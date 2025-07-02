Должностная инструкция начальника автоколонны

Общие положения:

Начальник автоколонны – это ключевой сотрудник, ответственный за организацию, управление и контроль работы автотранспортного подразделения, обеспечение безопасности перевозок и соблюдение стандартов качества.

— Высшее образование в области транспорта, управления или логистики.

— Опыт работы на аналогичной должности или в транспортной сфере не менее 3 лет.

— Знание законодательства в области автомобильного транспорта и правил дорожного движения.

— Управление автоколонной: Организация работы и координация деятельности водителей, контроль за выполнением графиков перевозок.

— Планирование маршрутов: Определение эффективных маршрутов для перевозок, минимизация затрат на топливо и время.

— Контроль над техническим состоянием транспорта: Обеспечение регулярного технического обслуживания и ремонта автомобилей, контроль за состоянием технических средств.

— Управление персоналом: Подбор и обучение водителей, мотивация и оценка работы сотрудников.

— Документооборот: Ведение отчетности по перевозкам, составление необходимых документов, контроль за соблюдением норм и правил.

— Обеспечение безопасности: Организация мероприятий по повышению безопасности перевозок, расследование аварий и инцидентов.

Начальник автоколонны составляет отчеты о деятельности автоколонны, выполнении планов перевозок, состоянии транспорта и работе персонала.

Начальник автоколонны имеет право:

— Вносить предложения по улучшению работы автоколонны и повышению качества сервиса.

— Запрашивать информацию у сотрудников для выполнения своих обязанностей.

Эффективность работы начальника автоколонны оценивается по следующим критериям:

— Соблюдение графиков перевозок и уровень обслуживания клиентов.

— Финансовые показатели работы автоколонны.

— Уровень безопасности и отсутствие инцидентов.

