Должностные обязанности Начальник отдела комплектации оборудования
Должностная инструкция начальника отдела комплектации оборудования
Общие положения:
Начальник отдела комплектации оборудования – это специалист, отвечающий за организацию процесса комплектации оборудования, его поставку и внедрение на предприятии.
— Высшее образование в области инженерии, технологий или управления.
— Опыт работы в области комплектации или закупок оборудования не менее 5 лет, включая руководящие позиции.
— Знание современных тенденций и технологий в области машиностроения и комплексирования оборудования.
— Планирование комплектации: Определение потребностей предприятия в оборудовании и разработка планов по его закупке и комплектации.
— Выбор поставщиков: Проведение анализа и выбор надежных поставщиков, сопровождение процесса заключения контрактов и согласования условий поставки.
— Контроль поставок: Обеспечение своевременной поставки оборудования, контроль его качества и соответствия техническим требованиям.
— Координация процессов: Взаимодействие с другими отделами (производственный, логистический) для обеспечения эффективной комплектации оборудования и минимизации простоев.
— Оптимизация затрат: Анализ затрат на комплектацию и разработка мероприятий по их снижению без ущерба для качества.
Начальник отдела комплектации оборудования обязан составлять отчеты о состоянии заявок, поставках и выполнении планов по комплектации.
Начальник отдела имеет право:
— Запрашивать информацию у других подразделений для обеспечения эффективной комплектации.
— Вносить предложения по улучшению процесса и условий закупки оборудования.
Эффективность работы начальника отдела оценивается по следующим критериям:
— Своевременность поставок оборудования.
— Уровень удовлетворенности внутренних заказчиков качеством и своевременностью комплектации.
— Оптимизация затрат на закупку и комплектацию оборудования.
