Должностная инструкция официанта

Общие положения:

Официант – это ключевой работник в заведениях общественного питания, занимающийся обслуживанием гостей и обеспечивающий высокий уровень сервиса.

— Среднее образование или среднее профессиональное образование в области обслуживания.

— Опыт работы в общественном питании приветствуется, но не является обязательным.

— Знание основ сервиса, общение с клиентами и работы в команде.

— Обслуживание клиентов: Приветствие и размещение гостей, помощь в выборе блюд и напитков, прием заказов.

— Сервировка и уборка: Подготовка столов, сервировка посуды, уборка столов после еды.

— Работа с заказами: Передача заказов на кухню, контроль их выполнения и подача блюд и напитков.

— Поддержание порядка: Обеспечение чистоты и порядка в зале и на рабочем месте.

— Соблюдение норм: Выполнение санитарных норм и стандартов обслуживания.

— Коммуникация с коллегами: Эффективное взаимодействие с другими работниками для обеспечения качества обслуживания.

Официант может собирать информацию о выполненных заказах и предлагать улучшения в процессе работы.

Официант имеет право:

— Запрашивать необходимую информацию у старших коллег для выполнения своих обязанностей.

— Вносить предложения по улучшению работы заведения.

Эффективность работы официанта оценивается по следующим критериям:

— Уровень удовлетворенности клиентов.

— Скорость и точность обслуживания.

— Командная работа и активное сотрудничество с коллегами.

