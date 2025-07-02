Должностная обязанность Креативного директора

Общие положения:

Креативный директор играет важную роль в разработке и воплощении креативных идей и концепций компании. Креативный директор отвечает за создание инновационных и оригинальных решений в области дизайна, маркетинга и брендинга, а также за обеспечение качества и соответствия бренду.

Квалификационные требования:

— Креативное мышление и умение генерировать инновационные идеи.

— Высокая коммуникативная компетентность и способность вести презентации и взаимодействовать с различными заинтересованными сторонами.

— Знание трендов в области дизайна, маркетинга и брендинга.

— Опыт работы в области маркетинга или рекламы, включая руководство креативными процессами.

Должностные обязанности:

— Разработка и реализация креативных концепций и идей для продвижения бренда и привлечения целевой аудитории.

— Руководство креативным процессом и создание эффективных команд для выполнения проектов.

— Оценка и выбор наиболее подходящих креативных идей и дизайнерских решений.

— Обеспечение своевременного выполнения проектов и достижения целей.

— Сотрудничество с другими отделами, включая маркетинг, дизайн, разработку и продажи, для обеспечения согласованности и интеграции брендовых стратегий.

Отчетность:

Креативный директор отчитывается перед руководством компании о проделанной работе, предоставляет отчеты о выполненных проектах, достижениях и планируемых инициативах.

Права:

Креативный директор имеет следующие права:

— Участвовать в разработке стратегий бренда и принимать решения, связанные с реализацией креативных концепций и идей.

— Работать с внешними агентствами и поставщиками, предлагать и внедрять инновационные решения.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Креативный директор несет ответственность за качество и эффективность креативных решений, достижение целей бренда, а также привлечение и удержание целевой аудитории. Критерии эффективности включают уровень выполнения проектов, отклик аудитории на креативные решения и достижение результатов брендовых кампаний.

