Должностные обязанности Лаборант химической лаборатории

Должностная обязанность Лаборанта химической лаборатории

Общие положения:

Лаборант химической лаборатории играет важную роль в проведении химических анализов, контроле за процессами и оборудованием, а также ведет документацию и отчетность о проведенных экспериментах.

Квалификационные требования:

— Высшее или среднее профессиональное образование в области химии или химической технологии.
— Знание методов химического анализа, оборудования химической лаборатории.
— Опыт работы в аналитической или научно-исследовательской деятельности.

Должностные обязанности:

— Проведение химических анализов, экспериментов и испытаний с использованием соответствующего оборудования.
— Контроль за правильной эксплуатацией и техническим состоянием лабораторного оборудования.
— Ведение документации, анализ и интерпретация полученных результатов.
— Соблюдение стандартов безопасности и правил хранения химических реактивов и материалов.

Отчетность:

Лаборант химической лаборатории отчитывается перед руководством о результатах проведенных анализов, контроле за оборудованием и расходных материалов.

Права:

Лаборант имеет право на доступ к необходимым ресурсам для выполнения работы, возможность участия в профессиональных тренингах и семинарах по повышению квалификации.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Лаборант несет ответственность за точность и достоверность проводимых анализов, состояние оборудования, соблюдение правил безопасности и экологических стандартов.

 

Для подбора опытного и эффективного Лаборанта химической лаборатории рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе квалифицированных специалистов в области химии поможет найти подходящего кандидата для вашего проекта. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить