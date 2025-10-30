Общие положения Координатора образовательных программ

Координатор образовательных программ — специалист, отвечающий за организацию, координацию и сопровождение учебных и образовательных проектов в компании, образовательной организации или на платформе дистанционного обучения. Обеспечивает разработку и внедрение образовательных программ, взаимодействие с преподавателями и партнёрами, контроль качества обучения и операционную поддержку учебного процесса. Действует в соответствии с внутренними регламентами, политиками качества образования и требованиями руководства.

Квалификационные требования Координатора образовательных программ

Высшее образование в сфере педагогики, управления образованием, методики обучения, HR или смежных областях; дополнительное образование в e‑learning, instructional design или управлении проектами — преимущество.

Опыт работы в управлении образовательными программами, LMS‑администрировании, учебном планировании или проектном менеджменте от 1–3 лет (Middle) / от 4 лет (Senior).

Знание методик разработки учебных программ, принципов adult learning, оценки достижений обучения и верификации компетенций.

Навыки работы с LMS/SCORM‑контентом, платформами дистанционного обучения (Moodle, Canvas, TalentLMS и т.п.).

Опыт организации офлайн и онлайн‑курсов, вебинаров, практикумов и стажировок.

Умение работать с документацией: учебные планы, рабочие программы, методические указания, акты и протоколы.

Навыки проектного менеджмента: планирование, бюджетирование, координация исполнителей и управление сроками.

Владение MS Office, Google Workspace; базовые навыки работы с аналитикой (Excel, Google Sheets) и инструментами коммуникации (Zoom, Teams).

Навыки коммуникации, переговоров и ведения деловой переписки, умение работать с партнёрами и внешними подрядчиками.

Личностные качества: организованность, внимательность к деталям, ориентация на результат, гибкость и способность работать с несколькими проектами одновременно.

Должностные обязанности Координатора образовательных программ

Разработка, адаптация и сопровождение образовательных программ и курсов в соответствии с целями организации и требованиями рынка.

Планирование учебного процесса: календарное планирование курсов, согласование расписаний, набор групп и контроль загрузки преподавателей.

Взаимодействие с преподавателями, экспертами и подрядчиками: подбор лекторов, согласование программ, техническая и методическая поддержка.

Подготовка учебно‑методических материалов, презентаций, тестовых заданий и контрольных материалов; обеспечение соответствия стандартам качества обучения.

Администрирование LMS: загрузка контента, настройка курсов, регистрация пользователей, мониторинг активности и успеваемости.

Организация и проведение вебинаров, онлайн‑сессий, очных семинаров и практических занятий; контроль качества проведения занятий.

Проведение оценки эффективности программ: сбор обратной связи, анализ результатов тестирования, подготовка рекомендаций по улучшению контента и форматов обучения.

Работа с аккредитацией и сертификацией программ: подготовка документов, сопровождение проверок, выдача сертификатов участникам.

Контроль исполнения бюджета образовательных программ, согласование закупок учебных материалов и услуг подрядчиков.

Ведение отчётности по программе: посещаемость, успеваемость, результаты тестов, показатели NPS/удовлетворённости обучающихся.

Участие в маркетинговой поддержке образовательных продуктов: подготовка описаний курсов, материалов для продвижения и взаимодействие с отделом продаж/маркетинга.

Координация сопровождения карьерных и стажировочных программ, взаимодействие с HR и партнёрами по трудоустройству выпускников.

Отчетность Координатора образовательных программ

Координатор образовательных программ подотчётен руководителю направления обучения/директору по развитию и предоставляет:

ежемесячные и квартальные отчёты по статусу программ, посещаемости и успеваемости;

сводки по результатам оценки качества (опросы, NPS, завершённые кейсы);

акты выполненных работ, отчёты по расходам и исполнению бюджета;

материалы и документы для аккредитации и внешнего аудита;

post‑mortem и рекомендации по улучшению программ после завершения курсов.

Права Координатора образовательных программ

Запрашивать у подразделений и экспертов информацию, необходимую для разработки и сопровождения программ.

Вносить предложения по содержанию и формату образовательных продуктов, а также по изменениям в регламенты обучения.

Организовывать привлечение внешних лекторов и подрядчиков в рамках утверждённого бюджета.

Останавливать или приостанавливать набор в программу при выявлении существенных несоответствий качества или нарушений регламента.

Представлять интересы образовательных программ при взаимодействии с партнёрами, аккредитационными органами и внешними аудиторами.

Критерии эффективности и ответственность Координатора образовательных программ

Основные KPI: завершение программ студентами (completion rate), уровень удовлетворённости участников (NPS), результативность обучения (learning outcomes), соблюдение сроков запуска и бюджетов.

Примеры целевых значений: Completion rate ≥ 75–90% (в зависимости от формата и длительности курса); NPS/удовлетворённость участников ≥ 30–50 (или 4.5/5 по внутренним оценкам); Доля обучающихся, достигших запланированных компетенций — ≥ 70% по итогам оценивания; Соблюдение бюджета и отклонение по расходам — не более ±10%.

Координатор несёт ответственность за организацию и качество выполнения образовательных программ, корректность документации, соблюдение требований аккредитации и безопасность участия слушателей. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Координатора образовательных программ в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Подбор кандидатов с проверкой практических навыков: разработка учебных программ, кейсы по модерации онлайн‑курсов и администрированию LMS.

Оценка компетенций: опыт управления проектами обучения, навыки работы с методиками adult learning и опытом проведения оценивания результатов.

Проверка портфолио, рекомендаций и успешных кейсов по запуску и сопровождению программ.

Сопровождение адаптации кандидата, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

