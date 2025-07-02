Должностная обязанность Личного водителя

Общие положения:

Личный водитель играет важную роль в обеспечении безопасности и комфорта перевозки работодателя или членов семьи. Личный водитель отвечает за профессиональное предоставление транспортных услуг, обеспечение безопасности и комфорта пассажиров, а также за состояние автомобиля.

Квалификационные требования:

— Водительские права категории B.

— Опыт безаварийного вождения.

— Знание маршрутов и умение разрабатывать оптимальные маршруты.

— Опыт работы в качестве личного водителя.

Должностные обязанности:

— Обеспечение безопасной и своевременной доставки работодателя или членов семьи по установленным маршрутам.

— Поддержание автомобиля в чистоте и исправности, выполнение технического обслуживания и ремонта.

— Обеспечение комфортных условий для пассажиров во время поездок.

— Соблюдение правил дорожного движения и обеспечение безопасности пассажиров.

Отчетность:

Личный водитель отчитывается перед работодателем о выполненных поездках, состоянии автомобиля и обнаруженных неисправностях.

Права:

Личный водитель имеет право на уважение к своим профессиональным обязанностям, на безопасные условия труда и на компенсацию за дополнительные обязанности, если таковые возникают.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Личный водитель несет ответственность за безопасность и комфорт пассажиров, состояние автомобиля, соблюдение правил дорожного движения и своевременную доставку. Критерии эффективности включают в себя отсутствие нарушений при вождении, поддержание автомобиля в чистоте и исправности, а также своевременное выполнение поставленных задач.

