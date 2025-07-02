Должностная обязанность Лаборанта химической лаборатории

Общие положения:

Лаборант химической лаборатории играет важную роль в проведении химических анализов, контроле за процессами и оборудованием, а также ведет документацию и отчетность о проведенных экспериментах.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее профессиональное образование в области химии или химической технологии.

— Знание методов химического анализа, оборудования химической лаборатории.

— Опыт работы в аналитической или научно-исследовательской деятельности.

Должностные обязанности:

— Проведение химических анализов, экспериментов и испытаний с использованием соответствующего оборудования.

— Контроль за правильной эксплуатацией и техническим состоянием лабораторного оборудования.

— Ведение документации, анализ и интерпретация полученных результатов.

— Соблюдение стандартов безопасности и правил хранения химических реактивов и материалов.

Отчетность:

Лаборант химической лаборатории отчитывается перед руководством о результатах проведенных анализов, контроле за оборудованием и расходных материалов.

Права:

Лаборант имеет право на доступ к необходимым ресурсам для выполнения работы, возможность участия в профессиональных тренингах и семинарах по повышению квалификации.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Лаборант несет ответственность за точность и достоверность проводимых анализов, состояние оборудования, соблюдение правил безопасности и экологических стандартов.

