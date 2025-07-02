Должностные обязанности Лаборант
Должностная обязанность Лаборанта
Общие положения:
Лаборант выполняет разнообразные функции в лабораторной среде, поддерживая чистоту и порядок, проводя анализ и эксперименты, и управляя оборудованием.
Квалификационные требования:
— Образование в области, соответствующей специфике лабораторных работ.
— Знание методов анализа и их применение.
— Навыки работы с лабораторным оборудованием.
— Знание техник безопасности и соблюдение стандартов лабораторной практики.
Должностные обязанности:
— Подготовка образцов и реагентов для анализа.
— Оперативное выполнение экспериментов и анализ результатов.
— Управление и техническое обслуживание лабораторного оборудования.
— Поддержание чистоты и порядка в лаборатории.
Отчетность:
— Составление отчетов о результатах экспериментов и анализах.
— Ведение журналов по работе с образцами и реагентами.
Права:
— Запрашивать необходимые ресурсы и оборудование для проведения экспериментов.
— Вносить предложения по улучшению процессов работы в лаборатории.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
— Точность и надежность проведенных анализов.
— Соответствие стандартам безопасности и лабораторной практики.
— Сохранность и точность документации и отчетности.
