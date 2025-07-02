Должностная обязанность Кассира

Общие положения:

Кассир играет важную роль в работе кассового отдела и обслуживании клиентов. Кассир отвечает за проведение денежных операций, обработку платежей и обслуживание клиентов с высоким уровнем сервиса.

Квалификационные требования:

— Наличие среднего образования или эквивалентного опыта работы.

— Умение работать с деньгами и проводить денежные операции.

— Коммуникативные навыки и умение общаться с клиентами.

— Точность и внимательность при работе с финансовыми операциями.

— Знание кассового оборудования и программных систем будет преимуществом.

Должностные обязанности:

— Проведение денежных операций, включая прием платежей и выдачу сдачи.

— Обработка кредитных и дебитовых карт, проверка подлинности и авторизация платежей.

— Поддержание порядка на кассе и ведение учета денежных средств.

— Обработка возвратов и решение возникающих проблем с платежами.

— Обслуживание клиентов и предоставление высокого уровня сервиса.

Отчетность:

Кассир отчитывается перед начальником кассового отдела о проведенных операциях, состоянии кассы и обнаруженных нестыковках в расчетах.

Права:

Кассир имеет следующие права:

— Проводить денежные операции и проводить платежи от имени компании.

— Контролировать правильность денежных расчетов и возвращение товаров.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Кассир несет ответственность за правильное проведение денежных операций, обработку платежей и удовлетворение клиентов. Критерии эффективности включают точность операций, скорость обслуживания и минимизацию ошибок в расчетах.

