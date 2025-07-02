Должностные обязанности Корпоративный юрист

Должностная обязанность Корпоративного юриста

Общие положения:

Корпоративный юрист играет важную роль в обеспечении правовой безопасности и соблюдения законодательства в компании. Корпоративный юрист отвечает за юридическое сопровождение деятельности компании, а также за предоставление консультаций и разрешение правовых вопросов.

Квалификационные требования:

— Высшее юридическое образование и наличие адвокатской или юридической квалификации.
— Знание гражданского, трудового, налогового и корпоративного права.
— Опыт работы в юридической сфере на аналогичной должности.
— Навыки анализа и исследования правовых вопросов, а также умение разрабатывать и представлять правовые документы.

Должностные обязанности:

— Предоставление юридической консультации и решение правовых вопросов, возникающих в ходе деятельности компании.
— Сопровождение и анализ юридических аспектов в рамках корпоративной деятельности, включая подготовку и проведение собраний акционеров или учредителей.
— Разработка и анализ договоров, соглашений и других юридических документов.
— Сотрудничество с внешними юристами, государственными органами и другими субъектами правовых отношений.
— Ведение юридической документации и обеспечение соблюдения правовых требований.

Отчетность:

Корпоративный юрист отчитывается перед руководством компании о проведенной работе, предоставляет отчеты о юридическом обеспечении деятельности, а также о договорах и других юридических документах.

Права:

Корпоративный юрист имеет следующие права:
— Предоставлять консультации и рекомендации по правовым вопросам.
— Представлять компанию в юридических процессах и переговорах.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Корпоративный юрист несет ответственность за соблюдение законодательства и правовую безопасность компании. Критерии эффективности включают качество и своевременность предоставленных консультаций, точность и оформление юридической документации, а также минимизацию юридических рисков.

 

