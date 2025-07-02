Должностные обязанности Механик по ремонту

Должностная обязанность Механика по ремонту

Общие положения:

Механик по ремонту — специалист, необходимый в любой службе, которая занимается обслуживанием и восстановлением технического состояния автопарка. Основная задача механика — оперативное исправление технических неисправностей и выполнение качественного ремонта транспортных средств.

Квалификационные требования:

— Профессионально-техническое образование в области машиностроения или автомеханики.
— Знание устройства автотранспортных средств и специального оборудования.
— Опыт работы в ремонте автомобильной техники от 3 лет.
— Умение работать с документацией, включая технические каталоги и инструкции.
— Наличие водительского удостоверения соответствующей категории может быть дополнительным преимуществом.

Должностные обязанности:

— Диагностика поломок и технических неисправностей транспорта.
— Ремонт двигателей, трансмиссий, подвесок и других ключевых узлов автомобилей.
— Замену изношенных деталей и агрегатов, осуществление сварочных и слесарных работ.
— Настройку и регулировку механизмов после проведения ремонтных работ.
— Составление заявок на запчасти и материалы, необходимые для ремонта.

Отчетность:

Механик по ремонту отчитывается перед своим непосредственным руководителем обо всех проведённых работах, выявленных неисправностях, а также о необходимых запасных частях и материалах для дальнейших работ.

Права:

Механик по ремонту имеет право:
— Получать информацию и инструменты, необходимые для качественного выполнения работы.
— Принимать решения о методах ремонта в соответствии с технологическими картами.
— Останавливать эксплуатацию автотранспортного средства при выявлении серьезных неисправностей.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Механик по ремонту несет ответственность за своевременное выявление и устранение неисправностей, за качество проведенных ремонтных работ и за соблюдение техники безопасности. Эффективность оценивается по количеству устраненных неисправностей, времени, затраченному на ремонт, и отзывам заказчиков о качестве работ.

Для найма опытного Механика по ремонту, который соответствует всем техническим и профессиональным требованиям, кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает свои услуги по подбору персонала для сервисного обслуживания. Мы гарантируем тщательный подход к отбору кандидатов, чтобы вы могли быть уверены в их квалификации и профессионализме. Обратитесь к нам по номеру +7 (495) 988-55-25 или посетите наш веб-сайт favorit.pro для получения дополнительной консультации и начала поиска нужного специалиста.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить