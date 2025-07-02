Должностная обязанность Лаборанта

Общие положения:

Лаборант выполняет разнообразные функции в лабораторной среде, поддерживая чистоту и порядок, проводя анализ и эксперименты, и управляя оборудованием.

Квалификационные требования:

— Образование в области, соответствующей специфике лабораторных работ.

— Знание методов анализа и их применение.

— Навыки работы с лабораторным оборудованием.

— Знание техник безопасности и соблюдение стандартов лабораторной практики.

Должностные обязанности:

— Подготовка образцов и реагентов для анализа.

— Оперативное выполнение экспериментов и анализ результатов.

— Управление и техническое обслуживание лабораторного оборудования.

— Поддержание чистоты и порядка в лаборатории.

Отчетность:

— Составление отчетов о результатах экспериментов и анализах.

— Ведение журналов по работе с образцами и реагентами.

Права:

— Запрашивать необходимые ресурсы и оборудование для проведения экспериментов.

— Вносить предложения по улучшению процессов работы в лаборатории.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

— Точность и надежность проведенных анализов.

— Соответствие стандартам безопасности и лабораторной практики.

— Сохранность и точность документации и отчетности.

