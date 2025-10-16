Должностные обязанности Монтажник санитарно-технического оборудования (сантехник)

Общие положения Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)

Монтажник санитарно‑технического оборудования (сантехник) — квалифицированный рабочий, выполняющий монтаж, наладку и пусконаладочные работы систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и сантехнических приборов на объектах жилого, коммерческого и промышленного назначения. Обеспечивает соответствие работ проектной документации, нормативным требованиям и правилам безопасности. Действует в рамках приказов руководства, технической документации и требований по охране труда.

Квалификационные требования Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)

  • Профильное среднее специальное или начальное профессиональное образование (сантехник, монтажник САН‑ТЕХ, строительные специальности) или подтверждённый опыт работы.
  • Опыт монтажа санитарно‑технических систем от 1 года (Junior) / 3+ лет (Middle) / 5+ лет (Senior).
  • Знание проектной документации, схем разводки, монтажных чертежей и спецификаций.
  • Навыки работы с материалами: PPR, PE‑RT, PEX, медные и стальные трубы, чугунные и пластиковые канализационные системы.
  • Владение методами соединений: фитинги пресс/обжим, пайка/медная пайка, сварка полимеров, резьбовые соединения.
  • Умение выполнять опрессовку и гидравлические испытания, проверку герметичности и промывку систем.
  • Навыки установки и регулировки насосного оборудования, запорно‑регулирующей арматуры, счётчиков и фильтров.
  • Знание нормативов и правил: СНиП, СП, ГОСТ, правила по водоснабжению и канализации, требования по охране труда.
  • Владение ручным и электроинструментом, измерительными приборами (манометр, тепловизор — преимущество, уровни, рулетка).
  • Наличие допуска для работ на высоте, по электробезопасности — при необходимости.
  • Ответственность, аккуратность, умение читать чертежи, работа в команде и соблюдение сроков.

Должностные обязанности Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)

  • Изучение проектной документации и подготовка участка к монтажу сантехнических систем.
  • Монтаж трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, внутренней и наружной канализации, систем отопления и стояков.
  • Установка санитарных приборов: унитазы, раковины, смесители, душевые и ванны, бойлеры, фильтры, коллекторы.
  • Монтаж и подключение насосного оборудования, запорной арматуры, фильтров и счётчиков учёта воды.
  • Выполнение сварочных, пайочных и прессовых соединений в соответствии с технологией.
  • Проведение опрессовки, гидравлических испытаний, промывки и дезинфекции систем; устранение выявленных дефектов.
  • Настройка и регулировка систем, контроль параметров давления и температурного режима.
  • Сдача смонтированных участков под испытания и приёмку, оформление исполнительной документации и актов выполненных работ.
  • Ведение учёта использованных материалов, отчётность по затратам и времени.
  • Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, обеспечение порядка на рабочем месте.
  • Взаимодействие с прорабом, инженером проекта и смежными бригадами (электрика, отделка, фасадные работы).
  • Участие в пусконаладочных работах и гарантийном обслуживании в установленный срок.

Отчетность Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)

Монтажник подотчётен прорабу/старшему монтажнику и предоставляет:

  • ежедневные отчёты о выполненных работах и использованных материалах;
  • акты выполненных работ и приёмки монтажных узлов;
  • протоколы опрессовки и пусконаладочных испытаний;
  • ведомости по расходу материалов и заявкам на дополнительные материалы;
  • отчёты о выявленных дефектах и принятых мерах по их устранению.

Права Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)

  • Запрашивать у прораба/инженера проекта необходимые чертежи, спецификации и разъяснения по заданиям.
  • Требовать обеспечения материалами, инструментом и средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами.
  • Приостанавливать работы при выявлении опасных условий или несоответствия проекту и незамедлительно информировать руководство.
  • Предлагать технологические и материальные решения по улучшению качества и сокращению сроков монтажа.
  • Участвовать в приёмке работ подрядчиков смежных специальностей в части, влияющей на сантехнические системы.

