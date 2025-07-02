Должностные обязанности Механика — сменного капитана (механика-шкипера) нефтебункеровочной станции

Должностная обязанность Механика-шкипера (сменного капитана) нефтебункеровочной станции

Общие положения:

Механик-шкипер (сменный капитан) играет важную роль в обслуживании и безопасной эксплуатации нефтебункеровочной станции. Задача механика-шкипера состоит в обеспечении надежной работы оборудования и безопасной передачи нефтепродуктов.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в морском или речном транспорте, предпочтительно на нефтебункеровочной технике.
— Сертификат сменного капитана или специализированного механика-шкипера.
— Знание принципов обслуживания и ремонта нефтебункеровочной техники, включая системы безопасности.
— Опыт работы с морской техникой, включая знание технических аспектов перекачки нефтепродуктов.
— Навыки организации работы экипажа и выполнения процедур в соответствии с морскими и экологическими стандартами.

Должностные обязанности:

— Организация и контроль технического обслуживания и ремонта оборудования на нефтебункеровочной станции для обеспечения надежной и безопасной работы.
— Диагностика и устранение неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации или по запросу соответствующих служб.
— Организация безопасной и эффективной процедуры бункеровки судов с учетом морских и экологических стандартов.
— Ведение документации о выполненных работах, использованных материалах и запасах нефтепродуктов.
— Обеспечение соблюдения требований по безопасности и экологии при проведении операций по бункеровке нефтепродуктов.

Отчетность:

Механик-шкипер (сменный капитан) отчитывается перед непосредственным руководителем о выполненных работах, выявленных неисправностях и проведенной диагностике. Отчеты могут включать информацию о процедурах бункеровки, регулярных проверках оборудования и расходе нефтепродуктов.

Права:

Механик-шкипер (сменный капитан) имеет право:
— Организовывать работы по техническому обслуживанию нефтебункеровочной техники.
— Выполнять процедуры бункеровки судов, в соответствии с морскими и экологическими стандартами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Механик-шкипер (сменный капитан) несет ответственность за качественное техническое состояние оборудования нефтебункеровочной станции, безопасность операций по бункеровке и соблюдение экологических требований. Критерии эффективности включают эффективную работу станции, безопасность операций, а также соблюдение морских и экологических стандартов.

