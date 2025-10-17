Должностные обязанности Монтажник систем безопасности и сигнализации

Общие положения Монтажника систем безопасности и сигнализации

Монтажник систем безопасности и сигнализации — специалист по установке, пусконаладке и обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения (CCTV/IP), контроля доступа (СКУД), систем оповещения и интеграции безопасности. Обеспечивает корректную эксплуатацию оборудования, соблюдение технических регламентов и требований по охране труда. Работает в рамках проектной документации, технических заданий и нормативов, взаимодействует с инженерами, подрядчиками и службой эксплуатации.

Квалификационные требования Монтажника систем безопасности и сигнализации

  • Среднее профессиональное или высшее техническое образование (сети, телекоммуникации, прикладная электроника) или эквивалентный практический опыт.
  • Опыт монтажа и пусконаладки систем видеонаблюдения, СКУД, ОПС/ПОС от 1 года (Junior) / от 3 лет (Middle) / от 5 лет (Senior).
  • Знание протоколов и стандартов: TCP/IP, ONVIF, RTSP, PoE, интерфейсы RS‑485/RS‑232.
  • Умение работать с инструментами монтажа и измерения: мультиметр, испытательный пульт, тестер кабеля, оптический рефлектометр (OTDR) — по необходимости.
  • Навыки прокладки кабельных трасс (медь, оптика), монтажа шкафов и коммутационных панелей, подключения питания и источников бесперебойного питания (UPS).
  • Знание схем и электрических принципов, чтение проектной документации и распред‑схем.
  • Понимание принципов интеграции систем: настройка NVR/DVR, VMS, интеграция с системами учёта и управления.
  • Наличие разрешений и допусков по электробезопасности и работам на высоте — преимущество.
  • Навыки безопасной работы с инструментом, соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.
  • Коммуникабельность, аккуратность, ответственность и умение работать в команде.

Должностные обязанности Монтажника систем безопасности и сигнализации

  • Изучение проектной документации и технических заданий, подготовка списка материалов и оборудования.
  • Выполнение монтажных работ: прокладка кабельных трасс, установка кронштейнов и креплений, монтаж камер, датчиков, контроллеров и блоков питания.
  • Подключение и настройка оборудования: камеры (IP/АHD), NVR/DVR, видеосерверы, контроллеры доступа, турникеты, считыватели, извещатели пожарной/охранной сигнализации.
  • Проведение пусконаладочных работ: настройка IP‑адресации, потоков видео, записи, зон детекции, порогов тревоги и интеграции с CMS/VMS.
  • Выполнение тестирования и испытаний систем: проверка качества видеопотока, чувствительности датчиков, схем подключения и работоспособности всех компонентов.
  • Сборка и коммутация шкафов, прокладка питания, организация резервирования и подключение ИБП/аккумуляторных систем.
  • Оформление исполнительной документации: акты выполненных работ, схемы прокладки кабеля, отчёты по пусконаладке, инструкции для эксплуатации.
  • Проведение технического обслуживания и ремонта: диагностирование неисправностей, замена оборудования, обновление прошивок и конфигураций.
  • Согласование работ с заказчиком, взаимодействие с подрядчиками и службой эксплуатации, обеспечение доступа и порядка на объекте.
  • Соблюдение требований по охране труда при работах на высоте и в замкнутых помещениях, использование СИЗ.

Отчетность Монтажника систем безопасности и сигнализации

Монтажник систем безопасности и сигнализации подотчётен прорабу/главному инженеру/руководителю проектов и предоставляет:

  • акты выполненных монтажных и пусконаладочных работ;
  • исполнительную документацию (схемы, маркировка кабелей, паспорта оборудования);
  • отчёты о тестировании систем и результатах пусконаладки;
  • списки использованных материалов и реестр гарантийных талонов;
  • заявки на доукомплектацию или замену неисправного оборудования.

Права Монтажника систем безопасности и сигнализации

  • Запрашивать у проектной группы, поставщиков и подрядчиков документацию, параметры оборудования и руководства для правильной установки и настройки.
  • Останавливать работы на объекте при выявлении опасных условий или несоответствий проекту, немедленно информировать руководство.
  • Предлагать технические замены и улучшения по схемам монтажа и расположению оборудования с целью повышения надёжности и удобства обслуживания.
  • Требовать обеспечения средствами индивидуальной защиты, подъёмным оборудованием и инструментом в соответствии с нормами.
  • Участвовать в приёме работ и оформлении актов вместе с заказчиком.

Критерии эффективности и ответственность Монтажника систем безопасности и сигнализации

  • Основные KPI: качество монтажа (количество претензий/нарушений), время выполнения работ, количество инцидентов, связанных с некорректной установкой, соответствие исполнительной документации требованиям, время реакции на гарантийные обращения.