Критерии эффективности и ответственность Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник)

  • Основные KPI: выполнение сметных и календарных сроков, доля переделок/рефработ, соблюдение качественных показателей при испытаниях, соблюдение техники безопасности.
  • Примеры целевых значений:
    • Своевременное выполнение объёма работ по графику ≥ 95%;
    • Количество доработок по дефектам при приёмке ≤ 2–3% от объёма;
    • Успешные гидроиспытания с первой попытки ≥ 90%;
    • Отсутствие несчастных случаев и нарушений по ТБ.
  • Монтажник несёт ответственность за качество соединений, герметичность систем, корректность исполнения по проекту и соблюдение правил охраны труда. За нарушения применяются дисциплинарные меры и финансовая ответственность в пределах действующих регламентов.

Подбор Монтажника санитарно‑технического оборудования (сантехник) в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск кандидатов с проверкой практических навыков: портфолио объектов, тестовые монтажные задания, проверка актов приёмки.
  • Оценка знания нормативов (СНиП/СП), умения читать спецификации и выполнять опрессовки/пусконаладку.
  • Подбор с учётом масштаба объекта (частное строительство, ЖК‑комплексы, коммерческие площадки, промышленность).
  • Сопровождение адаптации, probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора монтажника санитарно‑технического оборудования, способного качественно и в срок выполнить монтажные и пусконаладочные работы, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём специалиста с нужным уровнем навыков, допусками и рекомендациями. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Инженер по пожарной безопасности
Город: Москва, Зарплата:
Строительство, недвижимость
Инженер по пожарной безопасности
• Знание законодательства в части ПБ (Федеральные законы, технические регламенты, своды правил, СНиП в части систем ПБ). • Знание основных принципов работы систем ПБ. • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:20
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 250 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 250 000 ₽
Глубокие знания в области инженерных систем: - системы приточно-вытяжной вентиляции и холодоснабжения, с обеспечением заданных параметров воздуха в помещениях по влажности и температуре; - системы бесперебойного питания, совмещенные с ДГУ; - системы управления «Умный дом», реализованных на оборудовании KNX и Crestron. - системы AV. - системы диспетчеризации. - бассейн, джакузи. - автономная канализация и водоснабжение. - готовность, в случае необходимости, работать руками. Готовность к прохождению полиграфа.
14 октября, 2025 • 14:19
Позвонить
Главный энергетик службы эксплуатации
Город: Москва, Зарплата: 155 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный энергетик службы эксплуатации
з/п 155 000 ₽
Наличие аттестаций: 5 группа по электробезопасности. • Знание норм и правил работы в электроустановках (ПТЭЭП, ПУЭ, Правила техники безопасности, ГОСТ, СНиП). • Умение читать проектную и исполнительную документацию. • Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота; • Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию; • Опыт руководства подчиненными. • Опыт эксплуатации нескольких объектов различного класса одновременно.
14 октября, 2025 • 14:18
Позвонить
Инженер по вентиляции и кондиционированию
Город: Москва, Зарплата: 130 000 ₽
Строительство, недвижимость
Инженер по вентиляции и кондиционированию
з/п 130 000 ₽
Опыт работы по обслуживанию и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования от 3-х лет; Знание технических характеристик, конструктивных особенностей оборудования систем вентиляции и кондиционирования; Умение диагностировать и устранять неисправности; Опыт устранения аварийных ситуаций и их последствий Действующая группа по электробезопасности не ниже III гр., допуск к работам с тепловыми энергоустановками, желательно иметь допуск на проведение высотных работ; Порядочность, внимательность, высокий уровень ответственности. Аналогичный опыт работы. Умение и навыки работы с автоматикой устройств.
14 октября, 2025 • 14:17
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 225 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 225 000 ₽
• Высшее техническое образование. • Аналогичный опыт работы от 3х лет. • Опыт эксплуатации ЦТП, трансформаторных подстанций, чиллеров, приточно-вытяжных установок, систем пожарной безопасности. • Опыт получения лицензии на эксплуатацию ОПО (сети газораспределения и газопотребления). • Опыт работы взаимодействия с ресурсоснабжающими и инспектирующими организациями. • Аттестации: электробезопасность – не ниже 4 группы (до и выше 1000В), ПТЭТЭ, лифты, эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. • Уверенный пользователь ПК (Excel, Word, Outlook, AutoCad - желательно, 1С). • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:11
Позвонить