Должностные обязанности Контент-менеджер маркетплейсов

Общие положения Контент-менеджер маркетплейсов

Контент‑менеджер маркетплейсов — специалист, отвечающий за создание, оптимизацию и поддержку карточек товаров и сопутствующего контента на маркетплейсах (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, AliExpress, Amazon и др.). Обеспечивает видимость и конверсию товаров через SEO‑оптимизацию карточек, качественные фото/описания, управление ассортиментом и координацию публикаций. Действует в рамках коммерческой стратегии компании, требований маркетплейсов и внутренних регламентов по бренду и ценообразованию.

Квалификационные требования Контент-менеджер маркетплейсов

  • Высшее образование в маркетинге, e‑commerce, рекламе, журналистике или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт работы с маркетплейсами от 1–2 лет (Middle) / 3+ лет (Senior): размещение карточек, модерация, управление ассортиментом.
  • Глубокое понимание SEO для маркетплейсов: подбор ключевых слов, оптимизация заголовков, буллетов, метаданных.
  • Навыки подготовки контента: текст (УТП, описание, характеристики), технические спецификации, сценарии для фото/видео.
  • Владение инструментами: Excel / Google Sheets (формулы, сводные таблицы), выгрузки/импорты прайс‑фидов, API/EDI интеграции — преимущество.
  • Базовые дизайнерские навыки: Photoshop/Figma или опыт взаимодействия с дизайнерами для подготовки A+ / Enhanced Content.
  • Понимание аналитики маркетплейсов: показатели CTR, CR, конверсия карточки, доля показов, топ‑поиск; опыт работы с BI/аналитическими панелями — преимущество.
  • Навыки ведения проектов, планирования релизов и контроля качества публикаций.
  • Внимательность к деталям, ответственность, умение работать с дедлайнами и кросс‑функциональными командами.
  • Английский — технический/читающий уровень для работы с документацией и международными маркетплейсами - приветствуется.

  • Создание и публикация карточек товаров: корректные заголовки, ключевые слова, характеристики, описания, состав и артикулы (SKU).
  • SEO‑оптимизация карточек под внутренний поиск маркетплейсов и внешние поисковые запросы.
  • Подготовка и контроль визуального контента: фото, баннеры, видео, A+/Enhanced Content, брифы для фотографов и дизайнеров.
  • Подготовка и загрузка прайс‑фидов, пакетных выгрузок и единичных корректировок через личный кабинет, API или EDI.
  • Управление ассортиментом: добавление/удаление SKU, настройка связок, подбор замен, контроль наличия и карточек дубликатов.
  • Настройка карточек под промо‑акции, кросс‑селл и bundles; оптимизация карточек в период распродаж.
  • Мониторинг модерации и статусов публикаций, оперативное исправление замечаний маркетплейса.
  • Анализ эффективности карточек: CTR, CR, конверсия, продажи по SKU; подготовка предложений по улучшению.
  • Взаимодействие с категорийными менеджерами, коммерцией, логистикой и службой качества по вопросам описаний, сертификаций и рекламаций.
  • Работа с отзывами и вопросами покупателей в части контента (информирование команды по продукту, корректировка карточек при массовых запросах/жалобах).
  • Ведение контент‑календаря, планирование релизов и контроль сроков обновлений.
  • Подготовка шаблонов и инструкций по оформлению карточек для поддержки единого бренд‑голоса.

Отчетность Контент-менеджер маркетплейсов

Контент‑менеджер подотчётен руководителю e‑commerce/руководителю направления и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по статусу публикаций и проблемам модерации;
  • ежемесячные отчёты по эффективности контента: CTR, CR, конверсия, продажи по SKU, позиции в поиске;
  • отчёты по ошибкам в карточках и времени их устранения;
  • материалы и брифы для фотосессий и A+ контента;
  • реестры изменений прайс‑фидов и выгрузок.

Права Контент-менеджер маркетплейсов

  • Запрашивать у продуктовых и маркетинговых подразделений информацию и материалы, необходимые для подготовки карточек (фото, ТТХ, сертификаты).
  • Внести временные правки или приостановить публикацию карточки при выявлении критических несоответствий в информации или рисках для бренда.
  • Предлагать и запускать A+/Enhanced Content, промо‑форматы и спецразмещения в пределах согласованного бюджета.
  • Требовать доступы к кабинетам маркетплейсов, аналитическим панелям и отчетам для выполнения обязанностей.
  • Инициировать тесты A/B описаний и визуальных блоков в рамках утверждённых гипотез и процедур.

Критерии эффективности и ответственность Контент-менеджер маркетплейсов

  • Основные KPI: конверсия карточки (CR), CTR карточки, рост органического трафика на карточку, доля продаж с органического поиска маркетплейса, скорость обработки модерации и корректировок.
  • Примеры целевых значений:
    • Увеличение CR по ключевым SKU ≥ 10% после оптимизации;
    • CTR карточек в категории — в верхнем квартиле по сравнению с конкурентами;
    • Время реакции на модерационные замечания ≤ 24 часов;
    • Процент корректных карточек (без ошибок информационного контента) ≥ 98%.
  • Контент‑менеджер несёт ответственность за достоверность и полноту информации в карточках, своевременность обновлений, соответствие бренд‑гайду и соблюдение правил маркетплейсов. За систематические ошибки или нарушения применяются меры в соответствии с внутренними регламентами компании.

Подбор Контент-менеджер маркетплейсов в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор специалистов с практическим опытом работы на ключевых маркетплейсах, проверкой кейсов по оптимизации карточек и A+ контента.
  • Оценка навыков: тестовые задания по подбору ключевых слов, создание карточки под ТЗ, анализ эффективности и предлагаемые гипотезы.
  • Проверка знаний инструментов выгрузки/импорта, работы с API/EDI, владения Excel и базовой аналитики.
  • Поддержка адаптации нового сотрудника, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора контент‑менеджера маркетплейсов, способного повысить видимость и конверсию ваших товаров на маркетплейсах, обращайтесь в Международное кадровое агентство «ФАВОРИТ». Поможем подобрать специалиста с проверенными кейсами и практическими навыками работы с платформами и аналитикой.

