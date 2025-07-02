Должностные обязанности Наладчик
Должностная инструкция наладчика
Общие положения:
Наладчик – это специалист, ответственный за наладку, регулировку и обслуживание оборудования на производстве для обеспечения его эффективной работы.
— Среднее специальное или высшее образование в области механики, электротехники или автоматизации.
— Опыт работы на аналогичной должности не менее 2 лет.
— Знание схем и принципов работы обслуживаемого оборудования.
— Наладка оборудования: Проведение наладки, настройки и регулировки машин и механизмов, доведение оборудования до рабочей состояния.
— Обслуживание и ремонт: Выполнение профилактического и текущего ремонта оборудования, обеспечение его бесперебойной работы.
— Контроль технических параметров: Проводить регулярные проверки и тестирования для контроля работоспособности систем и узлов оборудования.
— Взаимодействие с другими службами: Согласование процедур наладки с производственными службами, участие в составлении графиков обслуживания.
— Документирование: Ведение документации по выполненным работам, составление отчетов о результатах наладки и ремонта.
Наладчик составляет отчеты о проведенных работах, состоянии оборудования и необходимых мероприятиях для его улучшения.
Наладчик имеет право:
— Запрашивать инструменты и материалы, необходимые для выполнения своей работы.
— Вносить предложения по улучшению технологических процессов и повышению эффективности работы оборудования.
Эффективность работы наладчика оценивается по следующим критериям:
— Уровень надежности и производительности оборудования.
— Степень сокращения времени простоя из-за неисправностей.
— Качество выполненных наладочных и ремонтных работ.
