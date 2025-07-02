Должностная инструкция наладчика

Общие положения:

Наладчик – это специалист, ответственный за наладку, регулировку и обслуживание оборудования на производстве для обеспечения его эффективной работы.

— Среднее специальное или высшее образование в области механики, электротехники или автоматизации.

— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.

— Знание схем и принципов работы обслуживаемого оборудования.

— Наладка оборудования: Проведение наладки, настройки и регулировки машин и механизмов, доведение оборудования до рабочей состояния.

— Обслуживание и ремонт: Выполнение профилактического и текущего ремонта оборудования, обеспечение его бесперебойной работы.

— Контроль технических параметров: Проводить регулярные проверки и тестирования для контроля работоспособности систем и узлов оборудования.

— Взаимодействие с другими службами: Согласование процедур наладки с производственными службами, участие в составлении графиков обслуживания.

— Документирование: Ведение документации по выполненным работам, составление отчетов о результатах наладки и ремонта.

Наладчик составляет отчеты о проведенных работах, состоянии оборудования и необходимых мероприятиях для его улучшения.

Наладчик имеет право:

— Запрашивать инструменты и материалы, необходимые для выполнения своей работы.

— Вносить предложения по улучшению технологических процессов и повышению эффективности работы оборудования.

Эффективность работы наладчика оценивается по следующим критериям:

— Уровень надежности и производительности оборудования.

— Степень сокращения времени простоя из-за неисправностей.

— Качество выполненных наладочных и ремонтных работ.

