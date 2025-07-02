Должностные обязанности Кассир
Должностная обязанность Кассира
Общие положения:
Кассир играет важную роль в работе кассового отдела и обслуживании клиентов. Кассир отвечает за проведение денежных операций, обработку платежей и обслуживание клиентов с высоким уровнем сервиса.
Квалификационные требования:
— Наличие среднего образования или эквивалентного опыта работы.
— Умение работать с деньгами и проводить денежные операции.
— Коммуникативные навыки и умение общаться с клиентами.
— Точность и внимательность при работе с финансовыми операциями.
— Знание кассового оборудования и программных систем будет преимуществом.
Должностные обязанности:
— Проведение денежных операций, включая прием платежей и выдачу сдачи.
— Обработка кредитных и дебитовых карт, проверка подлинности и авторизация платежей.
— Поддержание порядка на кассе и ведение учета денежных средств.
— Обработка возвратов и решение возникающих проблем с платежами.
— Обслуживание клиентов и предоставление высокого уровня сервиса.
Отчетность:
Кассир отчитывается перед начальником кассового отдела о проведенных операциях, состоянии кассы и обнаруженных нестыковках в расчетах.
Права:
Кассир имеет следующие права:
— Проводить денежные операции и проводить платежи от имени компании.
— Контролировать правильность денежных расчетов и возвращение товаров.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Кассир несет ответственность за правильное проведение денежных операций, обработку платежей и удовлетворение клиентов. Критерии эффективности включают точность операций, скорость обслуживания и минимизацию ошибок в расчетах.
