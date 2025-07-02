Должностная обязанность Личного помощника руководителя

Общие положения:

Личный помощник руководителя играет важную роль во взаимодействии с руководством компании, обеспечивая поддержку и выполнение разнообразных организационных задач, а также обеспечивая эффективную работу руководства.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в сфере управления, экономики, бизнес-администрирования или других связанных областях.

— Отличные коммуникативные навыки и умение эффективно организовывать свою работу и работу руководства.

— Опыт работы в аналогичной должности или в офисном управлении.

Должностные обязанности:

— Организация рабочего расписания руководителя и координация деловых встреч и мероприятий.

— Подготовка документов, презентаций и других материалов для руководства.

— Ведение деловой переписки и составление отчетов о ходе выполнения поручений.

— Организация и контроль исполнения поручений руководителя сотрудниками отделов компании.

Отчетность:

Личный помощник руководителя отчитывается перед руководством о проделанной работе, составляет отчеты о выполненных поручениях и организует ход деловой переписки.

Права:

Личный помощник руководителя имеет право на участие в процессе планирования и принятия решений, представлять руководителя на совещаниях и иных мероприятиях по его поручению.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Личный помощник руководителя несет ответственность за организацию работы руководства, выполнение поручений в срок, а также за конфиденциальность информации и оперативность в решении вопросов.

