Должностные обязанности Менеджер по маркетингу

Должностная инструкция Менеджера по маркетингу

Общие положения:

Менеджер по маркетингу отвечает за разработку и реализацию маркетинговых стратегий компании с целью увеличения продаж и укрепления позиций бренда. Он также занимается анализом рынка, конкурентной среды и потребительского спроса для выявления новых бизнес-возможностей.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области маркетинга, рекламы, PR или экономики.
— Опыт работы в сфере маркетинга не менее 3 лет.
— Глубокие знания маркетинговых стратегий и инструментов продвижения.
— Навыки проведения маркетинговых исследований и анализа данных.

Должностные обязанности:

— Разработка маркетинговых стратегий и планов привлечения клиентов.
— Планирование и проведение рекламных кампаний и мероприятий.
— Анализ потребительского спроса и поведения целевой аудитории.
— Взаимодействие с отделом продаж для разработки эффективных маркетинговых инструментов.

Отчетность:

Менеджер по маркетингу отчитывается перед директором по маркетингу или коммерческим директором.

Права:

Менеджер по маркетингу имеет право:

— Разрабатывать бюджеты и планы маркетинговых мероприятий.
— Принимать решения по выбору рекламных каналов и медиа.
— Осуществлять контроль за реализацией маркетинговых планов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по маркетингу несет ответственность за эффективность маркетинговых кампаний, увеличение узнаваемости бренда и увеличение объемов продаж. Его работа оценивается по показателям ROI маркетинговых инвестиций, уровню узнаваемости бренда и увеличению количества клиентов.

