Общие положения Маркетингового аналитика
Маркетинговый аналитик — специалист, отвечающий за сбор, обработку и интерпретацию данных о рынке, клиентах и эффективности маркетинговых кампаний. Обеспечивает принятие обоснованных бизнес‑решений на основе аналитики: сегментацию аудитории, оценку каналов приобретения, построение моделей LTV/CAC, прогнозирование спроса и оптимизацию маркетингового бюджета. Действует в соответствии с маркетинговой стратегией компании, внутренними регламентами и задачами руководства.
Квалификационные требования Маркетингового аналитика
- Высшее образование в области маркетинга, экономики, статистики, математики, прикладной статистики или смежных направлений.
- Опыт работы в маркетинговой аналитике, BI или аналитике данных от 1–2 лет (Junior) / 3+ лет (Middle) / 5+ лет (Senior).
- Владение инструментами веб‑аналитики: Google Analytics / GA4, Яндекс.Метрика.
- Навыки работы с SQL (PostgreSQL, MySQL) для выборок и агрегаций данных.
- Опыт с Python/R для анализа данных и моделирования; знание библиотек: pandas, scikit‑learn, statsmodels — преимущество.
- Умение работать с BI‑инструментами: Power BI, Tableau, Looker или аналогичными.
- Знание основ A/B‑тестирования, статистики и экспериментального дизайна.
- Понимание маркетинговых KPI: LTV, CAC, ROI, ROMI, ARPU, Churn, Conversion Rate, Retention.
- Навыки визуализации данных и подготовки управленческих презентаций.
- Базовые знания рекламных каналов (контекст, таргет, performance, SEO, email) и их метрик.
- Умение работать с данными больших объёмов, ETL‑процессами и источниками данных (CRM, DMP, рекламные кабинеты).
- Коммуникационные навыки: умение переводить метрики в бизнес‑рекомендации, работа в кросс‑функциональной команде.
Должностные обязанности Маркетингового аналитика
- Сбор, агрегация и валидация данных из рекламных кабинетов, CRM, веб‑аналитики и внутренних источников.
- Построение регулярных дашбордов и отчётов по ключевым маркетинговым и продуктовым метрикам.
- Проведение когортного анализа, RFM‑сегментации, расчёт LTV и моделирование прогнозов дохода.
- Планирование и анализ A/B‑тестов, формирование рекомендаций по оптимизации funnel и UX.
- Оценка эффективности каналов привлечения (CAC, ROMI), оптимизация бюджета и медиапланов.
- Разработка моделей атрибуции и рекомендаций по распределению маркетинговых затрат.
- Подготовка инсайтов для маркетинга, продуктовых менеджеров и руководства; участие в стратегических сессиях.
- Автоматизация отчётности, настройка ETL‑пайплайнов и поддержка качества данных.
- Мониторинг KPI, обнаружение аномалий и оперативное реагирование на отклонения.
- Проведение конкурентного анализа и исследования рынка/потребительского поведения.
- Документирование методологий расчётов, метрик и правил работы с данными.
- Наставничество младших аналитиков и взаимодействие с BI/Dev/DevOps для внедрения аналитических решений.
Отчетность Маркетингового аналитика
Маркетинговый аналитик подотчётен руководителю отдела маркетинга / директору по маркетингу / руководителю аналитической команды и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по ключевым метрикам и аномалиям;
- дашборды и месячные отчёты по эффективности каналов и ROI;
- отчёты по A/B‑тестам с выводами и рекомендациями;
- прогнозы по доходам, LTV и ретеншну;
- документацию по методам расчётов, ETL‑процессам и исходным данным.
Права Маркетингового аналитика
- Запрашивать у маркетинга, продаж, продукта и IT необходимые данные и доступы для анализа.
- Инициировать и проводить A/B‑тесты и эксперименты в согласованном с продуктом/маркетингом формате.
- Вносить предложения по перераспределению маркетингового бюджета на основании аналитики.
- Останавливать или пересматривать кампании при выявлении серьёзных статистических отклонений или рисков.
- Взаимодействовать с подрядчиками и поставщиками данных в рамках утверждённых процедур и бюджета.
Критерии эффективности и ответственность Маркетингового аналитика
- Основные KPI: точность прогнозов, влияние аналитики на ROI/ROMI, скорость принятия решений на основе данных, качество данных и уровень автоматизации отчётности.
- Примеры целевых значений:
- Точность прогноза продаж/выручки по маркетинговым кампаниям — отклонение < 10%;
- Доля автоматизированной отчётности — ≥ 80%;
- Уменьшение CAC при сохранении LTV — ≥ 10% по инициативам;
- Время от запроса до готового аналитического отчёта — ≤ 3 рабочих дня (стандартный запрос).
- Маркетинговый аналитик несёт ответственность за корректность данных и расчётов, обоснованность рекомендаций, соблюдение методологий и конфиденциальность клиентских/маркетинговых данных. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
