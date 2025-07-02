Должностные обязанности Коммивояжер

Должностная обязанность Коммивояжера

Общие положения:

Коммивояжер играет важную роль в продвижении продукции или услуг компании на рынке. Коммивояжер отвечает за активные продажи, поиск и установление контактов с потенциальными клиентами, предоставление информации о продукции или услугах, а также достижение продажных целей.

Квалификационные требования:

— Знание продукции или услуг, предлагаемых компанией.
— Умение убеждать и вести переговоры, навыки активных продаж.
— Коммуникативные навыки и умение строить долгосрочные отношения с клиентами.
— Организационные и планировочные навыки, умение работать самостоятельно.

Должностные обязанности:

— Поиск и привлечение потенциальных клиентов, анализ и понимание их потребностей.
— Презентация продукции или услуг компании, объяснение преимуществ и особенностей.
— Ведение переговоров, заключение договоров и соглашений о сотрудничестве.
— Контроль выполнения условий договоров и удовлетворенности клиентов.
— Составление отчетов о проделанной работе, анализ выполнения продажных планов.

Отчетность:

Коммивояжер отчитывается перед руководством компании о выполнении продажных планов, предоставляет отчеты о проделанной работе, включая информацию о новых клиентах и заключенных сделках.

Права:

Коммивояжер имеет следующие права:
— Предлагать стратегии и методы продвижения продукции или услуг компании.
— Участвовать в разработке коммерческой политики и предложениях по улучшению продаж.
— Устанавливать и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Коммивояжер несет ответственность за достижение продажных целей, привлечение и удержание клиентов, представление продукции или услуг компании. Критерии эффективности включают объемы продаж, рост клиентской базы, уровень удовлетворенности клиентов.

 

