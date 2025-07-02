Должностные обязанности Лаборант лаборатории вычислительной техники
Должностная обязанность Лаборанта лаборатории вычислительной техники
Общие положения:
Лаборант лаборатории вычислительной техники выполняет различные функции, связанные с технической обработкой информации, обслуживанием компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также участвует в выполнении и анализе тестовых задач.
Квалификационные требования:
— Знание принципов функционирования и обслуживания компьютерной техники.
— Опыт работы с основными ОС, офисными приложениями и специализированным программным обеспечением.
— Опыт проведения тестирования и анализа компьютерных систем.
— Знание базовых принципов безопасности информации и защиты данных.
Должностные обязанности:
— Установка, настройка и техническое обслуживание компьютерной техники в лаборатории.
— Поддержка работы программного обеспечения и операционных систем.
— Проведение тестовых испытаний оборудования и программ.
— Ведение журналов технического обслуживания и отчетности.
Отчетность:
— Подготовка отчетов о результатах тестирования и проведенной работе.
— Отчеты о неисправностях оборудования и предложениях по его обслуживанию и модернизации.
Права:
— Запрашивать необходимое оборудование и программное обеспечение для проведения работ.
— Вносить предложения по улучшению технических процессов и методологий работы лаборатории.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
— Эффективность технического обслуживания и устранения неисправностей.
— Точность и достоверность результатов проведенного тестирования.
— Соблюдение стандартов безопасности информации и сохранность данных.
