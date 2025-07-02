Должностная обязанность Менеджера по корпоративным продажам

Общие положения:

Менеджер по корпоративным продажам играет важную роль в увеличении объема продаж продукции или услуг компании в корпоративном сегменте. Его задача состоит в привлечении и удержании корпоративных клиентов, а также в развитии долгосрочных партнерских отношений с бизнес-структурами.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в B2B-продажах или сертификат Менеджера по корпоративным продажам.

— Знание методов привлечения и удержания корпоративных клиентов, процесса разработки предложений и ценообразования.

— Навыки ведения переговоров с представителями корпоративных структур и проведения презентаций продукции или услуг.

— Умение анализировать рынок, определять потребности клиентов и прогнозировать изменения в корпоративном сегменте.

Должностные обязанности:

— Поиск и привлечение новых корпоративных клиентов, анализ их потребностей, разработка и представление коммерческих предложений.

— Установление и поддержание долгосрочных отношений с корпоративными клиентами, проведение переговоров, выстраивание стратегии сотрудничества.

— Участие в разработке ценовой политики, акций и скидок для корпоративных клиентов, контроль за выполнением договорных обязательств.

— Анализ рынка, конкурентной среды, а также поведения корпоративных клиентов для принятия стратегических решений по развитию продаж.

Отчетность:

Менеджер по корпоративным продажам отчитывается перед руководством компании о результатах работы с корпоративными клиентами, о выполнении планов продаж, а также об изменениях на корпоративном рынке и действиях конкурентов.

Права:

Менеджер по корпоративным продажам имеет право:

— Определять стратегию работы с корпоративными клиентами в рамках утвержденной бизнес-стратегии компании.

— Проводить переговоры, заключать договоры и вести деловую переписку с корпоративными клиентами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по корпоративным продажам несет ответственность за достижение и увеличение объема продаж в корпоративном сегменте, удержание ключевых клиентов, а также за развитие новых направлений сотрудничества. Критерии эффективности могут включать объемы продаж, уровень удовлетворенности клиентов, увеличение доли рынка и прибыльность корпоративных продаж.

