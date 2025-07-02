Должностная обязанность Лаборанта лаборатории вычислительной техники

Общие положения:

Лаборант лаборатории вычислительной техники выполняет различные функции, связанные с технической обработкой информации, обслуживанием компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также участвует в выполнении и анализе тестовых задач.

Квалификационные требования:

— Знание принципов функционирования и обслуживания компьютерной техники.

— Опыт работы с основными ОС, офисными приложениями и специализированным программным обеспечением.

— Опыт проведения тестирования и анализа компьютерных систем.

— Знание базовых принципов безопасности информации и защиты данных.

Должностные обязанности:

— Установка, настройка и техническое обслуживание компьютерной техники в лаборатории.

— Поддержка работы программного обеспечения и операционных систем.

— Проведение тестовых испытаний оборудования и программ.

— Ведение журналов технического обслуживания и отчетности.

Отчетность:

— Подготовка отчетов о результатах тестирования и проведенной работе.

— Отчеты о неисправностях оборудования и предложениях по его обслуживанию и модернизации.

Права:

— Запрашивать необходимое оборудование и программное обеспечение для проведения работ.

— Вносить предложения по улучшению технических процессов и методологий работы лаборатории.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

— Эффективность технического обслуживания и устранения неисправностей.

— Точность и достоверность результатов проведенного тестирования.

— Соблюдение стандартов безопасности информации и сохранность данных.

Для подбора опытного и высококвалифицированного Лаборанта лаборатории вычислительной техники рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы обладаем опытом в подборе квалифицированных специалистов в области информационных технологий и обеспечим нахождение лучшего кандидата, соответствующего вашим требованиям. Для получения дополнительной информации о наших услугах, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.