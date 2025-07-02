Должностные обязанности Менеджер по развитию территории продаж

Должностная обязанность Менеджера по развитию территории продаж

Общие положения:

Менеджер по развитию территории продаж играет важную роль в увеличении объемов продаж и установлении долгосрочных отношений с клиентами на определенной территории. Его основная задача заключается в поиске новых клиентов, увеличении уровня удовлетворенности текущих клиентов и расширении рынка на своей территории.

Квалификационные требования:

— Опыт работы в продажах или развитии территории.
— Знание методов обслуживания клиентов, проведения презентаций и заключения сделок.
— Навыки анализа рынка, идентификации потенциальных клиентов и партнеров.
— Умение строить отношения с клиентами и осуществлять ведение документации по продажам.

Должностные обязанности:

— Поиск новых клиентов на своей территории и установление с ними долгосрочных отношений.
— Увеличение объемов продаж за счет активного продвижения продуктов или услуг компании на своей территории.
— Проведение переговоров с потенциальными клиентами, демонстрация продуктов или услуг, заключение сделок и подписание контрактов.
— Анализ рынка на своей территории и выявление новых потенциальных клиентов и возможностей для развития бизнеса.
— Оформление отчетов о проделанной работе, анализе результатов продаж и предложениях по улучшению стратегии развития территории.

Отчетность:

Менеджер по развитию территории продаж отчитывается перед руководством о проделанной работе, результатам продаж, анализе рынка и предложениях по улучшению продаж на своей территории.

Критерии эффективности и ответственность:

Менеджер по развитию территории продаж несет ответственность за увеличение объемов продаж, установление долгосрочных отношений с клиентами, анализ рынка и выявление новых бизнес-возможностей на своей территории. Критерии эффективности могут включать увеличение объемов продаж, удовлетворенность клиентов, эффективность проведенных маркетинговых кампаний и долгосрочные отношения с клиентами.

