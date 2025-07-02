Должностные обязанности Медицинская сестра
Должностная инструкция Медицинской сестры
Общие положения:
Медицинская сестра является неотъемлемой частью медицинского персонала и играет ключевую роль в обеспечении ухода и поддержки пациентов. В должностные обязанности медсестры входит выполнение врачебных предписаний, оказание необходимого ухода за пациентами и контроль за их состоянием.
Квалификационные требования:
— Образование среднее медицинское или высшее профессиональное.
— Наличие квалификационного сертификата медицинской сестры.
— Знание медицинских процедур, стандартных протоколов лечения и ухода за пациентами.
— Способность к эффективному общению с пациентами и медицинским персоналом.
— Умение использовать медицинское оборудование и инструментарий.
Должностные обязанности:
— Соблюдение врачебных предписаний и выполнение медицинских процедур.
— Оказание ухода за пациентами и мониторинг их состояния.
— Учет и подготовка медикаментов, материалов для процедур и их применение.
— Ведение медицинской документации, заполнение истории болезни.
— Соблюдение санитарных норм и правил асептики и антисептики.
Отчетность:
Медицинская сестра передает информацию о состоянии пациента и выполненных процедурах непосредственному руководителю – старшей медицинской сестре или лечащему врачу.
Права:
Медицинская сестра имеет право:
— Получать от врача полную информацию о состоянии пациентов.
— В ходе своей профессиональной деятельности требовать и использовать необходимые медицинские материалы и инструменты.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Медицинская сестра несет ответственность за качество и эффективность ухода за пациентами, точность выполнения медицинских предписаний, соблюдение установленных правил и стандартов медицинской деятельности. Критерии эффективности включают уровень удовлетворенности пациентов, соблюдение графика процедур, точность ведения документации.
