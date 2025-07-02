Должностные обязанности Медицинская сестра

Должностная инструкция Медицинской сестры

Общие положения:

Медицинская сестра является неотъемлемой частью медицинского персонала и играет ключевую роль в обеспечении ухода и поддержки пациентов. В должностные обязанности медсестры входит выполнение врачебных предписаний, оказание необходимого ухода за пациентами и контроль за их состоянием.

Квалификационные требования:

— Образование среднее медицинское или высшее профессиональное.
— Наличие квалификационного сертификата медицинской сестры.
— Знание медицинских процедур, стандартных протоколов лечения и ухода за пациентами.
— Способность к эффективному общению с пациентами и медицинским персоналом.
— Умение использовать медицинское оборудование и инструментарий.

Должностные обязанности:

— Соблюдение врачебных предписаний и выполнение медицинских процедур.
— Оказание ухода за пациентами и мониторинг их состояния.
— Учет и подготовка медикаментов, материалов для процедур и их применение.
— Ведение медицинской документации, заполнение истории болезни.
— Соблюдение санитарных норм и правил асептики и антисептики.

Отчетность:

Медицинская сестра передает информацию о состоянии пациента и выполненных процедурах непосредственному руководителю – старшей медицинской сестре или лечащему врачу.

Права:

Медицинская сестра имеет право:
— Получать от врача полную информацию о состоянии пациентов.
— В ходе своей профессиональной деятельности требовать и использовать необходимые медицинские материалы и инструменты.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Медицинская сестра несет ответственность за качество и эффективность ухода за пациентами, точность выполнения медицинских предписаний, соблюдение установленных правил и стандартов медицинской деятельности. Критерии эффективности включают уровень удовлетворенности пациентов, соблюдение графика процедур, точность ведения документации.

При необходимости подбора профессионального и ответственного медицинского персонала обращайтесь в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наша компания, успешно размещающая квалифицированные кадры в сфере здравоохранения с 1993 года, поможет найти опытных медицинских сестер, соответствующих всем современным требованиям. Чтобы узнать больше о наших услугах, позвоните по номеру +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на нашем официальном сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить