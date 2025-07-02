Должностные обязанности Координатор

Должностная обязанность Координатора

Общие положения: 

Координатор играет решающую роль в организации и управлении процессами внутри проекта или мероприятия, обеспечивая согласованность и эффективный ход работы. Координатор поддерживает коммуникацию между участниками проекта, контролирует выполнение задач, и обеспечивает соответствие установленным срокам и стандартам.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области координации проектов или событий.
 — Умение эффективно планировать и организовывать рабочий процесс.
 — Навыки коммуникации и умение работать в коллективе.
 — Гибкость и способность адаптироваться к изменяющимся условиям.

Должностные обязанности:

— Организация и планирование задач членов команды с учетом целей проекта или мероприятия.
 — Обеспечение эффективной коммуникации и согласованности действий между участниками.
 — Мониторинг и контроль выполнения задач в соответствии с установленными сроками.
 — Своевременное информирование заинтересованных сторон о прогрессе и изменениях в процессе выполнения.

Отчетность:

— Предоставление отчетов о прогрессе выполнения проекта или мероприятия.
 — Отчеты о проблемах, возникших в процессе работы, и предложения по их разрешению.

Права:

— Распределять и делегировать задачи с учетом компетенций участников.
 — Инициировать предложения по улучшению процессов и методологий работы.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

— Время выполнения проекта или мероприятия в соответствии с установленным расписанием.
 — Качество координации и поддержания коммуникации между участниками.
 — Эффективное разрешение конфликтов и проблем в процессе выполнения задач.

 

