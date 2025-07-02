Должностные обязанности Официант

Должностная инструкция официанта

Общие положения:
 Официант – это ключевой работник в заведениях общественного питания, занимающийся обслуживанием гостей и обеспечивающий высокий уровень сервиса.

— Среднее образование или среднее профессиональное образование в области обслуживания.
 — Опыт работы в общественном питании приветствуется, но не является обязательным.
 — Знание основ сервиса, общение с клиентами и работы в команде.

— Обслуживание клиентов: Приветствие и размещение гостей, помощь в выборе блюд и напитков, прием заказов.

— Сервировка и уборка: Подготовка столов, сервировка посуды, уборка столов после еды.

— Работа с заказами: Передача заказов на кухню, контроль их выполнения и подача блюд и напитков.

— Поддержание порядка: Обеспечение чистоты и порядка в зале и на рабочем месте.

— Соблюдение норм: Выполнение санитарных норм и стандартов обслуживания.

— Коммуникация с коллегами: Эффективное взаимодействие с другими работниками для обеспечения качества обслуживания.

Официант может собирать информацию о выполненных заказах и предлагать улучшения в процессе работы.

Официант имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию у старших коллег для выполнения своих обязанностей.
 — Вносить предложения по улучшению работы заведения.

Эффективность работы официанта оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов.
 — Скорость и точность обслуживания.
 — Командная работа и активное сотрудничество с коллегами.

Квалифицированный официант играет важную роль в создании позитивной атмосферы в заведении и обеспечивает высокий уровень обслуживания. Кадровое агентство «ФАВОРИТ» предлагает услуги по подбору опытных и ответственных официантов.

Мы анализируем потребности вашего заведения, формируем критерии для кандидатов и подбираем специалистов, способных быстро и качественно выполнять свои обязанности. Наша цель – предложить вам надежного помощника, который будет способствовать успеху вашего бизнеса.

Обратившись в кадровое агентство «ФАВОРИТ», вы получите профессионала, который станет ценным членом вашей команды. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому запросу и высокое качество подбора кадров.

