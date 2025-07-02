Должностные обязанности Логист

Должностная обязанность Логиста

Общие положения:

Логист играет важную роль в обеспечении оптимального планирования и управления поставками, складским хозяйством и логистическими процессами для обеспечения бесперебойной поставки товаров и оказания услуг.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в сфере логистики, экономики, управления цепями поставок или других связанных областях.
— Знание методов и инструментов оптимизации логистических процессов.
— Опыт работы в сфере логистики или управления цепями поставок.

Должностные обязанности:

— Планирование и оптимизация логистических процессов, включая закупки, складирование, транспортировку и управление запасами.
— Организация и контроль выполнения поставок соблюдая заранее определенные сроки и уровни сервиса.
— Разработка и внедрение новых стратегий логистики для оптимизации экономических затрат и времени.
— Ведение документации и отчетности по логистическим операциям.

Отчетность:

Логист отчитывается перед руководством о проведенной работе, результативности логистических процессов и предоставляет отчеты о выполненных поставках и складских запасах.

Права:

Логист имеет право на организацию логистических процессов согласно утвержденным стратегиям, на управление командой логистических специалистов и на внедрение новых процессов оптимизации логистики.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Логист несет ответственность за своевременность поставок, состояние складских запасов, точность планирования и экономическую эффективность логистических операций.

 

