Должностная инструкция начальника методического (учебного) отдела

Общие положения:

Начальник методического (учебного) отдела – это специалист, отвечающий за организацию, разработку и реализацию учебных программ, методик и стандартов обучения в образовательной организации или компании.

— Высшее образование в области педагогики, психологии или менеджмента образования.

— Опыт работы в учебных заведениях или корпоративном обучении не менее 3 лет.

— Знание современных методик обучения и оценки образовательных результатов.

— Организация учебного процесса: Разработка и координация учебных планов и программ, внедрение новых методик и технологий обучения.

— Методическая поддержка: Обеспечение методической помощи преподавателям и тренерам, консультирование по вопросам разработки учебных материалов.

— Оценка качества обучения: Проведение мониторинга и анализа деятельности учебного процесса, составление отчетов о результатах обучения.

— Сотрудничество с внешними организациями: Взаимодействие с образовательными учреждениями, методическими и научными центрами для обмена опытом и информацией.

— Подготовка кадров: Участие в организации и проведении обучающих семинаров, курсов повышения квалификации для педагогического состава.

Начальник методического (учебного) отдела обязан составлять отчеты о выполнении учебных планов, анализировать результаты обучения и представлять предложения по их улучшению.

Начальник отдела имеет право:

— Вносить предложения по изменению и дополнению учебных программ и методических материалов.

— Запрашивать ресурсы и информацию, необходимые для выполнения своих обязанностей.

Эффективность работы начальника методического (учебного) отдела оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности преподавателей и учащихся качеством обучения.

— Результаты тестирований и аттестаций, динамика общего успеваемости.

— Количество внедренных методик и технологий в образовательный процесс.

