Должностные обязанности Менеджер по корпоративным продажам

Должностная обязанность Менеджера по корпоративным продажам

Общие положения:

Менеджер по корпоративным продажам играет важную роль в увеличении объема продаж продукции или услуг компании в корпоративном сегменте. Его задача состоит в привлечении и удержании корпоративных клиентов, а также в развитии долгосрочных партнерских отношений с бизнес-структурами.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в B2B-продажах или сертификат Менеджера по корпоративным продажам.
 — Знание методов привлечения и удержания корпоративных клиентов, процесса разработки предложений и ценообразования.
 — Навыки ведения переговоров с представителями корпоративных структур и проведения презентаций продукции или услуг.
 — Умение анализировать рынок, определять потребности клиентов и прогнозировать изменения в корпоративном сегменте.

Должностные обязанности:

— Поиск и привлечение новых корпоративных клиентов, анализ их потребностей, разработка и представление коммерческих предложений.
 — Установление и поддержание долгосрочных отношений с корпоративными клиентами, проведение переговоров, выстраивание стратегии сотрудничества.
 — Участие в разработке ценовой политики, акций и скидок для корпоративных клиентов, контроль за выполнением договорных обязательств.
 — Анализ рынка, конкурентной среды, а также поведения корпоративных клиентов для принятия стратегических решений по развитию продаж.

Отчетность:

Менеджер по корпоративным продажам отчитывается перед руководством компании о результатах работы с корпоративными клиентами, о выполнении планов продаж, а также об изменениях на корпоративном рынке и действиях конкурентов.

Права:

Менеджер по корпоративным продажам имеет право:
 — Определять стратегию работы с корпоративными клиентами в рамках утвержденной бизнес-стратегии компании.
 — Проводить переговоры, заключать договоры и вести деловую переписку с корпоративными клиентами.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по корпоративным продажам несет ответственность за достижение и увеличение объема продаж в корпоративном сегменте, удержание ключевых клиентов, а также за развитие новых направлений сотрудничества. Критерии эффективности могут включать объемы продаж, уровень удовлетворенности клиентов, увеличение доли рынка и прибыльность корпоративных продаж.

Для подбора опытного и результативного Менеджера по корпоративным продажам рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Наше агентство специализируется на подборе квалифицированных специалистов и поможет найти подходящего кандидата для вашей компании. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить