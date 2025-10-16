Общие положения Монтажника металлических конструкций

Монтажник металлических конструкций — специалист, выполняющий монтаж, сборку, выверку и крепление металлоконструкций на строительных и промышленных объектах. Обеспечивает качественную и безопасную установку каркасов, ферм, колонн, лестничных пролетов и других элементов согласно проектной документации, чертежам и требованиям технического надзора. Действует в соответствии с приказами руководства, строительными нормами (СНиП, ГОСТ), правилами охраны труда и промышленной безопасности.

Квалификационные требования Монтажника металлических конструкций

Среднее профессиональное или специальное образование по строительным, монтажным или сварочным специальностям.

Опыт работы по монтажу металлических конструкций от 1 года (для Junior) / от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).

Навыки чтения рабочих чертежей, монтажных схем и исполнительной документации.

Владение методами сборки и крепления (болтовые, заклёпочные, сварочные соединения).

Умение работать со сварочным оборудованием (MMA, MIG/MAG) — преимущество; наличие сварочных сертификатов — плюс.

Опыт работы с грузоподъёмной техникой: строповка, взаимодействие с крановщиком; наличие допуска к работе со стрелой крана — преимущество.

Навыки проведения геометрической выверки конструкций (уровни, теодолиты, лазерные нивелиры).

Знание правил организации высотных работ, установки ограждений и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Сертификаты по охране труда, допуск на высотные работы, удостоверение стропальщика — преимущества.

Физическая выносливость, аккуратность, ответственность, умение работать в команде.

Должностные обязанности Монтажника металлических конструкций

Изучение проектной и исполнительной документации, рабочих чертежей перед началом работ.

Подготовка элементов: разметка, сборка узлов на монтажной площадке, временная и окончательная строповка.

Монтаж колонн, балок, ферм, лестничных маршей, платформ и других конструкций по месту установки.

Выполнение болтовых соединений, установка анкерных элементов, герметизация сопряжений.

Выполнение сварочных работ в пределах квалификации с соблюдением технологий и контроль качества швов.

Геодезическая выверка позиций конструкций, корректировка по уровню/осевым отметкам, обеспечение соосности и проектных зазоров.

Взаимодействие с крановщиком и бригадой при подъеме и установке элементов; соблюдение правил строповки.

Контроль за сохранностью элементов, защитой от коррозии и соблюдением требований по хранению и креплению на площадке.

Обеспечение порядка и сохранности инструментов и СИЗ; участие в инвентаризации оборудования.

Соблюдение правил техники безопасности, участие в ежедневных инструктажах и оценке рисков на рабочем месте.

Оформление исполнительной документации: акты скрытых работ, журналы монтажа, отчёты о выполненных этапах.

Сообщение о несоответствиях проекта/материалов руководству и технадзору, участие в устранении замечаний.

Отчетность Монтажника металлических конструкций

Монтажник подотчётен бригадиру/прорабу и предоставляет:

ежедневные наряды‑задачи и отчёты в журнале производства работ;

акты выполненных работ, акты скрытых работ и записи о контроле качества;

уведомления о несоответствиях, дефект‑репорты и предложения по их устранению;

ведомости использованных материалов и инструментов по требованию;

отчёты о происшествиях, нарушениях техники безопасности и принятых мерах.

Права Монтажника металлических конструкций

Требовать у руководителя рабочей документации, схем и спецификаций, необходимых для монтажа.

Приостанавливать работы и информировать руководителя/технадзор при выявлении опасных условий или нарушений техники безопасности.

Запрашивать обеспечение материалами, необходимыми инструментами и СИЗ в рамках утверждённого бюджета и графика.

Вносить предложения по оптимизации монтажных работ, методам крепления и повышению качества.

Проходить обучение, аттестацию и получать допуски, необходимые для расширения объёма выполняемых работ.

Критерии эффективности и ответственность Монтажника металлических конструкций

Основные KPI: соблюдение сроков монтажных работ, качество сборки (число дефектов), соблюдение техники безопасности, точность выверки конструкций, экономное использование материалов.

Примеры целевых значений: Выполнение этапа монтажа в срок: ≥ 95% от плана; Количество замечаний качества на приёмке (на объект) — ≤ 2% от объёма работ; Количество инцидентов/несчастных случаев — 0; Соответствие отклонений геометрии проектным допускам — 100%.

Монтажник несёт ответственность за качество выполненных соединений, соблюдение технологий монтажа, безопасную организацию рабочего места и корректность ведения исполнительной документации. За нарушения техники безопасности и некачественное выполнение работ применяются дисциплинарные меры и иные санкции в соответствии с регламентом и законодательством.

