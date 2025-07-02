Должностные обязанности Личный помощник руководителя

Должностная обязанность Личного помощника руководителя

Общие положения:

Личный помощник руководителя играет важную роль во взаимодействии с руководством компании, обеспечивая поддержку и выполнение разнообразных организационных задач, а также обеспечивая эффективную работу руководства.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в сфере управления, экономики, бизнес-администрирования или других связанных областях.
— Отличные коммуникативные навыки и умение эффективно организовывать свою работу и работу руководства.
— Опыт работы в аналогичной должности или в офисном управлении.

Должностные обязанности:

— Организация рабочего расписания руководителя и координация деловых встреч и мероприятий.
— Подготовка документов, презентаций и других материалов для руководства.
— Ведение деловой переписки и составление отчетов о ходе выполнения поручений.
— Организация и контроль исполнения поручений руководителя сотрудниками отделов компании.

Отчетность:

Личный помощник руководителя отчитывается перед руководством о проделанной работе, составляет отчеты о выполненных поручениях и организует ход деловой переписки.

Права:

Личный помощник руководителя имеет право на участие в процессе планирования и принятия решений, представлять руководителя на совещаниях и иных мероприятиях по его поручению.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Личный помощник руководителя несет ответственность за организацию работы руководства, выполнение поручений в срок, а также за конфиденциальность информации и оперативность в решении вопросов.

 

Для подбора опытного и эффективного Личного помощника руководителя рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство с многолетним опытом в подборе квалифицированных помощников руководителей поможет найти подходящего кандидата для вашего руководства. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить