Должностные обязанности Офис-менеджер
Должностная инструкция офис-менеджера
Общие положения:
Офис-менеджер – это ключевой сотрудник, отвечающий за организацию и координацию офисных процессов, поддержание эффективного рабочего пространства и взаимодействие с коллегами и клиентами.
— Высшее или среднее профессиональное образование.
— Опыт работы в административной или офисной сфере (желателен).
— Знание стандартов обслуживания, управления документами и основ делопроизводства.
— Организация офисной работы: Координация работы офиса, управление ежедневными задачами и процессами.
— Управление документацией: Ведение документации, контроль за документооборотом, подпись и распределение входящей и исходящей корреспонденции.
— Поддержка коммуникаций: Взаимодействие с сотрудниками и клиентами, организация встреч и переговоров.
— Контроль за расходами: Учет финансовых затрат, заказ канцтоваров и материалов, контроль за расходованием бюджета.
— Соблюдение стандартов: Обеспечение соблюдения внутренних процедур и стандартов компании.
— Участие в HR-процессах: Помощь в подборе персонала, организация обучения.
Офис-менеджер составляет отчеты о выполненных задачах, предоставляет информацию о состоянии дел в офисе и вносит предложения по улучшению процессов.
Офис-менеджер имеет право:
— Запрашивать информацию у сотрудников для выполнения своих обязанностей.
— Вносить предложения по улучшению работы офиса и повышению его эффективности.
Эффективность работы офис-менеджера оценивается по следующим критериям:
— Уровень организации офисного пространства и процессов.
— Качество взаимодействия с сотрудниками и клиентами.
— Соблюдение сроков и исполнения задач.
