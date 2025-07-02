Должностные обязанности Моторист-рулевой

Должностная обязанность Моториста-рулевого

Общие положения:

Моторист-рулевой выполняет роль ключевого специалиста в экипаже морских и речных судов, отвечая за работу и техническое состояние судовых механизмов и устройств, а также за управление судном во время плавания.

Квалификационные требования:

— Специальное образование в области судовождения или судовых машин и механизмов.
 — Удостоверение моториста-рулевого соответствующего образца.
 — Опыт работы в должности моториста-рулевого или на сходных должностях.
 — Знание устройства и принципов работы судовых механизмов и оборудования.
 — Наличие навыков управления судном и знание правил плавания.

Должностные обязанности:

— Обеспечение исправной работы судовых машин и механизмов во время плавания.
 — Регулярное проведение технического обслуживания и необходимого ремонта оборудования.
 — Управление судном по указанию капитана или старшего помощника капитана.
 — Ведение необходимой документации, касающейся работы машинного отделения.
 — Соблюдение мер безопасности и экологических стандартов при работе с механизмами.

Отчетность:

Моторист-рулевой отчитывается перед капитаном судна или его назначенным представителем о состоянии судовых механизмов и устройств, о ходе выполнения мероприятий по их обслуживанию и ремонту.

Права:

Моторист-рулевой имеет право:
 — Получать информацию, необходимую для выполнения обязанностей, касающихся эксплуатации судовых механизмов.
 — Осуществлять доступ к инструментам и материалам, необходимым для технического обслуживания и ремонта.
 — Предлагать меры по повышению эффективности и безопасности работы механизмов.

Критерии эффективности деятельности и ответственность:

Моторист-рулевой несет ответственность за бесперебойную и безотказную работу судовых машин и оборудования, за безопасное управление судном и за соблюдение регламента и правил морской безопасности. Эффективность его работы определяется степенью надежности и готовности судовых механизмов к эксплуатации, а также качеством и скоростью реагирования при управлении судном.

