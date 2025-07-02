Должностная инструкция начальника лаборатории (бюро) технико-экономических исследований

Общие положения:

Начальник лаборатории (бюро) технико-экономических исследований – это специалист, отвечающий за проведение научных и прикладных исследований в области экономики и техники, разработку эффективных решений для оптимизации ресурсов и повышения конкурентоспособности.

— Высшее образование в области экономики, менеджмента, инженерии или в смежных областях.

— Опыт работы в технико-экономических исследованиях не менее 3 лет.

— Знание методов исследования и анализа, статистики и экономического моделирования.

— Проведение исследований: Организация и координация проведения технико-экономических исследований, анализ собранных данных и подготовка выводов.

— Разработка рекомендаций: Формирование рекомендаций по оптимизации процессов и внедрению новых технологий, повышение эффективности использования ресурсов.

— Составление отчетности: Подготовка отчетов о результатах исследований, результаты анализа внедрения предложенных решений для руководства.

— Сотрудничество с другими подразделениями: Взаимодействие с научными, проектными и производственными отделами для получения необходимой информации и согласования исследований.

— Участие в подготовке проектов: Участие в разработке научных и исследовательских проектов, конкурсных заявок на финансирование.

Начальник лаборатории обязан составлять отчеты о текущих проектах, анализировать результаты исследовательских работ и представлять предложения по улучшению методов работы.

Начальник лаборатории имеет право:

— Вносить предложения по изменению и улучшению существующих методов исследования и анализа.

— Запрашивать доступ к данным и ресурсам, необходимым для выполнения своих обязанностей.

Эффективность работы начальника лаборатории (бюро) технико-экономических исследований оценивается по следующим критериям:

— Качество и надежность проводимых исследований.

— Уровень реализации предложений по оптимизации процессов.

— Влияние на стратегические цели и конкурентоспособность организации.

