Должностные обязанности Исполнительный директор

Должностная обязанность Исполнительного директора

Общие положения:

Исполнительный директор играет ключевую роль в управлении компанией и достижении стратегических целей. Исполнительный директор отвечает за разработку и внедрение стратегии развития, координацию работы различных функциональных областей и обеспечение эффективности организации.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в экономике, менеджменте или аналогичной специализации.
— Опыт работы на высших руководящих должностях, предпочтительно в аналогичной отрасли.
— Знание стратегического управления и бизнес-планирования.
— Лидерские и коммуникативные навыки.

Должностные обязанности:

— Разработка и утверждение стратегических целей и планов развития компании.
— Управление и координация работы всех функциональных областей и подразделений.
— Принятие решений по стратегическим вопросам и обеспечение реализации этих решений.
— Установление ключевых показателей эффективности и контроль их достижения.
— Представление компании перед внешними стейкхолдерами и обеспечение высокой репутации компании.

Отчетность:

Исполнительный директор отчитывается перед советом директоров или акционерами о достижении стратегических целей и общей эффективности компании. Он представляет отчеты о финансовых показателях, результаты работы и реализации стратегии.

Права:

Исполнительный директор имеет следующие права:
— Принимать решения по стратегическим вопросам и управлению компанией.
— Заключать сделки и представлять компанию перед внешними стейкхолдерами.
— Распоряжаться ресурсами и устанавливать политику компании.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Исполнительный директор несет ответственность за достижение стратегических целей, финансовую устойчивость компании и общую эффективность ее работы. Критерии эффективности включают рост прибыли, удовлетворенность клиентов, развитие и усиление конкурентных преимуществ компании.

 

