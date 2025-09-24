Должностные обязанности Контент-менеджер маркетплейсов
Общие положения Контент-менеджер маркетплейсов
Контент‑менеджер маркетплейсов — специалист, отвечающий за создание, оптимизацию и поддержку карточек товаров и сопутствующего контента на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, AliExpress, Amazon и др.). Обеспечивает видимость и конверсию товаров через SEO‑оптимизацию карточек, качественные фото/описания, управление ассортиментом и координацию публикаций. Действует в рамках коммерческой стратегии компании, требований маркетплейсов и внутренних регламентов по бренду и ценообразованию.
Квалификационные требования Контент-менеджер маркетплейсов
- Высшее образование в маркетинге, e‑commerce, рекламе, журналистике или эквивалентный практический опыт.
- Опыт работы с маркетплейсами от 1–2 лет (Middle) / 3+ лет (Senior): размещение карточек, модерация, управление ассортиментом.
- Глубокое понимание SEO для маркетплейсов: подбор ключевых слов, оптимизация заголовков, буллетов, метаданных.
- Навыки подготовки контента: текст (УТП, описание, характеристики), технические спецификации, сценарии для фото/видео.
- Владение инструментами: Excel / Google Sheets (формулы, сводные таблицы), выгрузки/импорты прайс‑фидов, API/EDI интеграции — преимущество.
- Базовые дизайнерские навыки: Photoshop/Figma или опыт взаимодействия с дизайнерами для подготовки A+ / Enhanced Content.
- Понимание аналитики маркетплейсов: показатели CTR, CR, конверсия карточки, доля показов, топ‑поиск; опыт работы с BI/аналитическими панелями — преимущество.
- Навыки ведения проектов, планирования релизов и контроля качества публикаций.
- Внимательность к деталям, ответственность, умение работать с дедлайнами и кросс‑функциональными командами.
- Английский — технический/читающий уровень для работы с документацией и международными маркетплейсами - приветствуется.
Должностные обязанности Контент-менеджер маркетплейсов
- Создание и публикация карточек товаров: корректные заголовки, ключевые слова, характеристики, описания, состав и артикулы (SKU).
- SEO‑оптимизация карточек под внутренний поиск маркетплейсов и внешние поисковые запросы.
- Подготовка и контроль визуального контента: фото, баннеры, видео, A+/Enhanced Content, брифы для фотографов и дизайнеров.
- Подготовка и загрузка прайс‑фидов, пакетных выгрузок и единичных корректировок через личный кабинет, API или EDI.
- Управление ассортиментом: добавление/удаление SKU, настройка связок, подбор замен, контроль наличия и карточек дубликатов.
- Настройка карточек под промо‑акции, кросс‑селл и bundles; оптимизация карточек в период распродаж.
- Мониторинг модерации и статусов публикаций, оперативное исправление замечаний маркетплейса.
- Анализ эффективности карточек: CTR, CR, конверсия, продажи по SKU; подготовка предложений по улучшению.
- Взаимодействие с категорийными менеджерами, коммерцией, логистикой и службой качества по вопросам описаний, сертификаций и рекламаций.
- Работа с отзывами и вопросами покупателей в части контента (информирование команды по продукту, корректировка карточек при массовых запросах/жалобах).
- Ведение контент‑календаря, планирование релизов и контроль сроков обновлений.
- Подготовка шаблонов и инструкций по оформлению карточек для поддержки единого бренд‑голоса.
Отчетность Контент-менеджер маркетплейсов
Контент‑менеджер подотчётен руководителю e‑commerce/руководителю направления и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по статусу публикаций и проблемам модерации;
- ежемесячные отчёты по эффективности контента: CTR, CR, конверсия, продажи по SKU, позиции в поиске;
- отчёты по ошибкам в карточках и времени их устранения;
- материалы и брифы для фотосессий и A+ контента;
- реестры изменений прайс‑фидов и выгрузок.
Права Контент-менеджер маркетплейсов
- Запрашивать у продуктовых и маркетинговых подразделений информацию и материалы, необходимые для подготовки карточек (фото, ТТХ, сертификаты).
- Внести временные правки или приостановить публикацию карточки при выявлении критических несоответствий в информации или рисках для бренда.
- Предлагать и запускать A+/Enhanced Content, промо‑форматы и спецразмещения в пределах согласованного бюджета.
- Требовать доступы к кабинетам маркетплейсов, аналитическим панелям и отчетам для выполнения обязанностей.
- Инициировать тесты A/B описаний и визуальных блоков в рамках утверждённых гипотез и процедур.
Критерии эффективности и ответственность Контент-менеджер маркетплейсов
- Основные KPI: конверсия карточки (CR), CTR карточки, рост органического трафика на карточку, доля продаж с органического поиска маркетплейса, скорость обработки модерации и корректировок.
- Примеры целевых значений:
- Увеличение CR по ключевым SKU ≥ 10% после оптимизации;
- CTR карточек в категории — в верхнем квартиле по сравнению с конкурентами;
- Время реакции на модерационные замечания ≤ 24 часов;
- Процент корректных карточек (без ошибок информационного контента) ≥ 98%.
- Контент‑менеджер несёт ответственность за достоверность и полноту информации в карточках, своевременность обновлений, соответствие бренд‑гайду и соблюдение правил маркетплейсов. За систематические ошибки или нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами компании.
