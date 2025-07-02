Должностная инструкция научного сотрудника

Общие положения:

Научный сотрудник – это ключевой специалист, ответственный за проведение научных исследований, анализ данных и выступление с результатами на профессиональных конференциях.

— Высшее образование в соответствующей области науки (физика, химия, биология, социология и др.).

— Степень кандидата или доктора наук будет преимуществом.

— Опыт работы в научных исследованиях не менее 2 лет, наличие публикаций в рецензируемых научных журналах.

— Проведение исследований: Разработка и реализация проектов исследований, проведение экспериментов и анализ полученных данных.

— Научные публикации: Написание научных статей, отчетов и диссертаций, подготовка материалов для конференций и семинаров.

— Координация работы: Взаимодействие с другими исследовательскими группами, участие в планировании и координации проектов.

— Обучение и наставничество: Подготовка и обучение студентов или младших сотрудников, участие в организации учебных курсов.

— Участие в грантах: Поиск и оформление заявок на финансирование исследовательских проектов, участие в работе над грантовыми заявками.

Отчетность Научного сотрудника:

Научный сотрудник составляет отчёты о ходе выполнения проектов, результаты исследований и текущую деятельность.

Научный сотрудник имеет право:

— Участвовать в принятии решений по научным проектам и своей деятельности.

— Запрашивать информацию и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей.

Эффективность работы научного сотрудника оценивается по следующим критериям:

— Качество и количество опубликованных работ.

— Успешность участия в научных проектах и грантах.

— Вклад в развитие научной группы и обучения студентов.

