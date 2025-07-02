Должностная обязанность Механика по ремонту

Общие положения:

Механик по ремонту — специалист, необходимый в любой службе, которая занимается обслуживанием и восстановлением технического состояния автопарка. Основная задача механика — оперативное исправление технических неисправностей и выполнение качественного ремонта транспортных средств.

Квалификационные требования:

— Профессионально-техническое образование в области машиностроения или автомеханики.

— Знание устройства автотранспортных средств и специального оборудования.

— Опыт работы в ремонте автомобильной техники от 3 лет.

— Умение работать с документацией, включая технические каталоги и инструкции.

— Наличие водительского удостоверения соответствующей категории может быть дополнительным преимуществом.

Должностные обязанности:

— Диагностика поломок и технических неисправностей транспорта.

— Ремонт двигателей, трансмиссий, подвесок и других ключевых узлов автомобилей.

— Замену изношенных деталей и агрегатов, осуществление сварочных и слесарных работ.

— Настройку и регулировку механизмов после проведения ремонтных работ.

— Составление заявок на запчасти и материалы, необходимые для ремонта.

Отчетность:

Механик по ремонту отчитывается перед своим непосредственным руководителем обо всех проведённых работах, выявленных неисправностях, а также о необходимых запасных частях и материалах для дальнейших работ.

Права:

Механик по ремонту имеет право:

— Получать информацию и инструменты, необходимые для качественного выполнения работы.

— Принимать решения о методах ремонта в соответствии с технологическими картами.

— Останавливать эксплуатацию автотранспортного средства при выявлении серьезных неисправностей.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Механик по ремонту несет ответственность за своевременное выявление и устранение неисправностей, за качество проведенных ремонтных работ и за соблюдение техники безопасности. Эффективность оценивается по количеству устраненных неисправностей, времени, затраченному на ремонт, и отзывам заказчиков о качестве работ.

