Должностная инструкция обозревателя

Общие положения:

Обозреватель – это специалист, отвечающий за анализ и осветление различных событий, трендов и тенденций в определенной области, а также за подготовку материалов для публикаций.

— Высшее образование в области журналистики, communications или смежных дисциплин.

— Опыт работы в журналистике, медиа или PR не менее 1-2 лет.

— Умение работать с различными источниками информации и проводить их анализ.

Должностные обязанности Обозревателя:

— Сбор информации: Мониторинг актуальных событий и тем в выбранной области (политика, экономика, культура и др.).

— Анализ данных: Проведение глубокой аналитической работы с целью выявления ключевых тенденций и изменения в обществе.

— Подготовка материалов: Написание статей, отчетов, комментариев и интервью на основе собранной информации.

— Взаимодействие с экспертами: Общение с профессионалами и экспертами для получения различных точек зрения и комментариев по рассматриваемым вопросам.

— Публикация работ: Подготовка материалов к публикации, работа с редакцией и соблюдение сроков.

— Участие в мероприятиях: Посещение конференций, форумов и других мероприятий для осветления событий на местах.

Обозреватель ведет учет своей работы, собирая материалы и предоставляя отчеты о проделанной деятельности редакции.

Обозреватель имеет право:

— Запрашивать информацию у органов власти, организаций и частных лиц для выполнения своих задач.

— Вносить предложения по улучшению качества освещения событий в печати.

Эффективность работы обозревателя оценивается по следующим критериям:

— Качество и актуальность подготовленных материалов.

— Уровень вовлеченности аудитории и отклики на публикации.

— Способность выявлять и освещать важные события и тренды.

