Общие положения Маркетингового аналитика

Маркетинговый аналитик — специалист, отвечающий за сбор, обработку и интерпретацию данных о рынке, клиентах и эффективности маркетинговых кампаний. Обеспечивает принятие обоснованных бизнес‑решений на основе аналитики: сегментацию аудитории, оценку каналов приобретения, построение моделей LTV/CAC, прогнозирование спроса и оптимизацию маркетингового бюджета. Действует в соответствии с маркетинговой стратегией компании, внутренними регламентами и задачами руководства.

Квалификационные требования Маркетингового аналитика

Высшее образование в области маркетинга, экономики, статистики, математики, прикладной статистики или смежных направлений.

Опыт работы в маркетинговой аналитике, BI или аналитике данных от 1–2 лет (Junior) / 3+ лет (Middle) / 5+ лет (Senior).

Владение инструментами веб‑аналитики: Google Analytics / GA4, Яндекс.Метрика.

Навыки работы с SQL (PostgreSQL, MySQL) для выборок и агрегаций данных.

Опыт с Python/R для анализа данных и моделирования; знание библиотек: pandas, scikit‑learn, statsmodels — преимущество.

Умение работать с BI‑инструментами: Power BI, Tableau, Looker или аналогичными.

Знание основ A/B‑тестирования, статистики и экспериментального дизайна.

Понимание маркетинговых KPI: LTV, CAC, ROI, ROMI, ARPU, Churn, Conversion Rate, Retention.

Навыки визуализации данных и подготовки управленческих презентаций.

Базовые знания рекламных каналов (контекст, таргет, performance, SEO, email) и их метрик.

Умение работать с данными больших объёмов, ETL‑процессами и источниками данных (CRM, DMP, рекламные кабинеты).

Коммуникационные навыки: умение переводить метрики в бизнес‑рекомендации, работа в кросс‑функциональной команде.

Должностные обязанности Маркетингового аналитика

Сбор, агрегация и валидация данных из рекламных кабинетов, CRM, веб‑аналитики и внутренних источников.

Построение регулярных дашбордов и отчётов по ключевым маркетинговым и продуктовым метрикам.

Проведение когортного анализа, RFM‑сегментации, расчёт LTV и моделирование прогнозов дохода.

Планирование и анализ A/B‑тестов, формирование рекомендаций по оптимизации funnel и UX.

Оценка эффективности каналов привлечения (CAC, ROMI), оптимизация бюджета и медиапланов.

Разработка моделей атрибуции и рекомендаций по распределению маркетинговых затрат.

Подготовка инсайтов для маркетинга, продуктовых менеджеров и руководства; участие в стратегических сессиях.

Автоматизация отчётности, настройка ETL‑пайплайнов и поддержка качества данных.

Мониторинг KPI, обнаружение аномалий и оперативное реагирование на отклонения.

Проведение конкурентного анализа и исследования рынка/потребительского поведения.

Документирование методологий расчётов, метрик и правил работы с данными.

Наставничество младших аналитиков и взаимодействие с BI/Dev/DevOps для внедрения аналитических решений.

Отчетность Маркетингового аналитика

Маркетинговый аналитик подотчётен руководителю отдела маркетинга / директору по маркетингу / руководителю аналитической команды и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по ключевым метрикам и аномалиям;

дашборды и месячные отчёты по эффективности каналов и ROI;

отчёты по A/B‑тестам с выводами и рекомендациями;

прогнозы по доходам, LTV и ретеншну;

документацию по методам расчётов, ETL‑процессам и исходным данным.

Права Маркетингового аналитика

Запрашивать у маркетинга, продаж, продукта и IT необходимые данные и доступы для анализа.

Инициировать и проводить A/B‑тесты и эксперименты в согласованном с продуктом/маркетингом формате.

Вносить предложения по перераспределению маркетингового бюджета на основании аналитики.

Останавливать или пересматривать кампании при выявлении серьёзных статистических отклонений или рисков.

Взаимодействовать с подрядчиками и поставщиками данных в рамках утверждённых процедур и бюджета.

Критерии эффективности и ответственность Маркетингового аналитика

Основные KPI: точность прогнозов, влияние аналитики на ROI/ROMI, скорость принятия решений на основе данных, качество данных и уровень автоматизации отчётности.

Примеры целевых значений: Точность прогноза продаж/выручки по маркетинговым кампаниям — отклонение < 10%; Доля автоматизированной отчётности — ≥ 80%; Уменьшение CAC при сохранении LTV — ≥ 10% по инициативам; Время от запроса до готового аналитического отчёта — ≤ 3 рабочих дня (стандартный запрос).

Маркетинговый аналитик несёт ответственность за корректность данных и расчётов, обоснованность рекомендаций, соблюдение методологий и конфиденциальность клиентских/маркетинговых данных. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

