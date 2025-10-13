Должностные обязанности Офис-менеджер / делопроизводитель
Общие положения Офис‑менеджера / делопроизводителя
Офис‑менеджер / делопроизводитель — специалист, отвечающий за организацию административной и документальной поддержки компании. Обеспечивает бесперебойную работу офиса, ведение делопроизводства, регистрацию и хранение документов, коммуникацию с контрагентами и внутреннюю поддержку сотрудников. Действует в соответствии с внутренними регламентами, политиками по документообороту и указаниями руководства.
Квалификационные требования Офис‑менеджера / делопроизводителя
- Среднее профессиональное или высшее образование (офис‑менеджмент, делопроизводство, юриспруденция, экономика или смежные направления).
- Опыт работы в делопроизводстве, офис‑администрировании или на аналогичной позиции от 1 года (Junior) / 2–4 года (Middle) / 5+ лет (Senior).
- Знание нормативов документооборота, архивации, сроков хранения документов и требований к оформлению договоров.
- Владение офисными пакетами: MS Office (Word, Excel, Outlook), Google Workspace; опыт работы с 1С:Документооборот/1С:Бухгалтерия — преимущество.
- Навыки работы с офисной техникой (МФУ, факс, сканеры), системами электронного документооборота (EDMS), OCR‑инструментами.
- Коммуникативные навыки, грамотная деловая переписка, способность к работе с конфиденциальной информацией.
- Организаторские навыки, ответственность, внимательность к деталям и умение приоритизировать задачи.
- Знание базовых норм трудового и гражданского права — преимущество.
- Готовность к выполнению поручений руководства и взаимодействию с несколькими подразделениями.
Должностные обязанности Офис‑менеджера / делопроизводителя
- Ведение входящего и исходящего документооборота: регистрация, распределение, контроль исполнения и архивация документов.
- Подготовка, оформление и проверка договоров, актов, приказов, соглашений и иных юридически значимых бумаг.
- Ведение реестров, журналов регистрации, контроль сроков хранения и уничтожения документов в соответствии с политиками организации.
- Организация работы офиса: контроль запасов канцелярии, расходных материалов, взаимодействие с поставщиками услуг и подрядчиками.
- Обеспечение приёма и обслуживания гостей: приём звонков, координация переговорных комнат, встреча делегаций.
- Административная поддержка руководства и сотрудников: копирование, сканирование, печать, подготовка презентационных материалов.
- Ведение деловой переписки, подготовка писем и информационных запросов; обеспечение корректного сопровождения корреспонденции.
- Обеспечение работы электронной почты общего пользования, распределение запросов и контроль ответов.
- Ведение кадровой документации в части первичных документов (приём/увольнение, заявления, отпуска) в пределах переданных полномочий.
- Организация командировок: бронирование транспорта и проживания, оформление командировочных документов.
- Обеспечение соблюдения правил безопасности в офисе и контроль доступа (пропуска, учет ключей).
- Участие в подготовке отчетов по административным расходам и предложениях по оптимизации затрат.
Отчетность Офис‑менеджера / делопроизводителя
Офис‑менеджер / делопроизводитель подотчётен непосредственному руководителю (административному менеджеру, директору по операционной деятельности или HR) и предоставляет:
- ежедневные/еженедельные сводки по входящей корреспонденции и статусу ключевых документов;
- ежемесячные отчёты по административным расходам, запасам и необходимым закупкам;
- реестры и акты по приёму/передаче документов, акты выполненных работ с подрядчиками;
- отчёты по командировкам и служебным заданиям, реестры приказов и распоряжений.
Права Офис‑менеджера / делопроизводителя
- Запрашивать у сотрудников и подразделений документы и информацию, необходимую для регистрации, оформления и исполнения документации.
- Организовывать закупки канцелярских и офисных товаров в пределах утверждённого бюджета и процедур.
- Координировать приём гостей и расписание переговорных комнат, утверждать время встреч в рамках регламентов.
- Вносить предложения по оптимизации офисных процедур, делопроизводства и сокращению затрат.
- Приостанавливать обработку сомнительных или некорректно оформленных документов и информировать руководителя о рисках.
- Использовать служебные ресурсы (почта, телефон, CRM/EDMS) для выполнения служебных задач.
Критерии эффективности и ответственность Офис‑менеджера / делопроизводителя
- Основные KPI: точность и своевременность регистрации документов, уровень автоматизации документооборота, скорость обработки входящей корреспонденции, уровень удовлетворённости внутренних клиентов, контролируемые административные расходы.
- Примеры целевых значений:
- Своевременная регистрация и распределение корреспонденции ≥ 98%;
- Ошибки в оформлении договоров ≤ 0.5%;
- Уровень удовлетворённости сотрудников административной поддержкой ≥ 4.5/5;
- Соблюдение лимитов по запасам и закупкам (отклонение бюджета) ≤ 5%.
- Офис‑менеджер несёт ответственность за корректность ведения документооборота, сохранность конфиденциальных материалов, своевременное исполнение поручений и рациональное использование офисных ресурсов. За нарушения применяются меры согласно внутренним регламентам и трудовому законодательству.
Пример KPI на квартал Офис‑менеджера / делопроизводителя
KPIЦелевое значениеРегистрация входящей корреспонденции в срок | ≥ 98%
Время обработки запроса сотрудников (срочные/обычные) | ≤ 2 часа / ≤ 1 рабочий день
Количество ошибок в документах | < 1%
Уровень удовлетворённости сотрудников (опрос) | ≥ 4.5 / 5
Отклонение бюджета по закупкам | < 5%
Подбор Офис‑менеджера / делопроизводителя в кадровом агентстве ФАВОРИТ
- Поиск и подбор специалистов с проверкой практических навыков: кейсы по регистрационной деятельности, тесты по деловой переписке и оформлению договоров.
- Оценка владения EDMS, 1С и офисными инструментами, навыков работы с конфиденциальной документацией.
- Проверка аккуратности, ответственности и коммуникативных навыков через ролевые интервью и тестовые задания.
- Сопровождение адаптации в probation‑период и гарантийная замена при несоответствии.
Для оперативного подбора офис‑менеджера / делопроизводителя, способного наладить точный документооборот, обеспечить административную поддержку и повысить эффективность работы офиса, обращайтесь в Международное кадровое агентство ФАВОРИТ. Мы подберём кандидата с нужным уровнем опыта, навыками работы с EDMS и высокой исполнительностью. Свяжитесь с нами через контакты на сайте для расчёта сроков и стоимости подбора.