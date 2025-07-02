Должностные обязанности Лаборант химической лаборатории
Должностная обязанность Лаборанта химической лаборатории
Общие положения:
Лаборант химической лаборатории играет важную роль в проведении химических анализов, контроле за процессами и оборудованием, а также ведет документацию и отчетность о проведенных экспериментах.
Квалификационные требования:
— Высшее или среднее профессиональное образование в области химии или химической технологии.
— Знание методов химического анализа, оборудования химической лаборатории.
— Опыт работы в аналитической или научно-исследовательской деятельности.
Должностные обязанности:
— Проведение химических анализов, экспериментов и испытаний с использованием соответствующего оборудования.
— Контроль за правильной эксплуатацией и техническим состоянием лабораторного оборудования.
— Ведение документации, анализ и интерпретация полученных результатов.
— Соблюдение стандартов безопасности и правил хранения химических реактивов и материалов.
Отчетность:
Лаборант химической лаборатории отчитывается перед руководством о результатах проведенных анализов, контроле за оборудованием и расходных материалов.
Права:
Лаборант имеет право на доступ к необходимым ресурсам для выполнения работы, возможность участия в профессиональных тренингах и семинарах по повышению квалификации.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Лаборант несет ответственность за точность и достоверность проводимых анализов, состояние оборудования, соблюдение правил безопасности и экологических стандартов.
