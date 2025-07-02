Должностные обязанности Литературный редактор

Должностная обязанность Литературного редактора

Общие положения:

Литературный редактор играет важную роль в работе над публикациями, контроле за стилистическими и грамматическими аспектами текстов, а также в обеспечении высокого качества литературных произведений.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области филологии, журналистики или связанных направлений.
— Отличное знание правописания, стилистики, литературных традиций.
— Опыт работы в издательском деле или редактировании текстов.

Должностные обязанности:

— Редактирование текстов на соответствие литературным стандартам и стилистике издания.
— Проверка правописания, пунктуации, грамматики и стилистической целостности текстов.
— Совместная работа с авторами для улучшения качества и читаемости текстов.
— Подготовка текстов к публикации и контроль за процессом верстки.

Отчетность:

Литературный редактор отчитывается перед руководством издательства о проделанной работе, а также обеспечивает полезные редакторские замечания авторам.

Права:

Литературный редактор имеет право на внесение предложений по изменению и дополнению текстов, на сотрудничество с авторами и принятие решений о структуре и стиле публикуемых материалов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Литературный редактор несет ответственность за качество и читаемость публикуемых текстов, соблюдение литературных стандартов и правил издательского дела.

 

