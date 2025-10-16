Общие положения Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)

Монтажник санитарно‑технического оборудования (сантехник) — квалифицированный рабочий, выполняющий монтаж, наладку и пусконаладочные работы систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и сантехнических приборов на объектах жилого, коммерческого и промышленного назначения. Обеспечивает соответствие работ проектной документации, нормативным требованиям и правилам безопасности. Действует в рамках приказов руководства, технической документации и требований по охране труда.

Квалификационные требования Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)

Профильное среднее специальное или начальное профессиональное образование (сантехник, монтажник САН‑ТЕХ, строительные специальности) или подтверждённый опыт работы.

Опыт монтажа санитарно‑технических систем от 1 года (Junior) / 3+ лет (Middle) / 5+ лет (Senior).

Знание проектной документации, схем разводки, монтажных чертежей и спецификаций.

Навыки работы с материалами: PPR, PE‑RT, PEX, медные и стальные трубы, чугунные и пластиковые канализационные системы.

Владение методами соединений: фитинги пресс/обжим, пайка/медная пайка, сварка полимеров, резьбовые соединения.

Умение выполнять опрессовку и гидравлические испытания, проверку герметичности и промывку систем.

Навыки установки и регулировки насосного оборудования, запорно‑регулирующей арматуры, счётчиков и фильтров.

Знание нормативов и правил: СНиП, СП, ГОСТ, правила по водоснабжению и канализации, требования по охране труда.

Владение ручным и электроинструментом, измерительными приборами (манометр, тепловизор — преимущество, уровни, рулетка).

Наличие допуска для работ на высоте, по электробезопасности — при необходимости.

Ответственность, аккуратность, умение читать чертежи, работа в команде и соблюдение сроков.

Должностные обязанности Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)

Изучение проектной документации и подготовка участка к монтажу сантехнических систем.

Монтаж трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, внутренней и наружной канализации, систем отопления и стояков.

Установка санитарных приборов: унитазы, раковины, смесители, душевые и ванны, бойлеры, фильтры, коллекторы.

Монтаж и подключение насосного оборудования, запорной арматуры, фильтров и счётчиков учёта воды.

Выполнение сварочных, пайочных и прессовых соединений в соответствии с технологией.

Проведение опрессовки, гидравлических испытаний, промывки и дезинфекции систем; устранение выявленных дефектов.

Настройка и регулировка систем, контроль параметров давления и температурного режима.

Сдача смонтированных участков под испытания и приёмку, оформление исполнительной документации и актов выполненных работ.

Ведение учёта использованных материалов, отчётность по затратам и времени.

Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, обеспечение порядка на рабочем месте.

Взаимодействие с прорабом, инженером проекта и смежными бригадами (электрика, отделка, фасадные работы).

Участие в пусконаладочных работах и гарантийном обслуживании в установленный срок.

Отчетность Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)

Монтажник подотчётен прорабу/старшему монтажнику и предоставляет:

ежедневные отчёты о выполненных работах и использованных материалах;

акты выполненных работ и приёмки монтажных узлов;

протоколы опрессовки и пусконаладочных испытаний;

ведомости по расходу материалов и заявкам на дополнительные материалы;

отчёты о выявленных дефектах и принятых мерах по их устранению.

Права Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)

Запрашивать у прораба/инженера проекта необходимые чертежи, спецификации и разъяснения по заданиям.

Требовать обеспечения материалами, инструментом и средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами.

Приостанавливать работы при выявлении опасных условий или несоответствия проекту и незамедлительно информировать руководство.

Предлагать технологические и материальные решения по улучшению качества и сокращению сроков монтажа.

Участвовать в приёмке работ подрядчиков смежных специальностей в части, влияющей на сантехнические системы.

Критерии эффективности и ответственность Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)

Основные KPI: выполнение сметных и календарных сроков, доля переделок/рефработ, соблюдение качественных показателей при испытаниях, соблюдение техники безопасности.

Примеры целевых значений: Своевременное выполнение объёма работ по графику ≥ 95%; Количество доработок по дефектам при приёмке ≤ 2–3% от объёма; Успешные гидроиспытания с первой попытки ≥ 90%; Отсутствие несчастных случаев и нарушений по ТБ.

Монтажник несёт ответственность за качество соединений, герметичность систем, корректность исполнения по проекту и соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются дисциплинарные меры и финансовая ответственность в пределах действующих регламентов.

Подбор Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник) в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск кандидатов с проверкой практических навыков: портфолио объектов, тестовые монтажные задания, проверка актов приёмки.

Оценка знания нормативов (СНиП/СП), умения читать спецификации и выполнять опрессовки/пусконаладку.

Подбор с учётом масштаба объекта (частное строительство, ЖК‑комплексы, коммерческие площадки, промышленность).

Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

