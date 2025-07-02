Должностная инструкция Менеджера по персоналу

Общие положения:

Менеджер по персоналу отвечает за планирование, развитие и управление всеми аспектами работы сотрудников компании. Задачи менеджера включают подбор персонала, проведение адаптации, оценку производительности, обучение и развитие, а также разрешение конфликтов и поддержание корпоративной культуры.

Квалификационные требования:

— Высшее образование в области управления персоналом, психологии, HR или смежных областях.

— Опыт работы в области управления персоналом не менее 3 лет.

— Глубокие знания трудового законодательства, методов подбора персонала, оценки и развития сотрудников.

— Навыки ведения переговоров, конфликтологии, коммуникации и управления временем.

Должностные обязанности:

— Подбор и адаптация новых сотрудников, включая проведение собеседований, оценку вакансий и интеграцию персонала в команду.

— Разработка и внедрение программ обучения, тренингов, мотивации и управления производительностью.

— Оценка и анализ потребностей в обучении, развитии и удовлетворенности сотрудников.

— Управление и развитие HR-процессов в компании.

Отчетность:

Менеджер по персоналу отчитывается перед генеральным директором или руководителем отдела по административным вопросам.

Права:

Менеджер по персоналу имеет право:

— Разрабатывать и внедрять политику управления персоналом в соответствии с корпоративными целями.

— Принимать участие в принятии решений о найме, увольнении и награждении сотрудников.

— Проводить анализ и внедрять изменения в системах мотивации и управления производительностью.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по персоналу несет ответственность за качество кадрового резерва, уровень удовлетворенности сотрудников, а также за разрешение конфликтов и создание благоприятной рабочей атмосферы.

«ФАВОРИТ» поможет вашей компании найти опытного Менеджера по персоналу, способного эффективно управлять всеми аспектами работы сотрудников. Для обсуждения деталей сотрудничества, свяжитесь с нами по номеру телефона +7 (495) 988-55-25 или отправьте заявку через наш сайт favorit.pro.