией и достижении стратегических целей. Исполнительный директор отвечает за разработку и внедрение стратегии развития, координацию работы различных функциональных областей и обеспечение эффективности организации.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в экономике, менеджменте или аналогичной специализации.

— Опыт работы на высших руководящих должностях, предпочтительно в аналогичной отрасли.

— Знание стратегического управления и бизнес-планирования.

— Лидерские и коммуникативные навыки.

Должностные обязанности:

— Разработка и утверждение стратегических целей и планов развития компании.

— Управление и координация работы всех функциональных областей и подразделений.

— Принятие решений по стратегическим вопросам и обеспечение реализации этих решений.

— Установление ключевых показателей эффективности и контроль их достижения.

— Представление компании перед внешними стейкхолдерами и обеспечение высокой репутации компании.

Отчетность:

Исполнительный директор отчитывается перед советом директоров или акционерами о достижении стратегических целей и общей эффективности компании. Он представляет отчеты о финансовых показателях, результаты работы и реализации стратегии.

Права:

Исполнительный директор имеет следующие права:

— Принимать решения по стратегическим вопросам и управлению компанией.

— Заключать сделки и представлять компанию перед внешними стейкхолдерами.

— Распоряжаться ресурсами и устанавливать политику компании.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Исполнительный директор несет ответственность за достижение стратегических целей, финансовую устойчивость компании и общую эффективность ее работы. Критерии эффективности включают рост прибыли, удовлетворенность клиентов, развитие и усиление конкурентных преимуществ компании.

Для подбора опытного и эффективного Исполнительного директора рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе высококвалифицированных руководителей поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».