Должностная инструкция Медицинской сестры

Общие положения:

Медицинская сестра является неотъемлемой частью медицинского персонала и играет ключевую роль в обеспечении ухода и поддержки пациентов. В должностные обязанности медсестры входит выполнение врачебных предписаний, оказание необходимого ухода за пациентами и контроль за их состоянием.

Квалификационные требования:

— Образование среднее медицинское или высшее профессиональное.

— Наличие квалификационного сертификата медицинской сестры.

— Знание медицинских процедур, стандартных протоколов лечения и ухода за пациентами.

— Способность к эффективному общению с пациентами и медицинским персоналом.

— Умение использовать медицинское оборудование и инструментарий.

Должностные обязанности:

— Соблюдение врачебных предписаний и выполнение медицинских процедур.

— Оказание ухода за пациентами и мониторинг их состояния.

— Учет и подготовка медикаментов, материалов для процедур и их применение.

— Ведение медицинской документации, заполнение истории болезни.

— Соблюдение санитарных норм и правил асептики и антисептики.

Отчетность:

Медицинская сестра передает информацию о состоянии пациента и выполненных процедурах непосредственному руководителю – старшей медицинской сестре или лечащему врачу.

Права:

Медицинская сестра имеет право:

— Получать от врача полную информацию о состоянии пациентов.

— В ходе своей профессиональной деятельности требовать и использовать необходимые медицинские материалы и инструменты.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Медицинская сестра несет ответственность за качество и эффективность ухода за пациентами, точность выполнения медицинских предписаний, соблюдение установленных правил и стандартов медицинской деятельности. Критерии эффективности включают уровень удовлетворенности пациентов, соблюдение графика процедур, точность ведения документации.

