Должностные обязанности Научный редактор
Должностная инструкция научного редактора
Общие положения:
Научный редактор – это специалист, ответственный за редактирование и подготовку научных текстов к публикации, обеспечение качества и соответствия материалов требованиям научного сообщества.
— Высшее образование в области филологии, журналистики или конкретной научной дисциплины.
— Опыт работы в редакции научных публикаций или в издательствах не менее 2 лет.
— Знание терминологии и стандартов оформления научных статей.
— Редактирование текстов: Проверка и редактирование научных статей, диссертаций и отчетов на предмет грамматики, стиля и ясности изложения.
— Подготовка к публикации: Обеспечение соответствия статей требованиям рецензируемых журналов, консультирование авторов по вопросам оформления.
— Координация рецензирования: Организация и контроль процесса рецензирования статей, взаимодействие с рецензентами и авторами.
— Участие в публикациях: Составление аннотаций, введений и заключений для научных трудов, работа над созданием специализированных выпусков.
— Обеспечение качества: Проведение тематических и стилистических проверок, выявление и устранение несоответствий.
Научный редактор составляет отчеты о выполненной работе, статистику рецензий и публикаций, а также анализирует их качество.
Научный редактор имеет право:
— Вносить предложения по улучшению редакционных процессов и качества публикаций.
— Запрашивать необходимые материалы и информацию у авторов и рецензентов.
Эффективность работы научного редактора оценивается по следующим критериям:
— Количество успешно опубликованных статей и их соответствие стандартам.
— Уровень удовлетворенности авторов и рецензентов работой редакции.
— Вклад в научное сообщество через повышение качества публикаций.
