Должностные обязанности Личный водитель
Должностная обязанность Личного водителя
Общие положения:
Личный водитель играет важную роль в обеспечении безопасности и комфорта перевозки работодателя или членов семьи. Личный водитель отвечает за профессиональное предоставление транспортных услуг, обеспечение безопасности и комфорта пассажиров, а также за состояние автомобиля.
Квалификационные требования:
— Водительские права категории B.
— Опыт безаварийного вождения.
— Знание маршрутов и умение разрабатывать оптимальные маршруты.
— Опыт работы в качестве личного водителя.
Должностные обязанности:
— Обеспечение безопасной и своевременной доставки работодателя или членов семьи по установленным маршрутам.
— Поддержание автомобиля в чистоте и исправности, выполнение технического обслуживания и ремонта.
— Обеспечение комфортных условий для пассажиров во время поездок.
— Соблюдение правил дорожного движения и обеспечение безопасности пассажиров.
Отчетность:
Личный водитель отчитывается перед работодателем о выполненных поездках, состоянии автомобиля и обнаруженных неисправностях.
Права:
Личный водитель имеет право на уважение к своим профессиональным обязанностям, на безопасные условия труда и на компенсацию за дополнительные обязанности, если таковые возникают.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Личный водитель несет ответственность за безопасность и комфорт пассажиров, состояние автомобиля, соблюдение правил дорожного движения и своевременную доставку. Критерии эффективности включают в себя отсутствие нарушений при вождении, поддержание автомобиля в чистоте и исправности, а также своевременное выполнение поставленных задач.
Если вам требуется найти надежного и опытного Личного водителя, наша компетентная команда в кадровом агентстве «ФАВОРИТ» готова помочь. Мы специализируемся на подборе квалифицированных специалистов и уделяем особое внимание вашим потребностям. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro в кадровом агентстве «ФАВОРИТ».