Должностные обязанности Начальник методического отдела (учебного)
Должностная инструкция начальника методического (учебного) отдела
Общие положения:
Начальник методического (учебного) отдела – это специалист, отвечающий за организацию, разработку и реализацию учебных программ, методик и стандартов обучения в образовательной организации или компании.
— Высшее образование в области педагогики, психологии или менеджмента образования.
— Опыт работы в учебных заведениях или корпоративном обучении не менее 3 лет.
— Знание современных методик обучения и оценки образовательных результатов.
— Организация учебного процесса: Разработка и координация учебных планов и программ, внедрение новых методик и технологий обучения.
— Методическая поддержка: Обеспечение методической помощи преподавателям и тренерам, консультирование по вопросам разработки учебных материалов.
— Оценка качества обучения: Проведение мониторинга и анализа деятельности учебного процесса, составление отчетов о результатах обучения.
— Сотрудничество с внешними организациями: Взаимодействие с образовательными учреждениями, методическими и научными центрами для обмена опытом и информацией.
— Подготовка кадров: Участие в организации и проведении обучающих семинаров, курсов повышения квалификации для педагогического состава.
Начальник методического (учебного) отдела обязан составлять отчеты о выполнении учебных планов, анализировать результаты обучения и представлять предложения по их улучшению.
Начальник отдела имеет право:
— Вносить предложения по изменению и дополнению учебных программ и методических материалов.
— Запрашивать ресурсы и информацию, необходимые для выполнения своих обязанностей.
Эффективность работы начальника методического (учебного) отдела оценивается по следующим критериям:
— Уровень удовлетворенности преподавателей и учащихся качеством обучения.
— Результаты тестирований и аттестаций, динамика общего успеваемости.
— Количество внедренных методик и технологий в образовательный процесс.
