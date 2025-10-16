Должностные обязанности Монтажник металлических конструкций

Общие положения Монтажника металлических конструкций

Монтажник металлических конструкций — специалист, выполняющий монтаж, сборку, выверку и крепление металлоконструкций на строительных и промышленных объектах. Обеспечивает качественную и безопасную установку каркасов, ферм, колонн, лестничных пролетов и других элементов согласно проектной документации, чертежам и требованиям технического надзора. Действует в соответствии с приказами руководства, строительными нормами (СНиП, ГОСТ), правилами охраны труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Монтажника металлических конструкций

  • Среднее профессиональное или специальное образование по строительным, монтажным или сварочным специальностям.
  • Опыт работы по монтажу металлических конструкций от 1 года (для Junior) / от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Навыки чтения рабочих чертежей, монтажных схем и исполнительной документации.
  • Владение методами сборки и крепления (болтовые, заклёпочные, сварочные соединения).
  • Умение работать со сварочным оборудованием (MMA, MIG/MAG) — преимущество; наличие сварочных сертификатов — плюс.
  • Опыт работы с грузоподъёмной техникой: строповка, взаимодействие с крановщиком; наличие допуска к работе со стрелой крана — преимущество.
  • Навыки проведения геометрической выверки конструкций (уровни, теодолиты, лазерные нивелиры).
  • Знание правил организации высотных работ, установки ограждений и средств индивидуальной защиты (СИЗ).
  • Сертификаты по охране труда, допуск на высотные работы, удостоверение стропальщика — преимущества.
  • Физическая выносливость, аккуратность, ответственность, умение работать в команде.

Должностные обязанности Монтажника металлических конструкций

  • Изучение проектной и исполнительной документации, рабочих чертежей перед началом работ.
  • Подготовка элементов: разметка, сборка узлов на монтажной площадке, временная и окончательная строповка.
  • Монтаж колонн, балок, ферм, лестничных маршей, платформ и других конструкций по месту установки.
  • Выполнение болтовых соединений, установка анкерных элементов, герметизация сопряжений.
  • Выполнение сварочных работ в пределах квалификации с соблюдением технологий и контроль качества швов.
  • Геодезическая выверка позиций конструкций, корректировка по уровню/осевым отметкам, обеспечение соосности и проектных зазоров.
  • Взаимодействие с крановщиком и бригадой при подъеме и установке элементов; соблюдение правил строповки.
  • Контроль за сохранностью элементов, защитой от коррозии и соблюдением требований по хранению и креплению на площадке.
  • Обеспечение порядка и сохранности инструментов и СИЗ; участие в инвентаризации оборудования.
  • Соблюдение правил техники безопасности, участие в ежедневных инструктажах и оценке рисков на рабочем месте.
  • Оформление исполнительной документации: акты скрытых работ, журналы монтажа, отчёты о выполненных этапах.
  • Сообщение о несоответствиях проекта/материалов руководству и технадзору, участие в устранении замечаний.

Отчетность Монтажника металлических конструкций

Монтажник подотчётен бригадиру/прорабу и предоставляет:

  • ежедневные наряды‑задачи и отчёты в журнале производства работ;
  • акты выполненных работ, акты скрытых работ и записи о контроле качества;
  • уведомления о несоответствиях, дефект‑репорты и предложения по их устранению;
  • ведомости использованных материалов и инструментов по требованию;
  • отчёты о происшествиях, нарушениях техники безопасности и принятых мерах.

Права Монтажника металлических конструкций

  • Требовать у руководителя рабочей документации, схем и спецификаций, необходимых для монтажа.
  • Приостанавливать работы и информировать руководителя/технадзор при выявлении опасных условий или нарушений техники безопасности.
  • Запрашивать обеспечение материалами, необходимыми инструментами и СИЗ в рамках утверждённого бюджета и графика.
  • Вносить предложения по оптимизации монтажных работ, методам крепления и повышению качества.
  • Проходить обучение, аттестацию и получать допуски, необходимые для расширения объёма выполняемых работ.

Критерии эффективности и ответственность Монтажника металлических конструкций

  • Основные KPI: соблюдение сроков монтажных работ, качество сборки (число дефектов), соблюдение техники безопасности, точность выверки конструкций, экономное использование материалов.
  • Примеры целевых значений:
    • Выполнение этапа монтажа в срок: ≥ 95% от плана;
    • Количество замечаний качества на приёмке (на объект) — ≤ 2% от объёма работ;
    • Количество инцидентов/несчастных случаев — 0;
    • Соответствие отклонений геометрии проектным допускам — 100%.
  • Монтажник несёт ответственность за качество выполненных соединений, соблюдение технологий монтажа, безопасную организацию рабочего места и корректность ведения исполнительной документации. За нарушения техники безопасности и некачественное выполнение работ применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с регламентом и законодательством.

Подбор Монтажника металлических конструкций в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор монтажников металлических конструкций с проверкой практических навыков: чтение чертежей, строповка, болтовой монтаж, сварочные операции и высотные работы. Оцениваем физическую подготовку, наличие допусков (высота, стропальщик, работа с кранами), умение работать в бригаде и вести исполнительную документацию. Предоставляем кандидатов с проверенными рекомендациями, организуем probation‑период и гарантийную замену при несоответствии.

Для оперативного подбора монтажника металлических конструкций, готового к работе на вашем объекте с необходимыми допусками и практическими навыками, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Поможем подобрать специалиста под ваши требования, организовать проверку на площадке и сопровождение в probation‑период.

