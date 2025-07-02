Должностные обязанности Научный сотрудник

Должностная инструкция научного сотрудника

Общие положения:
Научный сотрудник – это ключевой специалист, ответственный за проведение научных исследований, анализ данных и выступление с результатами на профессиональных конференциях.

— Высшее образование в соответствующей области науки (физика, химия, биология, социология и др.).
— Степень кандидата или доктора наук будет преимуществом.
— Опыт работы в научных исследованиях не менее 2 лет, наличие публикаций в рецензируемых научных журналах.

— Проведение исследований: Разработка и реализация проектов исследований, проведение экспериментов и анализ полученных данных.

— Научные публикации: Написание научных статей, отчетов и диссертаций, подготовка материалов для конференций и семинаров.

— Координация работы: Взаимодействие с другими исследовательскими группами, участие в планировании и координации проектов.

— Обучение и наставничество: Подготовка и обучение студентов или младших сотрудников, участие в организации учебных курсов.

— Участие в грантах: Поиск и оформление заявок на финансирование исследовательских проектов, участие в работе над грантовыми заявками.

Отчетность Научного сотрудника:

Научный сотрудник составляет отчёты о ходе выполнения проектов, результаты исследований и текущую деятельность.

Научный сотрудник имеет право:

— Участвовать в принятии решений по научным проектам и своей деятельности.
— Запрашивать информацию и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей.

Эффективность работы научного сотрудника оценивается по следующим критериям:

— Качество и количество опубликованных работ.
— Успешность участия в научных проектах и грантах.
— Вклад в развитие научной группы и обучения студентов.

Квалифицированный научный сотрудник играет важную роль в разработке новых знаний и технологий. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных и ответственных специалистов.

Мы анализируем потребности вашего учреждения, формируем критерии для кандидатов и подбираем специалистов, способных внести значимый вклад в научные исследования. Наша цель – предоставить вам профессионала, который поможет продвигать науку и развивать инновации.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите надежного эксперта, который станет ценным активом вашей научной команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

