Должностная инструкция начальника общего отдела

Общие положения:

Начальник общего отдела – это специалист, обеспечивающий организацию и координацию работы всех вспомогательных подразделений компании, а также управление документооборотом и административными процессами.

— Высшее образование в области управления, экономики или административного менеджмента.

— Опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет.

— Знание стандартов документооборота и делопроизводства.

— Организация работы отдела: Руководство деятельностью общего отдела, распределение задач среди сотрудников, координация работы с другими подразделениями.

— Управление документообротом: Обеспечение эффективного документооборота, контроль за сроками исполнения документов и их хранения.

— Кадровое управление: Участие в подборе, обучении и оценке сотрудников отдела, создание условий для их профессионального роста.

— Разработка регламентов: Формирование и внедрение внутренней политики и регламентов работы отдела, соблюдение стандартов качества.

— Взаимодействие с другими отделами: Согласование работ, связанных с административными процессами, оказание поддержки другим подразделениям.

Начальник отдела обязан составлять отчеты о выполненных работах, анализировать эффективность процессов и представлять предложения по улучшению работы.

Начальник общего отдела имеет право:

— Вносить предложения по улучшению организационной структуры и процессов в компании.

— Запрашивать ресурсы и информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

Эффективность работы начальника отдела оценивается по следующим критериям:

— Уровень организованности и эффективности работы общего отдела.

— Качество документооборота и выполнения административных задач.

— Удовлетворенность сотрудников и руководства работой отдела.

