Общие положения Контент-менеджер маркетплейсов

Контент‑менеджер маркетплейсов — специалист, отвечающий за создание, оптимизацию и поддержку карточек товаров и сопутствующего контента на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, AliExpress, Amazon и др.). Обеспечивает видимость и конверсию товаров через SEO‑оптимизацию карточек, качественные фото/описания, управление ассортиментом и координацию публикаций. Действует в рамках коммерческой стратегии компании, требований маркетплейсов и внутренних регламентов по бренду и ценообразованию.

Квалификационные требования Контент-менеджер маркетплейсов

Высшее образование в маркетинге, e‑commerce, рекламе, журналистике или эквивалентный практический опыт.

Опыт работы с маркетплейсами от 1–2 лет (Middle) / 3+ лет (Senior): размещение карточек, модерация, управление ассортиментом.

Глубокое понимание SEO для маркетплейсов: подбор ключевых слов, оптимизация заголовков, буллетов, метаданных.

Навыки подготовки контента: текст (УТП, описание, характеристики), технические спецификации, сценарии для фото/видео.

Владение инструментами: Excel / Google Sheets (формулы, сводные таблицы), выгрузки/импорты прайс‑фидов, API/EDI интеграции — преимущество.

Базовые дизайнерские навыки: Photoshop/Figma или опыт взаимодействия с дизайнерами для подготовки A+ / Enhanced Content.

Понимание аналитики маркетплейсов: показатели CTR, CR, конверсия карточки, доля показов, топ‑поиск; опыт работы с BI/аналитическими панелями — преимущество.

Навыки ведения проектов, планирования релизов и контроля качества публикаций.

Внимательность к деталям, ответственность, умение работать с дедлайнами и кросс‑функциональными командами.

Английский — технический/читающий уровень для работы с документацией и международными маркетплейсами - приветствуется.

Должностные обязанности Контент-менеджер маркетплейсов

Создание и публикация карточек товаров: корректные заголовки, ключевые слова, характеристики, описания, состав и артикулы (SKU).

SEO‑оптимизация карточек под внутренний поиск маркетплейсов и внешние поисковые запросы.

Подготовка и контроль визуального контента: фото, баннеры, видео, A+/Enhanced Content, брифы для фотографов и дизайнеров.

Подготовка и загрузка прайс‑фидов, пакетных выгрузок и единичных корректировок через личный кабинет, API или EDI.

Управление ассортиментом: добавление/удаление SKU, настройка связок, подбор замен, контроль наличия и карточек дубликатов.

Настройка карточек под промо‑акции, кросс‑селл и bundles; оптимизация карточек в период распродаж.

Мониторинг модерации и статусов публикаций, оперативное исправление замечаний маркетплейса.

Анализ эффективности карточек: CTR, CR, конверсия, продажи по SKU; подготовка предложений по улучшению.

Взаимодействие с категорийными менеджерами, коммерцией, логистикой и службой качества по вопросам описаний, сертификаций и рекламаций.

Работа с отзывами и вопросами покупателей в части контента (информирование команды по продукту, корректировка карточек при массовых запросах/жалобах).

Ведение контент‑календаря, планирование релизов и контроль сроков обновлений.

Подготовка шаблонов и инструкций по оформлению карточек для поддержки единого бренд‑голоса.

Отчетность Контент-менеджер маркетплейсов

Контент‑менеджер подотчётен руководителю e‑commerce/руководителю направления и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по статусу публикаций и проблемам модерации;

ежемесячные отчёты по эффективности контента: CTR, CR, конверсия, продажи по SKU, позиции в поиске;

отчёты по ошибкам в карточках и времени их устранения;

материалы и брифы для фотосессий и A+ контента;

реестры изменений прайс‑фидов и выгрузок.

Права Контент-менеджер маркетплейсов

Запрашивать у продуктовых и маркетинговых подразделений информацию и материалы, необходимые для подготовки карточек (фото, ТТХ, сертификаты).

Внести временные правки или приостановить публикацию карточки при выявлении критических несоответствий в информации или рисках для бренда.

Предлагать и запускать A+/Enhanced Content, промо‑форматы и спецразмещения в пределах согласованного бюджета.

Требовать доступы к кабинетам маркетплейсов, аналитическим панелям и отчетам для выполнения обязанностей.

Инициировать тесты A/B описаний и визуальных блоков в рамках утверждённых гипотез и процедур.

Критерии эффективности и ответственность Контент-менеджер маркетплейсов

Основные KPI: конверсия карточки (CR), CTR карточки, рост органического трафика на карточку, доля продаж с органического поиска маркетплейса, скорость обработки модерации и корректировок.

Примеры целевых значений: Увеличение CR по ключевым SKU ≥ 10% после оптимизации; CTR карточек в категории — в верхнем квартиле по сравнению с конкурентами; Время реакции на модерационные замечания ≤ 24 часов; Процент корректных карточек (без ошибок информационного контента) ≥ 98%.

Контент‑менеджер несёт ответственность за достоверность и полноту информации в карточках, своевременность обновлений, соответствие бренд‑гайду и соблюдение правил маркетплейсов. За систематические ошибки или нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами компании.

Подбор Контент-менеджер маркетплейсов в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор специалистов с практическим опытом работы на ключевых маркетплейсах, проверкой кейсов по оптимизации карточек и A+ контента.

Оценка навыков: тестовые задания по подбору ключевых слов, создание карточки под ТЗ, анализ эффективности и предлагаемые гипотезы.

Проверка знаний инструментов выгрузки/импорта, работы с API/EDI, владения Excel и базовой аналитики.

Поддержка адаптации нового сотрудника, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

