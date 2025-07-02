Должностные обязанности Лаборант

Должностная обязанность Лаборанта

Общие положения:

Лаборант выполняет разнообразные функции в лабораторной среде, поддерживая чистоту и порядок, проводя анализ и эксперименты, и управляя оборудованием.

Квалификационные требования:

— Образование в области, соответствующей специфике лабораторных работ.
— Знание методов анализа и их применение.
— Навыки работы с лабораторным оборудованием.
— Знание техник безопасности и соблюдение стандартов лабораторной практики.

Должностные обязанности:

— Подготовка образцов и реагентов для анализа.
— Оперативное выполнение экспериментов и анализ результатов.
— Управление и техническое обслуживание лабораторного оборудования.
— Поддержание чистоты и порядка в лаборатории.

Отчетность:

— Составление отчетов о результатах экспериментов и анализах.
— Ведение журналов по работе с образцами и реагентами.

Права:

— Запрашивать необходимые ресурсы и оборудование для проведения экспериментов.
— Вносить предложения по улучшению процессов работы в лаборатории.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

— Точность и надежность проведенных анализов.
— Соответствие стандартам безопасности и лабораторной практики.
— Сохранность и точность документации и отчетности.

 

