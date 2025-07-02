Должностные обязанности Начальник методического отдела (учебного)

Должностная инструкция начальника методического (учебного) отдела

Общие положения:
Начальник методического (учебного) отдела – это специалист, отвечающий за организацию, разработку и реализацию учебных программ, методик и стандартов обучения в образовательной организации или компании.

— Высшее образование в области педагогики, психологии или менеджмента образования.
— Опыт работы в учебных заведениях или корпоративном обучении не менее 3 лет.
— Знание современных методик обучения и оценки образовательных результатов.

— Организация учебного процесса: Разработка и координация учебных планов и программ, внедрение новых методик и технологий обучения.

— Методическая поддержка: Обеспечение методической помощи преподавателям и тренерам, консультирование по вопросам разработки учебных материалов.

— Оценка качества обучения: Проведение мониторинга и анализа деятельности учебного процесса, составление отчетов о результатах обучения.

— Сотрудничество с внешними организациями: Взаимодействие с образовательными учреждениями, методическими и научными центрами для обмена опытом и информацией.

— Подготовка кадров: Участие в организации и проведении обучающих семинаров, курсов повышения квалификации для педагогического состава.

Начальник методического (учебного) отдела обязан составлять отчеты о выполнении учебных планов, анализировать результаты обучения и представлять предложения по их улучшению.

Начальник отдела имеет право:

— Вносить предложения по изменению и дополнению учебных программ и методических материалов.
— Запрашивать ресурсы и информацию, необходимые для выполнения своих обязанностей.

Эффективность работы начальника методического (учебного) отдела оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности преподавателей и учащихся качеством обучения.
— Результаты тестирований и аттестаций, динамика общего успеваемости.
— Количество внедренных методик и технологий в образовательный процесс.

Квалифицированный начальник методического (учебного) отдела играет важную роль в обеспечении высокого качества образовательного процесса и профессионального роста педагогов. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных и компетентных специалистов.

Мы анализируем потребности вашей организации, формируем критерии для кандидатов и подбираем руководителей, готовых реализовать современные подходы к обучению и методической поддержке. Наша цель – предоставить вам эксперта, который поможет оптимизировать учебный процесс и повысить его эффективность.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного специалиста, который станет ценным активом вашей команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Специалист маникюра и педикюра
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
Специалист маникюра и педикюра
з/п 100 000 ₽
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Генеральный менеджер группы отелей
Город: Москва, Зарплата: 500 000 ₽
Розничная торговля
Генеральный менеджер группы отелей
з/п 500 000 ₽
- Обязателен опыт работы на позиции Генерального менеджера крупной гостиницы Москвы не менее 2-х лет - Опыт управления отелями 4* предпочтительно под международным гостиничным брендом (не ниже) - Опыт управления городскими отелями в условиях высокой конкуренции - Опыт управления объектами с номерным фондом от 250 номеров - Опыт в продажах, желательно, чтобы кандидат «вырос» до генерального менеджера с позиции Руководителя отдела продаж и маркетинга
16 сентября, 2025 • 08:43
Позвонить
Бухгалтер-экономист
Город: Москва, Зарплата: 120 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Бухгалтер-экономист
з/п 120 000 ₽
Работоспособность, коммуникабельность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Главный бухгалтер
Город: Москва, Зарплата: 150 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Главный бухгалтер
з/п 150 000 ₽
Работоспособность
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить
Тендерный специалист
Город: Москва, Зарплата: 60 000 ₽
Продажи, обслуживание клиентов
Тендерный специалист
з/п 60 000 ₽
Обучаемость, желание профессионально развиваться, вежливость, трудолюбие, преданность делу и людям, хороший интеллект, нормальное отношение к серой ЗП и прочим последствиям работе в небольшой частной компании
26 августа, 2025 • 10:53
Позвонить