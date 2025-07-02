Должностные обязанности Наладчик

Должностная инструкция наладчика

Общие положения:

Наладчик – это специалист, ответственный за наладку, регулировку и обслуживание оборудования на производстве для обеспечения его эффективной работы.

— Среднее специальное или высшее образование в области механики, электротехники или автоматизации.
 — Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.
 — Знание схем и принципов работы обслуживаемого оборудования.

— Наладка оборудования: Проведение наладки, настройки и регулировки машин и механизмов, доведение оборудования до рабочей состояния.

— Обслуживание и ремонт: Выполнение профилактического и текущего ремонта оборудования, обеспечение его бесперебойной работы.

— Контроль технических параметров: Проводить регулярные проверки и тестирования для контроля работоспособности систем и узлов оборудования.

— Взаимодействие с другими службами: Согласование процедур наладки с производственными службами, участие в составлении графиков обслуживания.

— Документирование: Ведение документации по выполненным работам, составление отчетов о результатах наладки и ремонта.

Наладчик составляет отчеты о проведенных работах, состоянии оборудования и необходимых мероприятиях для его улучшения.

Наладчик имеет право:

— Запрашивать инструменты и материалы, необходимые для выполнения своей работы.
 — Вносить предложения по улучшению технологических процессов и повышению эффективности работы оборудования.

Эффективность работы наладчика оценивается по следующим критериям:

— Уровень надежности и производительности оборудования.
 — Степень сокращения времени простоя из-за неисправностей.
 — Качество выполненных наладочных и ремонтных работ.

Квалифицированный наладчик играет важную роль в поддержании эффективности производственных процессов и надлежащего состояния оборудования. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных и квалифицированных специалистов в сфере строительства.

Мы анализируем потребности вашего предприятия, формируем критерии для кандидатов и подбираем наладчиков, готовых обеспечивать бесперебойную работу оборудования и поддерживать его в надлежащем состоянии. Наша цель – предоставить вам профессионала, который поможет оптимизировать производственные процессы.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного эксперта, который станет ценным активом вашей команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбora кадров.

