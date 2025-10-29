Должностные обязанности Маркетинговый аналитик

Общие положения Маркетингового аналитика

Маркетинговый аналитик — специалист, отвечающий за сбор, обработку и интерпретацию данных о рынке, клиентах и эффективности маркетинговых кампаний. Обеспечивает принятие обоснованных бизнес‑решений на основе аналитики: сегментацию аудитории, оценку каналов приобретения, построение моделей LTV/CAC, прогнозирование спроса и оптимизацию маркетингового бюджета. Действует в соответствии с маркетинговой стратегией компании, внутренними регламентами и задачами руководства.

Квалификационные требования Маркетингового аналитика

  • Высшее образование в области маркетинга, экономики, статистики, математики, прикладной статистики или смежных направлений.
  • Опыт работы в маркетинговой аналитике, BI или аналитике данных от 1–2 лет (Junior) / 3+ лет (Middle) / 5+ лет (Senior).
  • Владение инструментами веб‑аналитики: Google Analytics / GA4, Яндекс.Метрика.
  • Навыки работы с SQL (PostgreSQL, MySQL) для выборок и агрегаций данных.
  • Опыт с Python/R для анализа данных и моделирования; знание библиотек: pandas, scikit‑learn, statsmodels — преимущество.
  • Умение работать с BI‑инструментами: Power BI, Tableau, Looker или аналогичными.
  • Знание основ A/B‑тестирования, статистики и экспериментального дизайна.
  • Понимание маркетинговых KPI: LTV, CAC, ROI, ROMI, ARPU, Churn, Conversion Rate, Retention.
  • Навыки визуализации данных и подготовки управленческих презентаций.
  • Базовые знания рекламных каналов (контекст, таргет, performance, SEO, email) и их метрик.
  • Умение работать с данными больших объёмов, ETL‑процессами и источниками данных (CRM, DMP, рекламные кабинеты).
  • Коммуникационные навыки: умение переводить метрики в бизнес‑рекомендации, работа в кросс‑функциональной команде.

Должностные обязанности Маркетингового аналитика

  • Сбор, агрегация и валидация данных из рекламных кабинетов, CRM, веб‑аналитики и внутренних источников.
  • Построение регулярных дашбордов и отчётов по ключевым маркетинговым и продуктовым метрикам.
  • Проведение когортного анализа, RFM‑сегментации, расчёт LTV и моделирование прогнозов дохода.
  • Планирование и анализ A/B‑тестов, формирование рекомендаций по оптимизации funnel и UX.
  • Оценка эффективности каналов привлечения (CAC, ROMI), оптимизация бюджета и медиапланов.
  • Разработка моделей атрибуции и рекомендаций по распределению маркетинговых затрат.
  • Подготовка инсайтов для маркетинга, продуктовых менеджеров и руководства; участие в стратегических сессиях.
  • Автоматизация отчётности, настройка ETL‑пайплайнов и поддержка качества данных.
  • Мониторинг KPI, обнаружение аномалий и оперативное реагирование на отклонения.
  • Проведение конкурентного анализа и исследования рынка/потребительского поведения.
  • Документирование методологий расчётов, метрик и правил работы с данными.
  • Наставничество младших аналитиков и взаимодействие с BI/Dev/DevOps для внедрения аналитических решений.

Отчетность Маркетингового аналитика

Маркетинговый аналитик подотчётен руководителю отдела маркетинга / директору по маркетингу / руководителю аналитической команды и предоставляет:

  • ежедневные/еженедельные сводки по ключевым метрикам и аномалиям;
  • дашборды и месячные отчёты по эффективности каналов и ROI;
  • отчёты по A/B‑тестам с выводами и рекомендациями;
  • прогнозы по доходам, LTV и ретеншну;
  • документацию по методам расчётов, ETL‑процессам и исходным данным.

Права Маркетингового аналитика

  • Запрашивать у маркетинга, продаж, продукта и IT необходимые данные и доступы для анализа.
  • Инициировать и проводить A/B‑тесты и эксперименты в согласованном с продуктом/маркетингом формате.
  • Вносить предложения по перераспределению маркетингового бюджета на основании аналитики.
  • Останавливать или пересматривать кампании при выявлении серьёзных статистических отклонений или рисков.
  • Взаимодействовать с подрядчиками и поставщиками данных в рамках утверждённых процедур и бюджета.

Критерии эффективности и ответственность Маркетингового аналитика

  • Основные KPI: точность прогнозов, влияние аналитики на ROI/ROMI, скорость принятия решений на основе данных, качество данных и уровень автоматизации отчётности.
  • Примеры целевых значений:
    • Точность прогноза продаж/выручки по маркетинговым кампаниям — отклонение < 10%;
    • Доля автоматизированной отчётности — ≥ 80%;
    • Уменьшение CAC при сохранении LTV — ≥ 10% по инициативам;
    • Время от запроса до готового аналитического отчёта — ≤ 3 рабочих дня (стандартный запрос).
  • Маркетинговый аналитик несёт ответственность за корректность данных и расчётов, обоснованность рекомендаций, соблюдение методологий и конфиденциальность клиентских/маркетинговых данных. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Подбор Маркетингового аналитика в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор маркетинговых аналитиков с проверкой практических навыков: SQL‑запросы, кейсы по A/B‑тестированию, построению LTV‑моделей и визуализации данных. Оценка компетенций: технические тесты (SQL/Python), разбор реальных кейсов, проверка портфолио дашбордов и рекомендательных выводов. Поиск кандидатов с опытом работы в нужной вертикали (e‑commerce, FMCG, SaaS, B2B), знанием нужных рекламных платформ и отраслевых метрик. Поддержка в адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора маркетингового аналитика, который превратит данные в управляемые решения и повысит эффективность маркетинга, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста с нужным стеком аналитики, опытом в вашей отрасли и практическим подходом к оптимизации ROI.

