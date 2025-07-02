Должностные обязанности Менеджер по маркетингу
Должностная инструкция Менеджера по маркетингу
Общие положения:
Менеджер по маркетингу отвечает за разработку и реализацию маркетинговых стратегий компании с целью увеличения продаж и укрепления позиций бренда. Он также занимается анализом рынка, конкурентной среды и потребительского спроса для выявления новых бизнес-возможностей.
Квалификационные требования:
— Высшее образование в области маркетинга, рекламы, PR или экономики.
— Опыт работы в сфере маркетинга не менее 3 лет.
— Глубокие знания маркетинговых стратегий и инструментов продвижения.
— Навыки проведения маркетинговых исследований и анализа данных.
Должностные обязанности:
— Разработка маркетинговых стратегий и планов привлечения клиентов.
— Планирование и проведение рекламных кампаний и мероприятий.
— Анализ потребительского спроса и поведения целевой аудитории.
— Взаимодействие с отделом продаж для разработки эффективных маркетинговых инструментов.
Отчетность:
Менеджер по маркетингу отчитывается перед директором по маркетингу или коммерческим директором.
Права:
Менеджер по маркетингу имеет право:
— Разрабатывать бюджеты и планы маркетинговых мероприятий.
— Принимать решения по выбору рекламных каналов и медиа.
— Осуществлять контроль за реализацией маркетинговых планов.
Критерии эффективности деятельности и ответственность:
Менеджер по маркетингу несет ответственность за эффективность маркетинговых кампаний, увеличение узнаваемости бренда и увеличение объемов продаж. Его работа оценивается по показателям ROI маркетинговых инвестиций, уровню узнаваемости бренда и увеличению количества клиентов.
«ФАВОРИТ» поможет вашей компании найти опытного Менеджера по маркетингу, способного разработать эффективные маркетинговые стратегии и увеличить узнаваемость бренда. Для обсуждения деталей сотрудничества, свяжитесь с нами по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправьте заявку через наш сайт favorit.pro.