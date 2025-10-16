Должностные обязанности Монтажник санитарно-технического оборудования (сантехник)
Общие положения Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)
Монтажник санитарно‑технического оборудования (сантехник) — квалифицированный рабочий, выполняющий монтаж, наладку и пусконаладочные работы систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и сантехнических приборов на объектах жилого, коммерческого и промышленного назначения. Обеспечивает соответствие работ проектной документации, нормативным требованиям и правилам безопасности. Действует в рамках приказов руководства, технической документации и требований по охране труда.
Квалификационные требования Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)
- Профильное среднее специальное или начальное профессиональное образование (сантехник, монтажник САН‑ТЕХ, строительные специальности) или подтверждённый опыт работы.
- Опыт монтажа санитарно‑технических систем от 1 года (Junior) / 3+ лет (Middle) / 5+ лет (Senior).
- Знание проектной документации, схем разводки, монтажных чертежей и спецификаций.
- Навыки работы с материалами: PPR, PE‑RT, PEX, медные и стальные трубы, чугунные и пластиковые канализационные системы.
- Владение методами соединений: фитинги пресс/обжим, пайка/медная пайка, сварка полимеров, резьбовые соединения.
- Умение выполнять опрессовку и гидравлические испытания, проверку герметичности и промывку систем.
- Навыки установки и регулировки насосного оборудования, запорно‑регулирующей арматуры, счётчиков и фильтров.
- Знание нормативов и правил: СНиП, СП, ГОСТ, правила по водоснабжению и канализации, требования по охране труда.
- Владение ручным и электроинструментом, измерительными приборами (манометр, тепловизор — преимущество, уровни, рулетка).
- Наличие допуска для работ на высоте, по электробезопасности — при необходимости.
- Ответственность, аккуратность, умение читать чертежи, работа в команде и соблюдение сроков.
Должностные обязанности Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)
- Изучение проектной документации и подготовка участка к монтажу сантехнических систем.
- Монтаж трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, внутренней и наружной канализации, систем отопления и стояков.
- Установка санитарных приборов: унитазы, раковины, смесители, душевые и ванны, бойлеры, фильтры, коллекторы.
- Монтаж и подключение насосного оборудования, запорной арматуры, фильтров и счётчиков учёта воды.
- Выполнение сварочных, пайочных и прессовых соединений в соответствии с технологией.
- Проведение опрессовки, гидравлических испытаний, промывки и дезинфекции систем; устранение выявленных дефектов.
- Настройка и регулировка систем, контроль параметров давления и температурного режима.
- Сдача смонтированных участков под испытания и приёмку, оформление исполнительной документации и актов выполненных работ.
- Ведение учёта использованных материалов, отчётность по затратам и времени.
- Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, обеспечение порядка на рабочем месте.
- Взаимодействие с прорабом, инженером проекта и смежными бригадами (электрика, отделка, фасадные работы).
- Участие в пусконаладочных работах и гарантийном обслуживании в установленный срок.
Отчетность Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)
Монтажник подотчётен прорабу/старшему монтажнику и предоставляет:
- ежедневные отчёты о выполненных работах и использованных материалах;
- акты выполненных работ и приёмки монтажных узлов;
- протоколы опрессовки и пусконаладочных испытаний;
- ведомости по расходу материалов и заявкам на дополнительные материалы;
- отчёты о выявленных дефектах и принятых мерах по их устранению.
Права Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)
- Запрашивать у прораба/инженера проекта необходимые чертежи, спецификации и разъяснения по заданиям.
- Требовать обеспечения материалами, инструментом и средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами.
- Приостанавливать работы при выявлении опасных условий или несоответствия проекту и незамедлительно информировать руководство.
- Предлагать технологические и материальные решения по улучшению качества и сокращению сроков монтажа.
- Участвовать в приёмке работ подрядчиков смежных специальностей в части, влияющей на сантехнические системы.
Критерии эффективности и ответственность Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)
- Основные KPI: выполнение сметных и календарных сроков, доля переделок/рефработ, соблюдение качественных показателей при испытаниях, соблюдение техники безопасности.
- Примеры целевых значений:
- Своевременное выполнение объёма работ по графику ≥ 95%;
- Количество доработок по дефектам при приёмке ≤ 2–3% от объёма;
- Успешные гидроиспытания с первой попытки ≥ 90%;
- Отсутствие несчастных случаев и нарушений по ТБ.
- Монтажник несёт ответственность за качество соединений, герметичность систем, корректность исполнения по проекту и соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются дисциплинарные меры и финансовая ответственность в пределах действующих регламентов.
Подбор Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник) в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск кандидатов с проверкой практических навыков: портфолио объектов, тестовые монтажные задания, проверка актов приёмки.
- Оценка знания нормативов (СНиП/СП), умения читать спецификации и выполнять опрессовки/пусконаладку.
- Подбор с учётом масштаба объекта (частное строительство, ЖК‑комплексы, коммерческие площадки, промышленность).
- Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора монтажника санитарно‑технического оборудования, способного качественно и в срок выполнить монтажные и пусконаладочные работы, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с нужным уровнем навыков, допусками и рекомендациями. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.