Примеры целевых значений Монтажника систем безопасности и сигнализации

KPIЦелевое значениеСоответствие проекту (без замечаний) | ≥ 95%
Время выполнения типового монтажа (камера + питание + коммутация) | ≤ 2 часа/камера
Количество гарантийных выездов (на 100 объектов) | < 3
Своевременность предоставления исполнительной документации | 100% при сдаче объекта

Монтажник несёт ответственность за качество и безопасность выполненных монтажных и пусконаладочных работ, корректность схем и маркировки, соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности. За нарушения применяются меры в соответствии с локальными регламентами и трудовым законодательством.

Подбор Монтажника систем безопасности и сигнализации в кадровом агентстве ФАВОРИТ

  • Поиск и подбор монтажников с практической проверкой навыков: тестовые задания по монтажу и настройке камер, схем прокладки кабелей и настройке NVR/VMS/СКУД.
  • Оценка знаний стандартов (ONVIF, PoE, нормы электробезопасности), опыта работы с проектной документацией и навыков работы на высоте.
  • Проверка допусков, сертификатов и рекомендаций, сопровождение probation‑периода и гарантийная замена при несоответствии.

Для оперативного подбора квалифицированного монтажника систем безопасности и сигнализации, который выполнит монтаж, пусконаладку и обслуживание систем видеонаблюдения, СКУД и охранно‑пожарных систем, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы поможем подобрать специалиста с нужными допусками, практическими навыками и опытом работы на объектах вашего уровня. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.

Открытые вакансии

Инженер по пожарной безопасности
Город: Москва, Зарплата:
Строительство, недвижимость
Инженер по пожарной безопасности
• Знание законодательства в части ПБ (Федеральные законы, технические регламенты, своды правил, СНиП в части систем ПБ). • Знание основных принципов работы систем ПБ. • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:20
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 250 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 250 000 ₽
Глубокие знания в области инженерных систем: - системы приточно-вытяжной вентиляции и холодоснабжения, с обеспечением заданных параметров воздуха в помещениях по влажности и температуре; - системы бесперебойного питания, совмещенные с ДГУ; - системы управления «Умный дом», реализованных на оборудовании KNX и Crestron. - системы AV. - системы диспетчеризации. - бассейн, джакузи. - автономная канализация и водоснабжение. - готовность, в случае необходимости, работать руками. Готовность к прохождению полиграфа.
14 октября, 2025 • 14:19
Позвонить
Главный энергетик службы эксплуатации
Город: Москва, Зарплата: 155 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный энергетик службы эксплуатации
з/п 155 000 ₽
Наличие аттестаций: 5 группа по электробезопасности. • Знание норм и правил работы в электроустановках (ПТЭЭП, ПУЭ, Правила техники безопасности, ГОСТ, СНиП). • Умение читать проектную и исполнительную документацию. • Грамотная устная и письменная речь, знание норм делового общения и документооборота; • Высокие коммуникативные навыки, умение правильно донести информацию; • Опыт руководства подчиненными. • Опыт эксплуатации нескольких объектов различного класса одновременно.
14 октября, 2025 • 14:18
Позвонить
Инженер по вентиляции и кондиционированию
Город: Москва, Зарплата: 130 000 ₽
Строительство, недвижимость
Инженер по вентиляции и кондиционированию
з/п 130 000 ₽
Опыт работы по обслуживанию и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования от 3-х лет; Знание технических характеристик, конструктивных особенностей оборудования систем вентиляции и кондиционирования; Умение диагностировать и устранять неисправности; Опыт устранения аварийных ситуаций и их последствий Действующая группа по электробезопасности не ниже III гр., допуск к работам с тепловыми энергоустановками, желательно иметь допуск на проведение высотных работ; Порядочность, внимательность, высокий уровень ответственности. Аналогичный опыт работы. Умение и навыки работы с автоматикой устройств.
14 октября, 2025 • 14:17
Позвонить
Главный инженер
Город: Москва, Зарплата: 225 000 ₽
Строительство, недвижимость
Главный инженер
з/п 225 000 ₽
• Высшее техническое образование. • Аналогичный опыт работы от 3х лет. • Опыт эксплуатации ЦТП, трансформаторных подстанций, чиллеров, приточно-вытяжных установок, систем пожарной безопасности. • Опыт получения лицензии на эксплуатацию ОПО (сети газораспределения и газопотребления). • Опыт работы взаимодействия с ресурсоснабжающими и инспектирующими организациями. • Аттестации: электробезопасность – не ниже 4 группы (до и выше 1000В), ПТЭТЭ, лифты, эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления. • Уверенный пользователь ПК (Excel, Word, Outlook, AutoCad - желательно, 1С). • Готовность к ненормированному рабочему дню, при необходимости.
14 октября, 2025 • 14:11
Позвонить