Должностная инструкция научного редактора

Общие положения:

Научный редактор – это специалист, ответственный за редактирование и подготовку научных текстов к публикации, обеспечение качества и соответствия материалов требованиям научного сообщества.

— Высшее образование в области филологии, журналистики или конкретной научной дисциплины.

— Опыт работы в редакции научных публикаций или в издательствах не менее 2 лет.

— Знание терминологии и стандартов оформления научных статей.

— Редактирование текстов: Проверка и редактирование научных статей, диссертаций и отчетов на предмет грамматики, стиля и ясности изложения.

— Подготовка к публикации: Обеспечение соответствия статей требованиям рецензируемых журналов, консультирование авторов по вопросам оформления.

— Координация рецензирования: Организация и контроль процесса рецензирования статей, взаимодействие с рецензентами и авторами.

— Участие в публикациях: Составление аннотаций, введений и заключений для научных трудов, работа над созданием специализированных выпусков.

— Обеспечение качества: Проведение тематических и стилистических проверок, выявление и устранение несоответствий.

Научный редактор составляет отчеты о выполненной работе, статистику рецензий и публикаций, а также анализирует их качество.

Научный редактор имеет право:

— Вносить предложения по улучшению редакционных процессов и качества публикаций.

— Запрашивать необходимые материалы и информацию у авторов и рецензентов.

Эффективность работы научного редактора оценивается по следующим критериям:

— Количество успешно опубликованных статей и их соответствие стандартам.

— Уровень удовлетворенности авторов и рецензентов работой редакции.

— Вклад в научное сообщество через повышение качества публикаций.

