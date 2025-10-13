Общие положения Офис‑менеджера / делопроизводителя

Офис‑менеджер / делопроизводитель — специалист, отвечающий за организацию административной и документальной поддержки компании. Обеспечивает бесперебойную работу офиса, ведение делопроизводства, регистрацию и хранение документов, коммуникацию с контрагентами и внутреннюю поддержку сотрудников. Действует в соответствии с внутренними регламентами, политиками по документообороту и указаниями руководства.

Квалификационные требования Офис‑менеджера / делопроизводителя

Среднее профессиональное или высшее образование (офис‑менеджмент, делопроизводство, юриспруденция, экономика или смежные направления).

Опыт работы в делопроизводстве, офис‑администрировании или на аналогичной позиции от 1 года (Junior) / 2–4 года (Middle) / 5+ лет (Senior).

Знание нормативов документооборота, архивации, сроков хранения документов и требований к оформлению договоров.

Владение офисными пакетами: MS Office (Word, Excel, Outlook), Google Workspace; опыт работы с 1С:Документооборот/1С:Бухгалтерия — преимущество.

Навыки работы с офисной техникой (МФУ, факс, сканеры), системами электронного документооборота (EDMS), OCR‑инструментами.

Коммуникативные навыки, грамотная деловая переписка, способность к работе с конфиденциальной информацией.

Организаторские навыки, ответственность, внимательность к деталям и умение приоритизировать задачи.

Знание базовых норм трудового и гражданского права — преимущество.

Готовность к выполнению поручений руководства и взаимодействию с несколькими подразделениями.

Должностные обязанности Офис‑менеджера / делопроизводителя

Ведение входящего и исходящего документооборота: регистрация, распределение, контроль исполнения и архивация документов.

Подготовка, оформление и проверка договоров, актов, приказов, соглашений и иных юридически значимых бумаг.

Ведение реестров, журналов регистрации, контроль сроков хранения и уничтожения документов в соответствии с политиками организации.

Организация работы офиса: контроль запасов канцелярии, расходных материалов, взаимодействие с поставщиками услуг и подрядчиками.

Обеспечение приёма и обслуживания гостей: приём звонков, координация переговорных комнат, встреча делегаций.

Административная поддержка руководства и сотрудников: копирование, сканирование, печать, подготовка презентационных материалов.

Ведение деловой переписки, подготовка писем и информационных запросов; обеспечение корректного сопровождения корреспонденции.

Обеспечение работы электронной почты общего пользования, распределение запросов и контроль ответов.

Ведение кадровой документации в части первичных документов (приём/увольнение, заявления, отпуска) в пределах переданных полномочий.

Организация командировок: бронирование транспорта и проживания, оформление командировочных документов.

Обеспечение соблюдения правил безопасности в офисе и контроль доступа (пропуска, учет ключей).

Участие в подготовке отчетов по административным расходам и предложениях по оптимизации затрат.

Отчетность Офис‑менеджера / делопроизводителя

Офис‑менеджер / делопроизводитель подотчётен непосредственному руководителю (административному менеджеру, директору по операционной деятельности или HR) и предоставляет:

ежедневные/еженедельные сводки по входящей корреспонденции и статусу ключевых документов;

ежемесячные отчёты по административным расходам, запасам и необходимым закупкам;

реестры и акты по приёму/передаче документов, акты выполненных работ с подрядчиками;

отчёты по командировкам и служебным заданиям, реестры приказов и распоряжений.

Права Офис‑менеджера / делопроизводителя

Запрашивать у сотрудников и подразделений документы и информацию, необходимую для регистрации, оформления и исполнения документации.

Организовывать закупки канцелярских и офисных товаров в пределах утверждённого бюджета и процедур.

Координировать приём гостей и расписание переговорных комнат, утверждать время встреч в рамках регламентов.

Вносить предложения по оптимизации офисных процедур, делопроизводства и сокращению затрат.

Приостанавливать обработку сомнительных или некорректно оформленных документов и информировать руководителя о рисках.

Использовать служебные ресурсы (почта, телефон, CRM/EDMS) для выполнения служебных задач.

Критерии эффективности и ответственность Офис‑менеджера / делопроизводителя

Основные KPI: точность и своевременность регистрации документов, уровень автоматизации документооборота, скорость обработки входящей корреспонденции, уровень удовлетворённости внутренних клиентов, контролируемые административные расходы.

Примеры целевых значений: Своевременная регистрация и распределение корреспонденции ≥ 98%; Ошибки в оформлении договоров ≤ 0.5%; Уровень удовлетворённости сотрудников административной поддержкой ≥ 4.5/5; Соблюдение лимитов по запасам и закупкам (отклонение бюджета) ≤ 5%.

Офис‑менеджер несёт ответственность за корректность ведения документооборота, сохранность конфиденциальных материалов, своевременное исполнение поручений и рациональное использование офисных ресурсов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.

Пример KPI на квартал Офис‑менеджера / делопроизводителя

KPIЦелевое значениеРегистрация входящей корреспонденции в срок | ≥ 98%

Время обработки запроса сотрудников (срочные/обычные) | ≤ 2 часа / ≤ 1 рабочий день

Количество ошибок в документах | < 1%

Уровень удовлетворённости сотрудников (опрос) | ≥ 4.5 / 5

Отклонение бюджета по закупкам | < 5%

Подбор Офис‑менеджера / делопроизводителя в кадровом агентстве ФАВОРИТ

Поиск и подбор специалистов с проверкой практических навыков: кейсы по регистрационной деятельности, тесты по деловой переписке и оформлению договоров.

Оценка владения EDMS, 1С и офисными инструментами, навыков работы с конфиденциальной документацией.

Проверка аккуратности, ответственности и коммуникативных навыков через ролевые интервью и тестовые задания.

Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.

