Должностные обязанности Офис-менеджер

Должностная инструкция офис-менеджера

Общие положения:
Офис-менеджер – это ключевой сотрудник, отвечающий за организацию и координацию офисных процессов, поддержание эффективного рабочего пространства и взаимодействие с коллегами и клиентами.

— Высшее или среднее профессиональное образование.
— Опыт работы в административной или офисной сфере (желателен).
— Знание стандартов обслуживания, управления документами и основ делопроизводства.

— Организация офисной работы: Координация работы офиса, управление ежедневными задачами и процессами.

— Управление документацией: Ведение документации, контроль за документооборотом, подпись и распределение входящей и исходящей корреспонденции.

— Поддержка коммуникаций: Взаимодействие с сотрудниками и клиентами, организация встреч и переговоров.

— Контроль за расходами: Учет финансовых затрат, заказ канцтоваров и материалов, контроль за расходованием бюджета.

— Соблюдение стандартов: Обеспечение соблюдения внутренних процедур и стандартов компании.

— Участие в HR-процессах: Помощь в подборе персонала, организация обучения.

Офис-менеджер составляет отчеты о выполненных задачах, предоставляет информацию о состоянии дел в офисе и вносит предложения по улучшению процессов.

Офис-менеджер имеет право:

— Запрашивать информацию у сотрудников для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению работы офиса и повышению его эффективности.

Эффективность работы офис-менеджера оценивается по следующим критериям:

— Уровень организации офисного пространства и процессов.
— Качество взаимодействия с сотрудниками и клиентами.
— Соблюдение сроков и исполнения задач.

Квалифицированный офис-менеджер играет важную роль в обеспечении эффективной работы компании и создании комфортной атмосферы для сотрудников. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору офис-менеджеров.

Мы анализируем ваш бизнес, формируем критерии для кандидатов и подбираем специалистов, способных выполнять необходимые функции и поддерживать организационные процессы. Наша цель – предложить вам профессионала, который поможет вашему бизнесу расти и развиваться.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите качественного специалиста, который станет ценным членом вашей команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

Открытые вакансии

Офис-менеджер / делопроизводитель
Город: Москва, Зарплата: 100 000 ₽
Административный персонал
Офис-менеджер / делопроизводитель
з/п 100 000 ₽
• Знание пакета MS Office. • Знание программ: Битрикс (желательно). • Знание основ коммерческого делопроизводства. • Грамотная устная и письменная речь
26 июля, 2025 • 08:38
