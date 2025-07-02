Должностные обязанности Менеджер по работе с клиентами

Должностная обязанность Менеджера по работе с клиентами

Общие положения:

Менеджер по работе с клиентами играет важную роль в поддержании позитивных отношений с клиентами компании. Основная задача менеджера по работе с клиентами состоит в обеспечении качественного обслуживания и удовлетворенности клиентов.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в области обслуживания клиентов или смежной сфере.
— Навыки ведения переговоров и умение работать с клиентской базой.
— Знание принципов работы с CRM-системами (Customer Relationship Management).
— Умение решать конфликтные ситуации и эффективно коммуницировать с клиентами.

Должностные обязанности:

— Поддержание постоянного контакта с клиентами для выявления и удовлетворения их потребностей.
— Оказание помощи клиентам в решении возникших проблем и вопросов.
— Сбор обратной связи от клиентов и ее анализ с целью улучшения качества обслуживания.
— Ведение документации о клиентах и их запросах в CRM-системе.
— Участие в разработке стратегий улучшения обслуживания и удержания клиентов.

Отчетность:

Менеджер по работе с клиентами отчитывается перед руководством о результатах работы с клиентами, о проблемах, с которыми столкнулся в процессе обслуживания, а также дает рекомендации по улучшению клиентского опыта.

Права:

Менеджер по работе с клиентами имеет право:
— Принимать решения по вопросам обслуживания и удовлетворения клиентов.
— Использовать информацию о клиентах для улучшения качества обслуживания.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Менеджер по работе с клиентами несет ответственность за обеспечение высокого уровня обслуживания, удовлетворенности и лояльности клиентов компании. Критерии эффективности могут включать уровень удовлетворенности клиентов, сроки решения проблем клиентов, а также количество повторных обращений от клиентов.

Для успешного подбора опытного и клиентоориентированного Менеджера по работе с клиентами рекомендуется обратиться в кадровое агентство «ФАВОРИТ». Мы готовы предоставить профессиональную помощь в подборе специалиста, способного эффективно развивать клиентскую базу и обеспечивать высокий уровень обслуживания. Для получения дополнительной информации о наших услугах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 988-55-25 или оставьте запрос на сайте favorit.pro.

