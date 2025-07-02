Должностные обязанности Линейный менеджера (супервайзера)

Должностная обязанность Линейного менеджера (супервайзера)

Общие положения:

Линейный менеджер (супервайзер) играет ключевую роль в организации работы сотрудников, контроле за выполнением рабочих процессов и обеспечении эффективного взаимодействия внутри подразделения.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в сфере управления персоналом или административной работы.
— Навыки коммуникации и руководства подчиненными.
— Понимание основных принципов управления процессами.

Должностные обязанности:

— Организация и контроль рабочих процессов в подчиненном подразделении.
— Обучение и развитие персонала, руководство внутренними бизнес-процессами.
— Обеспечение выполнения работы в соответствии с установленными стандартами качества и сроками.

Отчетность:

Линейный менеджер (супервайзер) отчитывается перед вышестоящим руководством о проделанной работе, эффективности подчиненных и достижении поставленных целей.

Права:

Линейный менеджер имеет право на участие в процессе найма и обучения персонала, на выставление требований к эффективной работе подразделения и на информирование вышестоящего руководства о текущей ситуации.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Линейный менеджер несет ответственность за процесс управления персоналом, выполнение рабочих задач сотрудниками и общую эффективность работы подразделения.

 

